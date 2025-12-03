Procurador lanzó fuerte indirecta a Gustavo Petro por su constante actividad en las redes sociales: “Mala ortografía y pésima puntuación”

Sin mencionar directamente a la figura presidencial, el procurador mostró su molestia ante las constantes actividades del presidente Petro en la red social X - crédito Carlos Ortega/EFE/Colprensa

A vísperas del inicio de la campaña electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expresó su molestia por la constante utilización de las redes sociales por parte de los dirigentes políticos en Colombia, entre ellos, el presidente de la república Gustavo Petro.

En declaraciones a los medios de comunicación, el funcionario evito mencionar al funcionario que haría ello, pero recalcó que cualquier decisión emitida por las autoridades deberá quedar formalizada y no en las plataformas digitales.

“No es sano y no es bueno que en una democracia, aun en la época de la sociedad del conocimiento y de la tecnología, que se gobierne a través de mensajes de redes. Nosotros tenemos unas instituciones formales mediante las cuales se gobierna y todo queda escrito”, mencionó Eljach.

Incluso, aprovecho para cuestionar la forma en la que el exmandatario redacta sus publicaciones en las redes sociales. “Pero si esa gobernanza se ejerce libremente allí a cualquier hora, en unas escrituras casi que interminables, con mala ortografía y con pésima puntuación, eso no va a salir bien”, manifestó.

Ante la cuestión de que si su mensaje era para el mandatario nacional, Eljach respondió: “A quien lo haga, a todo aquel que lo haga”.

Las declaraciones del procurador general se dieron en medio de un evento privado en la que se mencionaron las expectativas de las entidades nacionales sobre lo que depararán las elecciones de Congreso y Presidencia en 2026.

Allí, Eljach Pacheco reafirmó que el proceso electoral tendrá las garantías necesarias para que se desarrollen en completa normalidad.

“Colombia está decidida, empeñada, comprometida en realizar tranquilamente, como ha sido siempre, su proceso de escogencia de quienes van a llevar su representación en el Congreso de la República y en la Presidencia de la República (...) el calendario electoral en Colombia no se va a modificar, correr ni a suspender”, expresó el funcionario público.

El uso y posible suspensión de la cuenta de X de Petro

Según información recopilada por El Colombiano, el día que el presidente Gustavo Petro ha utilizado sus redes sociales para referirse a situaciones de orden público en el país fue el 29 de octubre de 2025, llegando a publicar más de 75 mensajes en ese mismo día, justo cuando desarrollaba una visita oficial a Arabia Saudita.

Incluso, varios sectores de oposición han cuestionado la constante actividad del mandatario, tanto que se ha llegado a proponer que se suspenda su cuenta de la red social.

Ese fue el caso del empresario Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras, quien le pidió a Elon Musk, dueño de la plataforma digital, que revise los protocolos de cumplimiento de X, al recordar que el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, conocido como Lista Clinton.

“Solicito respetuosamente que X Corp. verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego, que puedan contravenir la normativa vigente de los Estados Unidos”, expresó el empresario colombiano en una carta enviada al magnate estadounidense.

Incluso, el exdirigente de la EPS aclaró que su comunicación no constituye una acusación de incumplimiento por parte de X Corp., sino que busca asegurar que los procedimientos de verificación y cumplimiento se hayan aplicado rigurosamente en el caso de Petro Urrego y su cuenta en la red social.

“Busca confirmación formal de que la cuenta del señor Petro Urrego ha sido debidamente examinada y de que los procedimientos de cumplimiento de OFAC se están aplicando con rigor”, se lee en el documento.

En respuesta a esta solicitud, Gustavo Petro aseguró que, de cumplirse la petición, se considera como una violación a su derecho a la libertad de opinión.

“El señor Enrique Vargas Lleras ha pedido la censura del presidente de la república de Colombia en esta red (...) Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac”, indicó.

No obstante, advirtió que, si su cuenta en X es cerrada, optará por mantener contacto directo con la ciudadanía en todo el país. “Es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país. Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré, desde la caravana de democracia y paz. Dirán que me pongo en campaña, pero no dejaremos de hablar con nuestro pueblo”, puntualizó.

