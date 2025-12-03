Colombia

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Una imagen nunca antes vista ha puesto de cabeza las redes sociales al mostrar a Ocampo sonriente junto a la madre de Alejandra, desatando nuevas dudas sobre la verdadera relación entre ambos

Guardar
La foto de Raúl Ocampo
La foto de Raúl Ocampo y la madre de Alejandra Villafañe que reaviva la polémica familiar - crédito ocamporao / Instagram

Una imagen inédita ha reavivado la controversia en torno al caso de Raúl Ocampo y su vínculo con Alejandra Villafañe, al poner en entredicho la versión que sostiene actualmente la familia de la actriz.

La fotografía, difundida en la cuenta de Instagram Le tengo el chisme, muestra a Ocampo sonriente junto a la madre de Villafañe, acompañados de una dedicatoria que ha generado un intenso debate en redes sociales.

El mensaje que acompaña la imagen, escrito por la madre de la actriz, expresa: “Novio valiente. Gracias Raúl Ocampo por tanto con mi niña Alejandra Villafañe”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta frase ha sido interpretada por numerosos usuarios como una contradicción directa al relato familiar que circula en la actualidad sobre la participación de Ocampo en los últimos meses de vida de Villafañe.

Raúl Ocampo y la madre
Raúl Ocampo y la madre de Alejandra Villafañe: la dedicatoria que contradice la versión oficial de la familia - crédito @letengoelchisme/IG

La polémica en torno a la figura del actor se intensificó después de que él relatara en el pódcast Los hombres sí lloran de Juan Pablo Raba los momentos difíciles que vivió el día del fallecimiento de la actriz y cómo fue el proceso cuando se empezó a deterior su salud.

Su testimonio, cargado de detalles y emotividad, logró conmover a una parte considerable del público, pero para la familia de Villafañe no fue así y unos días después empezaron a responder a través de mensajes, publicaciones y videos en los que estaban desmintiendo varios de los aspectos narrados por Ocampo y cuestionando la manera en que expresó su dolor.

En primer lugar, una tía y una prima salieron a indicar que los hechos no habrían ocurrido de esa manera, incluso aseguraron que la compañía y presencia de parte de Raúl en los días más difíciles de la enfermedad fue casi que nula y sin el cuidado necesario.

Después, Jackeline Osorio, hermana de la actriz, aseguró en entrevista con Buen día, Colombia, del Canal RCN, que Ocampo no estuvo presente de manera constante en esos momentos, y que fue la madre de Villafañe quien acompañó a Alejandra de forma permanente.

Familia de Alejandra Villafañe rompe
Familia de Alejandra Villafañe rompe el silencio sobre Raúl Ocampo - crédito captura de pantalla RCN

De hecho, en esas declaraciones, Osorio aseguró que la relación actualmente era nula con Raúl Ocampo, que el actor no tiene conocimiento del lugar en el que están las cenizas de la actriz fallecida y que en su momento hubo conflictos hasta legales entre los familiares de Villafañe y Ocampo.

Osorio también afirmó que el actor solo asistía de manera ocasional y que ella logró ver a su hermana decepcionada por algunas actitudes, según la familia, evidenciaron una distancia emocional mayor a la que él ha manifestado públicamente. Además, la familia ha señalado cuestiones económicas, como el hecho de que Villafañe asumía parte del alquiler de la vivienda, y ha solicitado que Ocampo deje de abordar el tema en entrevistas.

Esta declaración contrastó de manera evidente con la imagen recientemente revelada, que muestra una relación cercana entre el actor y su exsuegra.

La aparición de la fotografía junto a la dedicatoria cálida y agradecida de la madre de Villafañe hacia Raúl Ocamp ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la relación entre ambas partes en ese momento y sobre los motivos que llevaron a un cambio tan drástico en la dinámica familiar.

Nueva foto de Raúl Ocampo
Nueva foto de Raúl Ocampo y madre de Villafañe desata polémica - crédito @letengoelchisme/IG

La imagen se ha convertido en el centro de un debate en el mundo del entretenimiento que involucra dolor, versiones enfrentadas y recuerdos personales, mientras el conflicto permanece abierto y la historia continúa desarrollándose con episodios cada vez más inesperados,

“Sigo creyendo que fueron muy felices y se amaron mucho. Fin”, “Yo le creo a Raúl”, “Yo no creo que Raúl se comportara como esas señoras dicen”, “Ese muchacho se ve que es buena persona. Hablaron de Cristo que fue puro amor”, “¿Y qué pasa que él cuente lo que él sintió? De esa manera se libera el alma y el duelo se hace más liviano", “Respeten el amor que hubo entre Raúl y Alejandra. ¿Qué querrá la familia?“, ”No entiendo por que ese afán de las madres o suegras igualarse con los sentimientos de la pareja o sus hijos, hay que entender que son amores diferentes y que cada quien vive su dolor o su duelo a su manera y que un amor no es más fuerte que otro, simplemente son distintos", “Nadie sabe lo que pasó realmente, solo ellos y ellas sabrán por qué dicen eso de él”, dicen algunos de los comentarios en las publicaciones.

Temas Relacionados

Raúl OcampoAlejandra VillafañeMamá Alejandra VillafañeEntrevista Raúl OcampoFoto Raúl Ocampo mamá AlejandraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

La colectividad confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 la lista, que contará con la presencia de Nadia Blel, presidenta del partido

Partido Conservador definió su lista

Senador Fabián Díaz se despachó contra Iván Duque por su reunión con Benjamín Netanyahu: “¿Actualizando a Pegasus?“

El congresista mencionó hechos que rodearon el escándalo del software Pegasus, que fue adquirido durante la administración del expresidente, en 2021

Senador Fabián Díaz se despachó

Profesiones y requisitos que permiten acceder a la pensión especial anticipada, según Colpensiones

Ciertas profesiones y oficios permiten acceder a una pensión anticipada en Colombia bajo condiciones específicas reconocidas por Colpensiones

Profesiones y requisitos que permiten

El perro del intendente de la Policía Fredy Leal que murió al enfrentarse a una banda de ladrones de joyerías en centro comercial de Bucaramanga; no se separó del féretro durante sus exequias

El oficial murió cuando intentó impedir el atraco, y su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó de su lado durante la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en su memoria

El perro del intendente de

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo hablaría de cómo fue el actor con la fallecida actriz: este fue el mensaje que le dedicó

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Deportes

Campeón del mundo con Alemania

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita