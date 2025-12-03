Reviven el divertido video de Lucho Garzón, hoy candidato al Senado por Alianza Verde, bailando el ‘Aserejé’ junto a Álvaro Uribe

El baile entre el exalcalde de Bogotá y el expresidente ha sido uno de los momentos más comentados en el país - crédito Captura de Video YouTube

El nombre de Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón volvió a ser tema de conversación en la esfera política colombiana.

El exalcalde de Bogotá fue elegido para ser la cabeza de lista al Senado de la alianza conformada por los partidos Alianza Verde y En Marcha para las elecciones parlamentarias que se realizarán en marzo de 2026, superando a los senadores Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), Angélica Lozano, Ariel Ávila y Andrea Padilla.

Tras su designación, las reacciones en el país no se hicieron esperar. Mientras que algunos celebraron el regreso del exmandatario bogotano al mundo político, otros cuestionaron sus pasadas alianzas con diferentes figuras públicas, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Frente a este último, usuarios en redes sociales recapitularon uno de los momentos más comentados en el territorio nacional. Fue la vez en que ambos políticos compartieron tarima durante un acto público y, en un momento, comenzaron a bailar la canción Aserejé de la agrupación española Las Ketchup, lo que generó gran reacción entre los asistentes.

Lucho Garzón y Alvaro Uribe bailando el Aserejé - crédito Captura de Video YouTube

Aquel video fue replicado por el internauta @MarioRobertoP en la red social X donde hizo una breve descripción del momento que algunas personas lo desconocían.

“Ustedes están muy jóvenes para acordarse que el reaparecido Lucho Garzón y todo el Partido Verde, hicieron campaña con Uribe y nos dejaron el famoso video bailando”, escribió el usuario.

Ante ello, el filme obtuvo diferentes reacciones, en la que algunos se refirieron al instante de forma burlesca.

“Jajajaja ... No me acordaba de eso ... El cuchito tiene peor swing que el mío”; “¿Estaría en sano juicio?”; “Definitivamente estoy muy joven”; “Pero es mucha maldad ponerlos a bailar el “Aserejé”... El que organizó ese evento, sabía lo que hacía...”; “se mueve más un proceso en la fiscalía”; “Me pregunto por qué no eligieron una canción más fácil que aserejé, cero coordinación”; “Pero hizo un ridículo delicioso, no diga que no”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.