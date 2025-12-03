Mujer denunció uso excesivo de pólvora en su barrio y minutos después un volador le causó quemaduras

Una ciudadana sufrió quemaduras tras el ingreso de un volador a su vivienda, mientras intentaba alertar a la policía sobre el uso de pirotecnia - crédito Colprensa

El uso desmedido de pólvora en el departamento de Antioquia continúa representando un reto para las autoridades, pues los habitantes de esta región siguen usando este tipo de artefactos sin precaución alguna.

Una de las zonas en la que más casos de quemados se han presentado es el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, lo que provocó una grave lesión a una ciudadana. Se trata de una veedora de derechos humanos, que sufrió quemaduras en un brazo cuando un volador ingresó a su vivienda.

De acuerdo con los reportes de los medios locales como Hora 13 Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 entre los sectores Los Velásquez y Villa Ventura, lo que desató una fuerte reacción de la comunidad ante la falta de respuesta de las autoridades ante el primer llamado que realizó la afectada.

La víctima relató al medio local que, minutos antes del accidente, intentó comunicarse con la línea de monitoreo de la Policía Nacional para denunciar el uso excesivo e irresponsable de pólvora en el sector. Su llamado, según su denuncia, no fue atendido.

Las autoridades trabajan en todo el territorio para evitar el uso de pólvora - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La situación que buscaba prevenir terminó en tragedia poco después, debido a que un artefacto pirotécnico que fue lanzado desde la calle atravesó el balcón de su apartamento y la alcanzó, causándole lesiones de consideración.

El reporte indica que la mujer, que ahora requiere atención médica especializada por las quemaduras sufridas, se ha convertido en portavoz de la indignación de los habitantes de Itagüí.

Y es que tanto ella como la comunidad hicieron un llamado para que las autoridades tengan un control más estricto y urgente, así como mayores sanciones por parte de la Policía, la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, con el fin de evitar que episodios similares o que terminen en fatalidad se repitan durante las celebraciones de fin de año.

El caso se convirtió en ejemplo de la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al uso irresponsable de la pólvora y la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.

A pesar de la prohibición, continúan los incidentes relacionados con la pólvora - crédito iStock

Quemados en Antioquia

El inicio de diciembre en Antioquia estuvo marcado por un preocupante incremento en los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, especialmente en el área metropolitana de Medellín. Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Departamental, en los primeros 3 días del mes se registraron 5 nuevos casos de quemaduras en el Valle de Aburrá, lo que eleva la cifra total a 29 personas afectadas en todo el departamento.

El informe detalla que entre los lesionados se encuentran 3 hombres, de 26, 23 y 35 años, que sufrieron quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo como mano, tronco y miembro superior, tras exponerse a luces de bengala y voladores, como observadores.

Además, se reportó un adulto de 24 años con quemaduras de segundo grado en el miembro inferior por manipulación directa de pólvora, y un adolescente de 14 años que sufrió la amputación de varios dedos de la mano por la misma causa.

Las incautaciones de pólvora no son suficientes y hay gran cantidad de afectados por el uso de estos artefactos - crédito Melbog

La Gobernación de Antioquia confirmó que la cifra de lesionados por pólvora en lo que va de diciembre coincide exactamente con la registrada en el mismo periodo de 2024, sin que se observe variación alguna. El boletín número cinco reiteró la ubicación de los casos:

20 personas quemadas en Medellín.

2 en Nechí.

2 en Bello.

Mientras que en Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres se reporta un caso en cada municipio.

Además, se indicó que de los 29 afectados, 4 son menores de edad y 2 han sufrido amputaciones de miembro superior.