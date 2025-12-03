Gobierno condonará créditos del Icetex a más de mil jóvenes en Colombia: quiénes se beneficiarán

El Ministerio de Educación y Cisa anunciaron la condonación de créditos educativos para 1.192 jóvenes de varios departamentos de Colombia - crédito Icetex

El anuncio de condonación de créditos educativos por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Central de Inversiones (Cisa) representa un nuevo capítulo en la política de alivio financiero para estudiantes en Colombia.

Un total de 1.192 jóvenes de diversos departamentos, entre ellos, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca, fueron beneficiados con la eliminación parcial o total de sus deudas con el Icetex, lo que les permitirá obtener su “paz y salvo” y liberarse de obligaciones que, en muchos casos, se habían convertido en una carga insostenible.

Esta medida se inscribe en el desarrollo del programa “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que ha impulsado un ambicioso plan de salvamento para usuarios del Icetex.

Según datos del Ministerio de Educación, el Gobierno Petro ha financiado la condonación de 154.867 créditos educativos hasta la fecha, con una inversión de $2,3 billones de pesos, y proyecta alcanzar los 200.000 beneficiarios en 2026.

El Ministerio de Educación y Cisa reafirman su compromiso con la justicia social y el bienestar de las familias colombianas a través de alivios financieros - crédito Colprensa

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que “en la ley de presupuesto para el año 2026, hemos destinado recursos para seguir avanzando en subsidio de tasas y condonación. En el 2026 queremos que los ejercicios de condonación puedan beneficiar a más de 200.000 estudiantes. Y claramente, aquí lo que hay es un cambio de modelo en la educación superior”.

El proceso de condonación anunciado ahora se centra principalmente en la eliminación de intereses, aunque en algunos casos también se ha condonado parte del capital adeudado.

Los beneficiarios son, en su mayoría, jóvenes que mantenían créditos en mora o con obligaciones pendientes, muchos de ellos participantes del programa “Ser Pilo Paga”, así como víctimas del conflicto armado, personas desplazadas, madres cabeza de familia y estudiantes clasificados en los grupos uno y dos del Sisbén IV, que corresponden a situaciones de pobreza extrema y moderada.

Nicolás Corso Salamanca, presidente de Cisa, explicó que “a cada estudiante se hace la valoración y se da prioridad especial a quienes son víctimas del conflicto, que son desplazados, madres cabeza de hogar o personas que están calificadas con Sisbén uno o dos”.

El Icetex, entidad responsable de otorgar créditos educativos en Colombia, implementó en los últimos años diversas estrategias para aliviar la carga financiera de los estudiantes. En 2024, el Plan de Oportunidades permitió condonar entre el 60% y el 80% del capital adeudado, así como intereses corrientes y moratorios, para quienes tenían cartera en mora.

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex

Además, se ofrecieron reducciones de tasas de interés y acuerdos de pago para quienes enfrentaban dificultades económicas. Estas acciones han marcado un precedente para las medidas de condonación actuales, aunque la escala de beneficiarios en esta ocasión es menor en comparación con programas anteriores.

El impacto de estas políticas se refleja en los testimonios de los beneficiarios. El ministro Daniel Rojas Medellín destacó que “los jóvenes no tienen por qué estar sometidos a la zozobra de una deuda, por eso, me alegra mucho escuchar testimonios como el de Abelardo, quien nos contó que la Universidad Pública le dio la oportunidad de construir sus sueños, de formarse como un profesional y de esta manera llevar un sustento a su familia, sin necesidad de endeudarse. Y eso, es lo que nosotros buscamos con la política de gratuidad, hablar de la educación como un derecho y no como una mercancía que se debe comprar”.

El programa de condonaciones ha beneficiado a miles de jóvenes deudores de “Ser Pilo Paga”, una estrategia que, según el Ministerio de Educación, terminó convirtiendo becas en créditos educativos, afectando especialmente a víctimas del conflicto armado y a comunidades vulnerables. Nicolás Corso Salamanca, presidente de Cisa, subrayó que “con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar”.

El Plan Nacional de Desarrollo destinó un presupuesto de $180.000 millones para el plan de salvamento, que incluye casos de créditos de la política de “Ser Pilo Paga” y de víctimas del conflicto armado.

Además, se implementaron otras modalidades de condonación: los Fondos en Administración han permitido 92.964 condonaciones a poblaciones vulnerables, con una inversión de $1,37 billones; las condonaciones por graduación han beneficiado a 36.291 jóvenes, con una inversión de $398.276 millones; el Plan de Oportunidades ha rescatado a 17.061 usuarios en situaciones críticas de pago, con condonaciones por valor de $290.409 millones; y los planes de salvamento MEN-Cisa gestionaron la condonación para 6.175 beneficiarios, por un valor de $180.621 millones.

El Plan de Oportunidades del Icetex permitió condonar hasta el 80% del capital e intereses a estudiantes con créditos en mora en 2024 - crédito Colprensa

Además, 837 estudiantes han visto condonados sus créditos en reconocimiento a sus resultados académicos destacados en el examen de Saber Pro, con una inversión de $46.989 millones.

El contexto de estas medidas está marcado por las dudas sobre el presupuesto que tendrá el Icetex para 2026 y por las críticas recibidas tras los recortes en los fondos destinados a subsidiar los intereses de los créditos de miles de estudiantes.

Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, declaró a El Espectador en octubre que la entidad no pudo, por ahora, entregar nuevos créditos educativos a largo plazo, una línea de financiación que permitía a los estudiantes comenzar a pagar la mayor parte de su crédito después de terminar sus estudios.

El ministro Daniel Rojas también señaló que el presidente del Icetex tiene la instrucción de transformar la entidad y devolverla a su propósito original: “El presidente del Icetex tiene la instrucción del presidente de la República de transformar el instituto, ni siquiera transformar, volverlo a su origen. El origen del Icetex fue una entidad que tramitaba créditos para estudiantes que quisieran hacer sus estudios en el exterior o incluso, como lo acabo de decir, para aquellos que libremente, libremente deciden acceder a un crédito para financiar sus estudios, no como obligación, sino de manera libre”.

El Ministerio de Educación y la Central de Inversiones reiteraron su compromiso de promover la justicia económica y social, brindando alivios financieros que impulsen los proyectos de vida de los jóvenes y contribuyan al bienestar de las familias colombianas.