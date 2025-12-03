Margarita Rosa de Francisco cuestionó la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Cometió un acto de crueldad extrema”

Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, conocido por su carrera mediática y la defensa de figuras reconocidas como Natalia París, Lina Tejeiro, Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce de León y Sara Corrales, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública debido a declaraciones sobre hechos de su infancia que han despertado polémica y rechazo.

El episodio surgió a partir de una entrevista realizada en 2014 en el programa The Suso’s show, donde De la Espriella relató que, cuando era niño, era un “niño travieso” y protagonizó una conducta por la cual hoy expresa remordimiento, aunque en aquel entonces le parecía divertida: quemar gatos con pólvora.

El mismo abogado admitió durante la conversación que los felinos de su barrio huían al notar su presencia, un detalle que ha resaltado la gravedad de los hechos narrados.

“Era terrible, pero me divertía”, señaló. Estas revelaciones, retomadas en medios recientes, han agregado presión sobre su figura pública, pues actualmente es mencionado como aspirante presidencial.

A raíz de la circulación de este testimonio, la actriz Margarita Rosa de Francisco intervino desde sus redes sociales con una crítica contundente hacia De la Espriella.

“Un hombre que cometió un acto de crueldad extrema, haciendo explotar gatos con tacos de dinamita, y que, además, se jacta de relatarlo, aspira a la presidencia de un país”, escribió Margarita Rosa, abriendo un debate sobre ética y responsabilidad en líderes políticos.

Diversos usuarios aprovecharon el debate para plantear críticas hacia otros actores políticos y cuestionaron la ética de la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’.

Uno de los trinos consultados apunta: “Pero me gustaría saber su opinión sobre el personaje del Dapre, que le pidieron la renuncia, y esta denuncia que se le metieron a la casa y amenazaron al hijo de muerte por que sabe cositas. Es más complejo no Perikis?”, reflejando el interés por otros escándalos recientes en el gobierno.

Otro usuario comentó: “Jóvenes, la droga es una maldición, mire lo que le hace al presidente. Cuiden su cuerpo como si fueran a vivir 200 años y su alma como si fueran a morir mañana. No sean guerrilleros, amen a su familia y a su patria. Bendiciones”.

Adicionalmente, varios comentarios se centraron en comparar la moralidad de distintos líderes: “Pues tu presidente hacia sus necesidades encima de los secuestrados y ni hablar lo que hizo Cepeda, moral barata la suya”, escribió otro participante.

Finalmente, una voz crítica recordó: “Un hombre que fue guerrillero además se jacta de decir que fue una genialidad, es presidente de Colombia”, enfocando el debate en antecedentes y trayectoria personal de dirigentes.

Caricaturista Matador también se despachó en contra de Abelardo de la Espriella: “Las mascotas no olvidan”

El caricaturista Matador provocó revuelo en redes sociales tras pronunciarse contra Abelardo de la Espriella por sus palabras en una entrevista en el programa The Suso’s Show.

En un mensaje divulgado en su cuenta en X, Matador recordó que el abogado, aspirante a la presidencia, confesó durante el programa de televisión haberse divertido prendiendo fuego a gatos con pólvora durante la niñez.

Según el ilustrador, De la Espriella ahora intenta proyectar una imagen de “defensor de los animales”, pero carece de genuino arrepentimiento y nunca recibió castigo por aquellas acciones.

“Las mascotas no olvidan y la opinión pública tampoco”, sentenció Matador, subrayando la relevancia de las memorias colectivas en la valoración de futuros candidatos.

El trino fue más allá al satirizar al Centro Democrático, al que describió como “un pequeño circo ambulante, con hienas, buitres, arpías y alimañas grotescas, que tienen un tigre psicópata que quema gatos por diversión, dirigidos por un enano que hace malabares con motosierras, calaveras y crucifijos”.

Esta comparación caricaturesca, cargada de ironía mordaz, reavivó los cuestionamientos sobre la coherencia ética de quienes buscan liderar el país. El mensaje de Matador evidenció la sensibilidad social ante el bienestar animal y la exigencia de integridad en los actores políticos.