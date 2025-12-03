Colombia

Este fue el último video que publicó Jean-Claude Bossard el día de su muerte, antes de ser atracado en el norte de Bogotá

El barranquillero publicó un video en su TikTok, en el que, incluso, se refirió a la muerte. Allí habló sobre su preferencia a andar a pie en la capital del país

Guardar
Jean-Claude Bossard se encontraba caminando
Jean-Claude Bossard se encontraba caminando por el reconocido sector de San Patricio, antes de llegar a la carrera 19 con calle 108, donde fue asaltado por delincuentes - crédito pantallazo jeanclit/TikTok

No se ha aplacado la conmoción por el asesinato de Jean-Claude Bossard, el barranquillero de 29 años cuya vida fue arrebatada por dos criminales durante un atraco en el que intentaban robarle su morral, su celular y su cadena de oro, cuando transitaba por la calle 108 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 y, al parecer, poco tiempo después de que el joven subiera a su cuenta de TikTok un último video en el que, incluso, se refirió a la muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su perfil de esta red social, en la que el administrador de empresas barranquillero había estado muy activo en sus últimos días, publicó un reel en el que comentó que en Bogotá prefería movilizarse a pie.

Aunque en esta plataforma dejó ver su amor por las motos y las camionetas, Bossard publicó minutos antes de ser baleado que no tenía “ni bici. Las bicis no me gustan. Yo ando es a pie. A pie, siempre a pie. Mejor a pie que un carro que, donde te estrelles, la posibilidad de que se explote es gigante y te mueras. Pero, pues, ¿a ti qué te importa eso?”, dijo.

Este fue el último video que publicó Jean-Claude Bossard en sus redes, el día de su muerte - crédito jeanclit/TikTok

Su video fue la repuesta a un usuario, que le criticó su postura previa sobre los carros Tesla, que en las últimas semanas han causado sensación por su llegada a Colombia.

Bossard le contestó al usuario: “No existe todavía algo que apague esa bateria. Pero claro, andar en una bomba con llantas es algo que quieres🤷🏻‍♂️“.

Temas Relacionados

Jean Claude BossardMuerte Jean Claude BossardAsesinatoCrimenRobos en Bogotá HomicidiosMuerto por robo en BogotáAvenida 19 con calle 106 en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Fico Gutiérrez denunció robo de cable de alumbrados navideños en zonas estratégicas de Medellín: “Ni el Grinch se atrevió a tanto”

El alcalde de la capital de Antioquia rechazó los actos que calificó de “vandálicos” y “delincuenciales”, y les pidió a las autoridades castigar a los responsables

Fico Gutiérrez denunció robo de

Reviven el divertido video de Lucho Garzón, hoy candidato al Senado por Alianza Verde, bailando el ‘Aserejé’ junto a Álvaro Uribe

El momento viral fue retomado por usuarios en las plataformas digitales, tras conocerse que el exalcalde de Bogotá buscará ser elegido para el Senado en las elecciones de 2026

Reviven el divertido video de

Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por presunto plan para salir del país: las conversaciones son del 2022

Conversaciones extraídas del celular de Laura Ojeda Estupiñán motivaron la petición judicial de que reciba cárcel intramural, mientras el caso genera fuerte repercusión política en Colombia

Fiscalía solicita medida de aseguramiento

Santoral: qué santos se festejan este 3 de diciembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: qué santos se festejan

Sube la hora laboral en diciembre: así debe hacer el cálculo si gana el salario mínimo y trabaja en la noche

La reforma laboral aprobada en julio de 2025 introduce cambios en los pagos correspondientes a los horarios nocturnos, lo que afecta de manera directa el cálculo y la recepción de la nómina

Sube la hora laboral en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturan en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturan en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confesó por qué

Yina Calderón confesó por qué no quiso pelear con Andrea Valdiri: se burló de la situación

La Suprema, ex de Blessd, confirmó relación con famoso futbolista: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo”

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El colombiano Jorge Carrascal quedó en el once ideal de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de América

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo