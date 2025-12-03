Gobernador de Antioquia se despachó contra ‘Chulo’ por insistir quedarse en el Consejo Superior de la U. de Antioquia

Andrés Julián Rendón se despachó contra alias Chulo - crédito prensa gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció en su cuenta de X la permanencia de alias Chulo como representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (UdeA), pese a estar involucrado en el escándalo de presuntos nexos de funcionarios del Gobierno Petro con alias Calarcá.

Rendón expuso preocupación porque, según sus palabras, este individuo sigue ocupando la silla de Gobierno en el máximo órgano directivo de la institución.

El trino sostiene que “más allá de eso, este individuo hace parte de la Dirección de Inteligencia del Gobierno” y resalta que, en otros tiempos, la sola presencia de un funcionario vinculado a organismos de inteligencia en estos espacios habría generado protestas: “En otras circunstancias, los llamados ‘capuchos’ habrían bloqueado vías, usado explosivos y paralizado las clases, según ellos, en defensa de la autonomía universitaria”.

“Hoy, un funcionario de inteligencia del Estado, en otros tiempos lo que era el DAS, tiene voz y voto en el Consejo Superior de la UdeA”, afirmó Rendón, aludiendo a denuncias históricas de infiltraciones de grupos armados ilegales en la universidad.

Recordó que el centro académico debe ser “un templo para la educación, la investigación y el bienestar, no un escenario para tareas de inteligencia del Estado ni para favorecer orillas políticas”.

El dirigente reclamó: “La Procuraduría debe tomar nota del desacato de este funcionario, y la comunidad universitaria pronunciarse sobre la permanencia de quien hoy representa al Gobierno Petro en el Alma Máter de los Antioqueños”.

La polémica refleja las tensiones que persisten en el debate sobre autonomía universitaria, seguridad y la participación de funcionarios estatales con antecedentes en inteligencia dentro de órganos consultivos de instituciones públicas.