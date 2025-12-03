Mauricio Gómez Amín descartó toda aspiración política: “No aspiro ni a gobernación, ni a alcaldía, ni a Senado”

Mauricio Gómez Amín aseguró que deja todas las aspiraciones electorales para permitir la renovación de liderazgos políticos en Colombia - crédito Senado

Mauricio Gómez Amín comunicó oficialmente su decisión de abandonar cualquier aspiración electoral inmediata, tomando distancia de la contienda por la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y cualquier posible cargo legislativo.

La declaración pública confirma el final de su carrera como candidato de alto perfil y su retiro del Senado, centrándose en el respaldo al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Renuncia a todos los cargos y llamado a nuevas generaciones

“Yo colgué los guayos. No voy más a Senado, no llevo Senado, no llevo Cámara; solamente me concentro en el debate nacional, en el debate presidencial. A mí no me gusta perpetuarme en las corporaciones públicas”, expuso Gómez Amín en diálogos con medios el pasado lunes.

Insistió en que ya ha cumplido un ciclo y que es momento de permitir una renovación política: “Ya cumplí un ciclo y es momento de dar paso a nuevas generaciones”.

El exprecandidato precisó: “No aspiro ni a gobernación, ni a alcaldía, ni a Senado, ni a Cámara, ni a edil, ni a concejal”. Su determinación, según dijo, responde a razones personales y a su visión sobre la necesidad de no perpetuarse en cargos públicos.

Resistencia y tensiones al interior del Partido Liberal

De acuerdo con Semana, la determinación de Mauricio Gómez Amín no fue consultada con la directiva del Partido Liberal, que fue sorprendida por su decisión. El partido señaló que la postura adoptada por el senador es estrictamente individual y no compromete a la colectividad ni constituye el aval institucional a la campaña de De la Espriella.

“Decidió no ser más candidato de nuestro partido y adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella; esa es una decisión de carácter individual y que no compromete al Partido Liberal”, dijo una de las directivas según el medio.

Las directivas reafirmaron que el partido continuará su proceso interno de escucha y discusión de propuestas, en el marco de las pautas definidas por el expresidente César Gaviria y en diálogo con diversos candidatos presidenciales. Insistieron en que cualquier decisión oficial respecto a avales solo será tomada tras este ejercicio colectivo.

Adherencia al proyecto de Abelardo de la Espriella

Tras declinar su aspiración presidencial, Gómez Amín hizo pública su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella, a quien ve como la figura que interpreta “al pueblo de Colombia”, en un contexto en el que asegura ver a una sociedad fatigada por la falta de ejecución política y el incremento del gasto público.

Subrayó que su papel dentro de este nuevo escenario será fortalecer la candidatura de De la Espriella y coordinar acercamientos políticos para consolidar un respaldo opuesto al oficialismo.

“Uno tiene que ser humilde, noble, grande, y decir, hombre, uno no está pegando, uno no conecta, uno no está bien en las encuestas, algo está pasando. Uno no puede seguir insistiendo en algo mientras la izquierda avanza unida hacia una candidatura que pone en peligro la democracia de Colombia, que es la de Iván Cepeda. Por eso, yo di el primer paso y doy un paso al costado”, argumentó respecto a su retiro en entrevista con 6AM de Caracol Radio.

Estrategia de unidad y contexto de alianzas

Gómez Amín defendió que su respaldo a De la Espriella responde a una lectura política sobre el momento actual del país y a la imposibilidad de articular una unidad más amplia en el centro y en la centroderecha. Expuso en entrevista con La FM que mantuvo conversaciones con figuras como Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Marta Lucía Ramírez, pero no obtuvo un eco suficiente para construir una convergencia.

Insistió en los micrófonos del medio en que su decisión busca evitar que el liberalismo se convierta en aliado de los sectores progresistas que actualmente gobiernan, y mencionó su rol en facilitar acercamientos entre expresidentes de sectores contrarios, como Álvaro Uribe y César Gaviria.

“Mi misión es evitar que el Partido Liberal se convierta en un aliado de Gustavo Petro para la reelección de ese proyecto político en el 2026... Creo que acerqué después de muchos años al expresidente Uribe con el expresidente Gaviria”