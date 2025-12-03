Este fue el último video que publicó Jean-Claude Bossard el día de su muerte, antes de ser atracado en el norte de Bogotá

Jean-Claude Bossard se encontraba caminando por el reconocido sector de San Patricio, antes de llegar a la carrera 19 con calle 108, donde fue asaltado por delincuentes - crédito pantallazo jeanclit/TikTok

No se ha aplacado la conmoción por el asesinato de Jean-Claude Bossard, el barranquillero de 29 años cuya vida fue arrebatada por dos criminales durante un atraco en el que intentaban robarle su morral, su celular y su cadena de oro, cuando transitaba por la calle 108 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 y, al parecer, poco tiempo después de que el joven subiera a su cuenta de TikTok un último video en el que, incluso, se refirió a la muerte.

En su perfil de esta red social, en la que el administrador de empresas barranquillero había estado muy activo en sus últimos días, publicó un reel en el que comentó que en Bogotá prefería movilizarse a pie.

Aunque en esta plataforma dejó ver su amor por las motos y las camionetas, Bossard publicó minutos antes de ser baleado que no tenía “ni bici. Las bicis no me gustan. Yo ando es a pie. A pie, siempre a pie. Mejor a pie que un carro que, donde te estrelles, la posibilidad de que se explote es gigante y te mueras. Pero, pues, ¿a ti qué te importa eso?”, dijo.

Este fue el último video que publicó Jean-Claude Bossard en sus redes, el día de su muerte - crédito jeanclit/TikTok

Su video fue la repuesta a un usuario, que le criticó su postura previa sobre los carros Tesla, que en las últimas semanas han causado sensación por su llegada a Colombia.

Bossard le contestó al usuario: “No existe todavía algo que apague esa bateria. Pero claro, andar en una bomba con llantas es algo que quieres🤷🏻‍♂️“.