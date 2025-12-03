Colombia

Mujer denunció uso excesivo de pólvora en su barrio y minutos después un volador le causó quemaduras

El artefacto ingresó a la vivienda de la afectada y le ocasionó graves lesiones en su cuerpo

Guardar
Una ciudadana sufrió quemaduras tras
Una ciudadana sufrió quemaduras tras el ingreso de un volador a su vivienda, mientras intentaba alertar a la policía sobre el uso de pirotecnia - crédito Colprensa

El uso desmedido de pólvora en el departamento de Antioquia continúa representando un reto para las autoridades, pues los habitantes de esta región siguen usando este tipo de artefactos sin precaución alguna.

Una de las zonas en la que más casos de quemados se han presentado es el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, lo que provocó una grave lesión a una ciudadana. Se trata de una veedora de derechos humanos, que sufrió quemaduras en un brazo cuando un volador ingresó a su vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los reportes de los medios locales como Hora 13 Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 entre los sectores Los Velásquez y Villa Ventura, lo que desató una fuerte reacción de la comunidad ante la falta de respuesta de las autoridades ante el primer llamado que realizó la afectada.

La víctima relató al medio local que, minutos antes del accidente, intentó comunicarse con la línea de monitoreo de la Policía Nacional para denunciar el uso excesivo e irresponsable de pólvora en el sector. Su llamado, según su denuncia, no fue atendido.

Las autoridades trabajan en todo
Las autoridades trabajan en todo el territorio para evitar el uso de pólvora - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La situación que buscaba prevenir terminó en tragedia poco después, debido a que un artefacto pirotécnico que fue lanzado desde la calle atravesó el balcón de su apartamento y la alcanzó, causándole lesiones de consideración.

El reporte indica que la mujer, que ahora requiere atención médica especializada por las quemaduras sufridas, se ha convertido en portavoz de la indignación de los habitantes de Itagüí.

Y es que tanto ella como la comunidad hicieron un llamado para que las autoridades tengan un control más estricto y urgente, así como mayores sanciones por parte de la Policía, la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, con el fin de evitar que episodios similares o que terminen en fatalidad se repitan durante las celebraciones de fin de año.

El caso se convirtió en ejemplo de la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al uso irresponsable de la pólvora y la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.

A pesar de la prohibición,
A pesar de la prohibición, continúan los incidentes relacionados con la pólvora - crédito iStock

Quemados en Antioquia

El inicio de diciembre en Antioquia estuvo marcado por un preocupante incremento en los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, especialmente en el área metropolitana de Medellín. Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Departamental, en los primeros 3 días del mes se registraron 5 nuevos casos de quemaduras en el Valle de Aburrá, lo que eleva la cifra total a 29 personas afectadas en todo el departamento.

El informe detalla que entre los lesionados se encuentran 3 hombres, de 26, 23 y 35 años, que sufrieron quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo como mano, tronco y miembro superior, tras exponerse a luces de bengala y voladores, como observadores.

Además, se reportó un adulto de 24 años con quemaduras de segundo grado en el miembro inferior por manipulación directa de pólvora, y un adolescente de 14 años que sufrió la amputación de varios dedos de la mano por la misma causa.

Las incautaciones de pólvora no
Las incautaciones de pólvora no son suficientes y hay gran cantidad de afectados por el uso de estos artefactos - crédito Melbog

La Gobernación de Antioquia confirmó que la cifra de lesionados por pólvora en lo que va de diciembre coincide exactamente con la registrada en el mismo periodo de 2024, sin que se observe variación alguna. El boletín número cinco reiteró la ubicación de los casos:

  • 20 personas quemadas en Medellín.
  • 2 en Nechí.
  • 2 en Bello.
  • Mientras que en Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres se reporta un caso en cada municipio.
  • Además, se indicó que de los 29 afectados, 4 son menores de edad y 2 han sufrido amputaciones de miembro superior.

Temas Relacionados

PólvoraQuemados con pólvoraItagüíVoladorMujer quemadaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín

El colombiano fue titular todo el encuentro en la capital alemana, donde los bávaros sacaron adelante un partido que se complicó en el segundo tiempo por dos penales del local

Luis Díaz tuvo un flojo

Procurador explicó por qué no se ha ejecutado la suspensión de Juan Miguel Huertas; comandante del Ejército también se pronunció

Gregorio Eljach dijo que la orden debe pasar por varias instancias legales y revisión del Gobierno antes de cumplirse, lo que ha generado demoras en la aplicación de la medida disciplinaria

Procurador explicó por qué no

Piden “muerte política” para David Racero por asignar tareas en un fruver a miembros de su UTL: Ministerio Público se opuso

En una audiencia de pérdida de investidura, los demandantes aseguraron que está probado el hecho de que el congresista incurrió en una “indebida destinación de dineros públicos”

Piden “muerte política” para David

Inició el sexto y último ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de 2025:más de 770.000 hogares recibirán el pago

Prosperidad Social destinó recursos históricos para apoyar a familias vulnerables, priorizando la protección de menores y la cobertura nacional, mediante un proceso bancarizado y giros que buscan mayor seguridad y alcance

Inició el sexto y último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Representante de Franco Armani descartó

Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín

Estas serían las fechas para las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: se entregarían dos títulos en tres días

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados