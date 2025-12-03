Colombia

Navidad y Año Nuevo: lo que revelan las búsquedas sobre los destinos más deseados para las próximas fiestas

Aunque los destinos más comunes se mantienen, también se buscan nuevas experiencias alejadas de las celebraciones tradicionales para estas fechas

En esta época del año
En esta época del año predominan los viajes en familia - crédito Freepik

El interés de los colombianos por viajar durante la temporada de Navidad y Año Nuevo 2026 se ha intensificado, con un marcado aumento en la demanda de alojamiento, búsquedas anticipadas y una diversificación en las preferencias de destinos, según datos de Civitatis, Booking.com, Despegar y Kayak.

Este fenómeno, que se perfila como uno de los más activos de los últimos años, revela una transformación en los hábitos turísticos tanto dentro como fuera del país.

La motivación principal de los viajeros radica en la búsqueda de experiencias que permitan compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

En este contexto, una parte significativa de los viajeros prefiere alejarse del bullicio y elige actividades como caminatas suaves, retiros de bienestar, glampings y destinos regenerativos.

El otro segmento se inclina por celebraciones, eventos multitudinarios, alumbrados y tradiciones locales. Esta dualidad se refleja en la tendencia hacia el turismo de experiencias, donde los destinos alternativos y las ciudades con carácter ganan protagonismo.

Santa Marta sigue siendo uno
Santa Marta sigue siendo uno de los destinos tradicionales preferidos por los viajeros - crédito kayak.com.co

Aunque los viajes en solitario han crecido durante el año, en esta temporada la mayoría prefiere viajar en grupo. Los alojamientos con historia, como casas restauradas, hoteles boutique y espacios con identidad, también se consolidan como opciones preferidas.

En el ámbito nacional, la combinación de destinos tradicionales y nuevas alternativas marca el cierre de temporada. Cartagena y Santa Marta mantienen su atractivo para quienes desean despedir el año frente al mar.

Además, lugares como Villa de Leyva, los recorridos ecológicos de Santander, La Chorrera en Cundinamarca y los pueblos del Eje Cafetero y Antioquia (Filandia, Pijao, Jericó y Jardín) atraen a quienes buscan un ritmo más pausado para cerrar el año.

Destinos menos convencionales como el Amazonas, La Guajira y los alrededores del Tayrona se destacan entre quienes desean vivencias más profundas y vinculadas con la cultura local.

Incluso en grandes ciudades como Medellín surgen propuestas innovadoras, como recorridos en bicicleta eléctrica por los alumbrados, que ofrecen una forma alternativa de disfrutar una tradición histórica.

Cali es una de las
Cali es una de las ciudades que más a subido en las búsquedas - crédito baquianos.com

Durante la Navidad, los destinos nacionales más solicitados son Cali, Medellín y Bogotá, con porcentajes de búsqueda del 17,62%, 11,52% y 13,53%, respectivamente, según datos de Booking.com.

En el ámbito internacional, los colombianos muestran una fuerte inclinación por Orlando (39,15%), Nueva York (31,51%), Punta Cana (12,22%), Madrid (11,32%) y Miami (2,53%), lo que evidencia una preferencia por ciudades con amplia oferta de entretenimiento y conectividad, así como por destinos de playa y clima tropical.

El panorama se modifica para el Año Nuevo, cuando las búsquedas se orientan aún más hacia destinos de celebración y playa.

Cali destaca con un crecimiento del 50,18% en búsquedas, seguida por Medellín, Cartagena, Coveñas y Bogotá. En el extranjero, Río de Janeiro registra un incremento sobresaliente del 114,51%, mientras que Nueva York (45,97%), Orlando (42,74%) y Madrid (19,11%) también experimentan aumentos significativos en el interés de los viajeros.

Rio de Janeiro en Brasil
Rio de Janeiro en Brasil se consolida como el viaje internacional más buscado - crédito viator.com

La tendencia ascendente en la demanda de viajes para estas fechas es confirmada por Despegar que detallaron que el mayor volumen de búsquedas se concentró entre el 3 y el 9 de noviembre, con usuarios de Bogotá (40%), Medellín (14%) y Cali (10%) liderando la actividad.

Aunque los destinos tradicionales como Medellín, Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Cali siguen siendo los más consultados, emergen nuevas opciones como Montería con un aumento del 35%, Pasto (30%) y Riohacha (27%), lo que refleja una diversificación en las preferencias de los viajeros.

Por otra parte, de acuerdo con Kayak, el 20 de diciembre será el día más costoso para viajar al exterior, mientras que el 30 de diciembre concentrará la mayor cantidad de pasajeros en vuelos nacionales.

Para quienes buscan ahorrar, la plataforma recomienda viajar el 16 de diciembre en rutas nacionales y el 9 de enero de 2026 para vuelos internacionales.

