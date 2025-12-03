Colombia

Este es el video del atraco en el que ladrones asesinaron al joven Jean-Claude Bossard en el norte de Bogotá

La pieza gráfica muestra cómo los ladrones abordaron a la víctima, que buscó resistir a los delincuentes, antes de que abrieran fuego en su contra

Este fue el momento en
Este fue el momento en el que un ladrón atracó a Jean-Claude Bossard, mientras el otro esperaba en la motocicleta - crédito captura de video redes sociales/X

El asesinato de Jean-Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años que murió a manos de dos ladrones a pocas cuadras de su casa, en el norte de Bogotá, quedó registrado en video, y ese material se está viralizando en redes sociales.

Ante la polémica, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo un pronunciamiento para condenar los hechos y confirmó lo que otros ciudadanos del barrio Chicó Navarra y San Patricio habían estado denunciando: que en la motocicleta en la que se movilizaban los asesinos de Bossard ya se habían cometido hurtos, en el mismo sector.

El mandatario distrital anunció que la motocicleta “ya estaba en el radar” de las autoridades y que, lamentablemente, no había logrado una captura previa de los delincuentes.

Atraco de Jean Claude Bossard, en el norte de Bogotá - crédito redes sociales/X

Sin embargo, los delincuentes le quitaron la vida al administrador de empresas, quien estaba próximo a cumplir 30 años. Los hechos quedaron registrados en un video en el que se evidencia el forcejeo y la resistencia de Bossard, mientras uno de los agresores intentaba arrebatarle su cadena de oro y sus pertenencias.

Imágenes y videos revelan el accionar de la banda que mató a Jean Claude Bossard

La tranquilidad del barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá se vio alterada el 2 de diciembre de 2025 por un violento atraco que terminó en el asesinato del universitario Jean Claude Bossard.

Fotografías difundidas en redes sociales mostraron por primera vez los rostros de los dos señalados delincuentes, uno de ellos menor de edad, involucrados en el atraco fatal.

Estos son los dos delincuentes
Estos son los dos delincuentes que estaban atracando en el sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén - crédito redes sociales/X

Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, exponen primero a los atacantes a bordo de una motocicleta naranja, vehículo con el que ejecutaron el asalto y que habían utilizado previamente en otros robos del sector.

El operativo policial posterior condujo a la muerte del conductor de la motocicleta y a la aprehensión del menor, que resultó herido e internado en un hospital bajo custodia policial.

La banda de la moto naranja, como la conocían residentes de la zona, había generado temor en el barrio por su reiterado accionar delictivo. La comunidad reconocía a los sujetos por la motocicleta utilizada, relacionada con otros hurtos recientes y al menos un enfrentamiento anterior con la policía, ocurrido el 10 de noviembre de 2025.

Para esas fechas, el edil de Usaquén había denunciado que los vecinos de los barrios San Patricio y Chicó Navarra habían reportado actos delictivos con la motocicleta naranja.

Esta fue la denuncia que
Esta fue la denuncia que se conoció en redes sociales sobre la inseguridad en el norte de Bogotá - crédito @ardila_edil/X

“Me preocupa la escalada de inseguridad en la Barrios de Navarra, San Patricio y Chico en Usaquén. Tenemos esta moto identificada como autora de varios hurtos. El miércoles tendremos un Consejo de Seguridad junto con @alcaldiausaquen. ¡Pedimos apoyo de las autoridades!"

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, lamentó el crimen y advirtió que desde días antes las autoridades tenían identificados a estos dos sospechosos.

“Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”, expresó el mandatario. Galán ordenó un informe especial para priorizar las capturas de quienes han perpetrado asesinatos durante robos y reiteró el compromiso de la alcaldía con la persecución de bandas criminales.

