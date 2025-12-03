Giovanny Ayala reveló detalles de las llamadas que permitieron que su hijo fuera liberado por la Policía

El artista se reencontró con su hijo tras 14 días - crédito Policía Nacional

El 2 de diciembre se registró la liberación del cantante Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, que fueron secuestrados el 18 de noviembre en el Cauca tras salir de una presentación musical.

El operativo fue encabezado por personal del Gaula de la Policía Nacional, que capturó a uno de los secuestradores que tenía en su poder a los jóvenes.

Horas más tarde, el director de la Policía Nacional, brigadier William Rincón Zambrano, protagonizó una rueda de prensa en la que reveló detalles de la misión exitosa.

“De manera precisa, hicieron la reinserción en el lugar en el que se encontraba el cambuche. Todas las capacidades de la policía se pusieron al tanto. Esto nos permitió llegar a un punto en común, necesitamos muchos factores para que este tipo de operaciones lleguen a buen término”, indicó el uniformado.

El operativo se registró el 2 de diciembre en el Cauca - crédito Policía Nacional

Debido a que fue cuestionado sobre el tiempo que se demoró la liberación de Miguel Ayala, en comparación con otros casos, el uniformado indicó que en lo corrido del año el Gaula ha liberado a 76 personas de casos similares.

“Las condiciones son diferentes en las comunicaciones de estos criminales, ese punto se convierte en un momento de oportunidad para nuestra parte técnica. Por otro lado, los territorios y los grupos criminales son diferentes”.

Giovanny Ayala agradeció a la Policía Nacional por la liberación de su hijo

Tras las palabras de Miguel Ayala, Giovanny Ayala tomó el micrófono para agradecerle a las autoridades por su labor y responder varias preguntas.

“Darle la gloria a Dios que nos da la oportunidad de tener esta felicidad. Dos familias, gracias al conocimiento de la policía, que hace posible este regreso. Son 15 días de zozobra, si mi hijo no dormía, yo estaba ahí 24/7 encomendado en todos los santos”.

El joven y su mánager estaban secuestrados desde el 18 de noviembre - crédito Policía Nacional

El artista indicó que la fe le permitió tener la certeza de que su hijo iba a regresar en buen estado, por lo que rezó constantemente por su salud.

“No lo he soltado desde el primer día, encomendándole el frío que pasaba esas noches, si tenía hambre, siempre le encomendaba a los saltos que me lo cuidaran, soy muy creyente y siempre estuve aferrado a él. Hoy lo honro y sé que Dios Existe”.

Ayala también expuso que la Policía Nacional le recomendó alejarse de los medios de comunicación para evitar que se entorpeciera la investigación.

“No me he pronunciado mucho, fue por la experiencia de la policía, me dijeron que los medios de comunicación no iban a rescatar a su hijo. Van a haber muchas personas falsas que van a difundir noticias falsas”

El artista agradeció a la Policía Nacional, a quienes llamó su “familia” - crédito Policía Nacional

Debido a esa situación, Giovanny Ayala aprovechó para agradecer a la prensa por el acompañamiento constante y reveló que recibió dos exigencias económicas por la vida de su hijo, siendo la mayor de 7.500 millones de pesos, en llamadas claves para el operativo de liberación.

“Decirle a los medios, gracias, decirle a los creíbles noticieros que hicieron una noticia, ese apoyo, estos delincuentes presionados por parte de ustedes. Yo recibí la llamada en dos ocasiones, de tantas que recibimos, le dimos credibilidad a dos, porque no llamaron al celular mío, sino al de Luis, su hermano, se nos hizo muy extraño por la suma tan grande, 4.500 millones inicialmente, 7.5000 millones después. Todo paso a paso fue comunicado a la policía”.

Por último, llamó al Gaula de la Policía Nacional su “familia”, resaltando que no sabía como pagarle por permitirle encontrarse de nuevo con Miguel Ayala.

“Ha sido una bendición para este rescate, todos los que hicieron el rescate, para ellos y su familia una bendición, decirles que en el nombre de mi familia, gracias. No es un sueldo lo que ellos reciben, son bendiciones y que Dios los siga bendiciendo”.