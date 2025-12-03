Pico y placa para motos ya está en vigencia en 20 municipios: horarios, zonas y multas

Motociclistas deben respetar los horarios del pico y placa para evitar multas y garantizar seguridad vial. - crédito Alcaldía de Bogotá

A partir de diciembre 20 municipios del Atlántico comenzaron a aplicar el pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos, una medida que busca regular la movilidad, garantizar la seguridad vial y reducir los índices de accidentalidad en la región.

La norma está respaldada por el Decreto 000362, firmado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, y contempla restricciones tanto diurnas como nocturnas, con el fin de abarcar las zonas y horarios de mayor riesgo en el departamento.

Municipios donde se implementa el pico y placa

La restricción se aplica en las siguientes localidades del Atlántico:

Malambo

Puerto Colombia

Galapa

Juan de Acosta

Piojó

Tubará

Baranoa

Santo Tomás

Palmar de Varela

Ponedera

Polonuevo

Sabanagrande

Sabanalarga

Repelón

Usiacurí

Santa Lucía

Manatí

Candelaria

Campo de la Cruz

Suan

La medida aplica en 20 municipios del Atlántico y busca reducir accidentes en vías rurales y departamentales. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Cabe destacar que la medida no aplica en Barranquilla ni en los municipios de Soledad y Luruaco, los cuales mantendrán sus propias restricciones locales sin alteraciones. Las autoridades han señalado que los 20 municipios que adoptan el pico y placa buscan unificar criterios y facilitar el control en las vías del departamento, especialmente en corredores rurales y carreteras departamentales donde se concentran los mayores riesgos de accidentalidad.

Cómo funciona el pico y placa para motos

La medida regirá de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., siguiendo el calendario según el último dígito de la placa:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Además del control diurno, la norma establece una restricción nocturna durante fines de semana y días festivos, que opera entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. Esta franja fue definida tras la implementación de la medida en años anteriores, incluyendo el Carnaval de Barranquilla, período en el que se observó una reducción significativa de los accidentes de tránsito.

Objetivos de la medida

El pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos tiene como propósito regular la movilidad y reducir los riesgos viales en los municipios del Atlántico. Según el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, la medida se implementa no solo en las zonas urbanas, sino también en vías secundarias, terciarias y corredores departamentales, lugares donde históricamente se han registrado los mayores índices de accidentalidad.

Granados destacó: “Estas medidas buscan garantizar un mayor control y seguridad, especialmente en esta época donde aumentan los desplazamientos por fiestas de fin de año y carnavales”.

Las restricciones nocturnas operan entre 11:00 p. m. y 4:00 a. m., especialmente durante fines de semana y festivos. - crédito Colprensa

Asimismo, en información recogida por Caracol Radio anunció que “este decreto se socializó durante noviembre y empezó a aplicarse en diciembre, extendiéndose también para el próximo año. Además, incluye la restricción de circulación de motos en las vías secundarias entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Por qué esta medida? Porque cuando la implementamos el año pasado durante diciembre, enero y Carnaval, dio muy buenos resultados y redujo significativamente la accidentalidad”.

El aumento sostenido en la venta y uso de motocicletas en el Atlántico ha generado un desafío para las autoridades de tránsito, pues estos vehículos están involucrados en la mayoría de choques, infracciones y alteraciones del orden vial en el departamento.

Zonas de mayor control y sanciones

El pico y placa abarca toda la red vial departamental, incluyendo las vías rurales y corredores con alta incidencia de siniestros. Los conductores que incumplan la restricción se enfrentan a sanciones económicas de 15 salarios mínimos legales vigentes, así como a la inmovilización del vehículo, conforme al Código Nacional de Tránsito.

La aplicación de la medida inició de manera pedagógica el 1 de diciembre, pero las multas comenzarán a regir a partir del 15 de diciembre de 2025, con el fin de brindar tiempo suficiente para que los motociclistas se familiaricen con la norma.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan a los motociclistas:

Consultar el calendario de rotación según el último dígito de la placa para evitar sanciones. Evitar circular durante la restricción nocturna los fines de semana y días festivos. Planificar rutas alternas en municipios donde rige la medida. Cumplir con las normas de tránsito y respetar las vías departamentales, secundarias y terciarias.

Estas acciones buscan proteger a los conductores, peatones y otros usuarios de la vía, al tiempo que permiten una movilidad más organizada en el Atlántico.

Conductores de motocarros y cuatrimotos deben planificar rutas alternas según el último dígito de su placa. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Impacto esperado

Con la entrada en vigencia de esta medida, se espera una disminución de los accidentes de tránsito, mayor control sobre el tráfico de motos y un ordenamiento más eficiente en las vías departamentales.

Las autoridades también consideran que el pico y placa unificado será un instrumento clave para la seguridad vial durante las celebraciones de fin de año y las festividades locales, asegurando un entorno más seguro para todos los habitantes.