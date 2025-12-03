Liliana González, la recordada “pajarita”, protestó por los altos costos de la capital antioqueña: “¿Qué le pasa a Medellín?”

La recordada actriz denunció el alto costo de la comida en la capital antioqueña - crédito @rastreandofamosos/Ig

La reciente visita de Liliana González a Medellín se transformó en una reflexión pública sobre el encarecimiento de la vida en la ciudad, especialmente en el sector gastronómico.

Reconocida por su papel de “La pajarita” en Hasta que la plata nos separe, compartió en redes sociales su experiencia, que comenzó como una simple diligencia en Envigado y terminó en una crítica directa a los precios actuales.

“¿Qué le pasó a Medellín? Explíqueme, porque yo hace como dos años y algo no iba. Me gusta mucho Medellín, pero resulta que tuve que ir a hacer una vuelta en Envigado y cuando estaba por allá dije: ‘Queremos comer algo típico, frijolitos, obviamente, o bandeja paisa’”, relató González en su publicación, según un video de sus redes sociales.

La actriz explicó que, ante la advertencia de amigos sobre el alto costo de la ciudad, buscó asesoría tanto en su círculo cercano como en herramientas tecnológicas para no llevarse sorpresas.

“Le pedí ayuda a unos amigos, me dieron el dato de un restaurante y le dije a Chatgpt también como: ‘Asesóreme, por favor, y que no sea un lugar ni demasiado costoso ni lujoso, ni así turístico’, porque me habían dicho que estaban los precios altos”, detalló González a sus seguidores.

La coincidencia entre las recomendaciones de sus amigos y la inteligencia artificial le generó confianza en la elección del restaurante: “Bueno, me mandó los datos. Entonces, yo dije: ‘Esto está perfecto, es el mejor sitio’”, afirmó.

Sin embargo, la sorpresa llegó al momento de consultar el menú y comparar las expectativas con la realidad. “Cuando voy allá, dan de cuenta un ejecutivo bonito, clase media, por decir algo. Cuando vemos el valor de la bandeja paisa, dijimos como: ‘¡¿Qué?! Pero en la foto se veía muy grande’”, narró González.

Ante la duda sobre el tamaño del plato, la actriz y su acompañante decidieron compartirlo: “Y preguntamos: ‘Sí, es grande’. Entonces, bueno, debe ser que es bien grande como para dos personas, pues yo no soy capaz de comerme una sola. Así que decidimos compartir”, explicó.

La decepción se acentuó al recibir el pedido. “Cuando llega, pues era una bandejita normal, no muy grande. El chicharrón estaba grande, pero ochenta mil pesos. Ochenta mil. Cuando eso en cualquier otro restaurante de otra ciudad, máximo cuesta, máximo, cuarenta mil”, enfatizó González, enfatizando en la diferencia de precios con otras regiones del país.

El costo de las bebidas también llamó su atención: “Y las limonadas, cada limonada diez mil. O sea, un almuerzo con dos limonadas terminamos pagando como ciento diez mil pesos”, puntualizó la actriz.

La experiencia llevó a González a reiterar su desconcierto ante la situación económica de la ciudad: “¿Qué le pasó a Medellín?”, cuestionó, dejando en evidencia la percepción de que la capital antioqueña ha experimentado un aumento considerable en los precios, especialmente en sectores que tradicionalmente eran accesibles para la clase media.

Etas fueron las reacciones de sus seguidores en redes

Esta reacción de la recordada actriz generó todo tipo de opiniones en sus redes sociales de turistas y locales, quienes respaldaron su queja, argumentando que la ciudad se ha encarecido debido a la gentrificación por la llegada de extranjeros: “Lili háblame de los arriendos, imposibles y no hay donde comprar vivienda vis”; “😮😮80 que mami disculpe??? No mor yo prefiero hacerla en mi casa y comemos toda la familia 🙃🙃”; “soy paisa y honestamente creo que eso es mucha plata para una bandeja paisa que puedo hacer en mi casa”; “creo que Medellín se salió de control, entre otros más.