Katherine Miranda arremetió contra Petro y dijo que es un “tipo machista”: “Metiéndose con el cuerpo de las mujeres”

Petro expresó que la frase de la cantante barranquillera le generó molestia y planteó su desacuerdo con la idea de vincular el cuerpo con dinámicas de mercado - crédito @infopresidencia/X

En entrevista con la revista Semana, la congresista Katherine Miranda rechazó las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, en relación con una expresión de Shakira, que utilizó por primera vez en su colaboración con Bizarrap Music Sessions 53.

“A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo: ‘Las mujeres facturan’. Yo dije: ‘Pues el cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas’. Por Dios. Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro”, afirmó el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.

A juicio de la legisladora, la intervención del primer mandatario sobre las mujeres muestra una aparente incoherencia y constituye una falta de respeto hacia ellas. Advirtió que esta no es la primera vez que el jefe de Estado cae en conductas que considera machistas y misóginas (odio hacia las mujeres).

La representante Katherine Miranda aseguró que el presidente Gustavo Petro utilizó un discurso a favor de las mujeres para llegar a la Presidencia y que, estando en el cargo, no ha respetado a las mujeres - crédito Katherine Miranda/Facebook - Presidencia

“El pañuelito morado en campaña les sirve, pero gobernando son profundamente misóginos y machistas. Eso es lo que demuestra Gustavo Petro, todo el tiempo atacando, metiéndose con el cuerpo de las mujeres, sexualizando, cosificando, justificando la violencia que se ejerce (...). El tipo es profundamente machista”, aseveró la representante en entrevista con el medio citado.

Además, criticó el hecho de que el jefe de Estado haya hecho esas afirmaciones en medio de una discusión completamente distinta, que estaba enfocada en la realidad comercial de Colombia. Justamente, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, estaba haciendo una exposición sobre un modelo productivo para el sector lechero, cuando el primer mandatario la interrumpió para hacer el comentario sobre Shakira y sobre los genitales de mujeres y hombres.

“Lo peor es que esa perorata la da en medio de la discusión de un tema de comercio exterior. Que no sabemos de dónde saca de la manga ahora hablar de clítoris, de las mujeres”, dijo Miranda.

De acuerdo con la legisladora, el machismo y la presunta utilización de las mujeres que identifica en la administración Petro se ha hecho evidente en el trato que han recibido algunas integrantes del Gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez, que fue ministra de Igualdad y Equidad en su momento. La vicepresidenta denunció actos de racismo dentro del Gobierno y trabas para cumplir con las funciones que le fueron encomendadas

Katherine Miranda aseguró que el presidente Gustavo Petro suele sexualizar a las mujeres -crédito Luisa González/Colprensa

“Utilizó a las mujeres; vea a la pobre Francia Márquez. Lo de Francia Márquez es absolutamente lamentable, porque era una mujer, una lideresa”, indicó.

Asimismo, recordó que varios funcionarios del Gobierno han sido denunciados públicamente y formalmente por violencias basadas en género. Pese a ello, se mantienen en sus cargos.

Petro y su declaración sobre el clítoris de las mujeres

El primer mandatario ya había sido criticado por una afirmación relacionada con el clítoris de las mujeres que hizo durante un Consejo de Ministros llevado a cabo el 17 de septiembre de 2025. “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, dijo Petro en su momento.

La abogada Tatiana Echavarría Arango presentó una acción de tutela en contra del jefe de Estado por sus declaraciones y el Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá le dio la razón y ordenó al presidente retractarse y ofrecer disculpas públicas.

El presidente Gustavo Petro tuvo que retractarse por declaraciones sobre el clítoris de las mujeres - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El 25 de noviembre de 2025, durante otra reunión con su gabinete ministerial, Gustavo Petro cumplió con lo ordenado por el juzgado y se retractó de sus aseveraciones, reconociendo que su forma de expresarse fue “desafortunada”, pero “científica”.

“Bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”, indicó.