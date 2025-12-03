Joven nacida en Estados Unidos desató polémica por jurar lealtad a Colombia en caso de una guerra: piden revocarle la ciudadanía

Ana habló en un pódcast de Estados Unidos y provocó la polémica en redes sociales - crédito whateverpod/TikTok

La viralización de un breve clip de podcast protagonizado por una joven conocida identificada como Ana, una mujer colombiana con tatuajes faciales y ciudadanía estadounidense, desató un intenso debate en redes sociales acerca de la lealtad nacional y el significado de la naturalización en los Estados Unidos.

El fragmento, en el que Ana afirmó de manera frontal que, en caso de un conflicto entre ambos países, apoyaría sin dudar a Colombia, derivó en un linchamiento digital por medio de comentarios cargados en redes sociales con acusaciones de deslealtad y un enfrentamiento público sobre los compromisos de quienes adquieren la doble nacionalidad en EE. UU..

La secuencia comenzó cuando el video, extraído de una emisión de podcast (llamado Whatever), empezó a circular de forma masiva en plataformas sociales.

El presentador del programa lanzó una pregunta hipotética: “Si Estados Unidos entrara en guerra con Colombia, ¿a quién respaldarías?” Ana respondió de inmediato y con firmeza: eligió a Colombia.

Su decisión provocó una ola de reacciones, muchas de ellas críticas, que cuestionaron la validez de su ciudadanía y la honestidad con la que habría completado el proceso de naturalización.

Usuarios en X y otras redes afirmaron que su nacionalidad estadounidense “debería ser revocada”, considerando que “su juramento ahora parece no tener ningún sentido”.

Entre los mensajes predominó una narrativa de traición y desagradecimiento. Por ejemplo, algunos internautas recordaron que Ana reside en Estados Unidos desde hace diez años, se graduó allí y gracias a todo esto se desempeña como tatuadora en Huntington Beach.

A estas voces se sumaron columnistas y cuentas de tendencia política, quienes calificaron su postura como una amenaza a la seguridad nacional y denunciaron un supuesto “engaño intencional” durante la ceremonia de obtención de ciudadanía, donde la fórmula oficial exige declararse leal y renunciar a vínculos con cualquier otro país, señaló el portal International Business Times.

La polémica escaló cuando varias cuentas replicaron la historia y dieron un matiz aún más severo a la conversación, convirtiendo el caso en un fenómeno viral que se alimentó de publicaciones y videos con análisis sobre lo que representa declarar lealtad en un proceso migratorio.

El incidente dejó ver la sensibilidad que despiertan conceptos como patriotismo y fidelidad al país de acogida en una parte de los ciudadanos norteamericanos, más aún, en medio de la creciente tensión política que se vive entre los presidentes de EE. UU. y Colombia (Donald Trump y Gustavo Petro), además de que ya persisten tensiones sobre el papel de los inmigrantes.

La respuesta por parte de Ana hacia sus críticos

Ante la magnitud del escándalo, Ana decidió publicar una respuesta a través de su cuenta de Instagram para ofrecer su versión y, en sus palabras, “apaciguar el ambiente” que había desatado el podcast.

“No quiero responder a este clip porque, sí, esa era yo en el programa”, señaló al inicio de su intervención. Explicó que el formato del show está dirigido a provocar respuestas inmediatas y viscerales. “El propósito del programa es obtener respuestas reactivas de los invitados, y yo di una respuesta reactiva”, declaró.

Ana también rebatió las acusaciones de deslealtad hacia los Estados Unidos.

“Créalo o no, tengo más apego a este país que más de cien millones de estadounidenses a quienes les gustaría ver este país arder. Probablemente soy más leal que la mitad de los ciudadanos nacidos aquí”, argumentó.

La joven aseguró que contribuye a la economía y que está agradecida por la oportunidad de vivir en EE.UU., donde, al igual que otros inmigrantes, llegó buscando una vida mejor.

Al final, terminó su mensaje con una solicitud directa: “He estado recibiendo muchas amenazas con este tema, por eso quería aclararlo”.

A pesar del video aclaratorio, la controversia siguió creciendo. Muchos afirmaron que su primera declaración en el podcast exponía lo que realmente piensa y refleja una brecha más amplia entre la percepción de los ciudadanos naturalizados y las exigencias que la sociedad estadounidense les impone.

Opositores insistieron en que priorizar a Colombia pone en tela de juicio la autenticidad de su compromiso con la nación que la acogió.