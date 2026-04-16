El Sena abre inscripciones para más de 7.200 cupos gratuitos en Bogotá

El Sena Distrito Capital ha abierto inscripciones para más de 7.200 cupos gratuitos en Bogotá, dirigidos a quienes buscan formación técnica, tecnológica, auxiliar y operaria.

El Sena Distrito Capital ha abierto inscripciones para más de 7.200 cupos gratuitos en Bogotá, dirigidos a quienes buscan formación técnica, tecnológica, auxiliar y operaria. La convocatoria ofrece opciones presenciales y a distancia, abarcando una amplia gama de programas sin costo para residentes de la ciudad.

Para acceder a uno de los cursos gratuitos, los interesados deben inscribirse entre el 18 y el 22 de abril de 2026 a través del portal del Sena. El proceso es completamente virtual, no requiere pago alguno y permite postularse desde cualquier punto de Bogotá. Las clases comenzarán el 28 de mayo de 2026.

La II convocatoria 2026 del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital habilita 7.215 cupos distribuidos en 242 grupos, asegurando la gratuidad en todas sus modalidades educativas. El Sena ofrece jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y fines de semana para facilitar el acceso de estudiantes, trabajadores y quienes buscan reorientar su perfil profesional.

Oferta académica disponible y sectores estratégicos

La oferta académica del Sena abarca sectores determinantes para el desarrollo económico, como salud, software, logística, industria, construcción, turismo, gastronomía y transporte.

La oferta académica del Sena abarca sectores determinantes para el desarrollo económico, como salud, software, logística, industria, construcción, turismo, gastronomía y transporte.

Entre los programas de mayor demanda se encuentran Análisis y Desarrollo de Software, Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial, implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones, gestión administrativa en salud, cocina, guianza turística, mantenimiento automotor y gestión documental.

Esta variedad de alternativas responde a las necesidades actuales del mercado laboral y permite que aspirantes de perfiles diversos puedan fortalecer su empleabilidad en áreas tradicionales y tecnologías emergentes. La flexibilidad horaria facilita la participación tanto de quienes ya estudian o trabajan como de quienes buscan nuevas oportunidades de cualificación.

Proceso de inscripción y requisitos según nivel

El proceso de inscripción se realiza de manera exclusiva a través de la página institucional del Sena.

El proceso de inscripción se realiza de manera exclusiva a través de la página institucional del Sena. Los aspirantes deben dirigirse al apartado de registro, diligenciar información personal como tipo y número de documento y lugar y fecha de expedición, y aceptar los términos y condiciones para completar el proceso.

Para quienes optan a programas de nivel técnico, auxiliar u operario, se exige contar con al menos 14 años de edad y no es necesario acreditar título académico previo. En el caso de los programas de tecnólogo, deben haber finalizado el bachillerato y presentar la certificación de la prueba Saber 11.

Algunos requisitos puntuales pueden variar dependiendo del programa. Por ello, es recomendable revisar cada alternativa antes de finalizar la postulación. El Sena aconseja verificar el acceso a la plataforma con anterioridad y, en caso de algún inconveniente, acceder a los canales de recuperación de usuario o contraseña.

Para consultas o soporte, está disponible la línea 601 736 60 60, en horario de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y sábados de 8:00 a 13:00.

Recomendaciones y advertencias para aspirantes

El Sena reitera que el registro, inscripción y acceso a sus programas son totalmente gratuitos.

El Sena reitera que el registro, inscripción y acceso a sus programas son totalmente gratuitos. Advierte a los aspirantes sobre la existencia de posibles intermediarios o estafadores que puedan solicitar pagos o gestionar cupos fuera de los canales oficiales.

Todas las inquietudes o solicitudes de información deben tramitarse solo por los canales institucionales, de manera presencial o telefónica, para asegurar transparencia y legalidad en cada paso del proceso.

Esta convocatoria constituye una oportunidad efectiva para que habitantes de Bogotá accedan a formación certificada, mejoren sus competencias y amplíen sus opciones laborales sin costos ni necesidad de gestiones ajenas al Sena.