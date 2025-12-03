Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

La foto de Raúl Ocampo y la madre de Alejandra Villafañe que reaviva la polémica familiar - crédito ocamporao / Instagram

Una imagen inédita ha reavivado la controversia en torno al caso de Raúl Ocampo y su vínculo con Alejandra Villafañe, al poner en entredicho la versión que sostiene actualmente la familia de la actriz.

La fotografía, difundida en la cuenta de Instagram Le tengo el chisme, muestra a Ocampo sonriente junto a la madre de Villafañe, acompañados de una dedicatoria que ha generado un intenso debate en redes sociales.

El mensaje que acompaña la imagen, escrito por la madre de la actriz, expresa: “Novio valiente. Gracias Raúl Ocampo por tanto con mi niña Alejandra Villafañe”.

Esta frase ha sido interpretada por numerosos usuarios como una contradicción directa al relato familiar que circula en la actualidad sobre la participación de Ocampo en los últimos meses de vida de Villafañe.

La polémica en torno a la figura del actor se intensificó después de que él relatara en el pódcast Los hombres sí lloran de Juan Pablo Raba los momentos difíciles que vivió el día del fallecimiento de la actriz y cómo fue el proceso cuando se empezó a deterior su salud.

Su testimonio, cargado de detalles y emotividad, logró conmover a una parte considerable del público, pero para la familia de Villafañe no fue así y unos días después empezaron a responder a través de mensajes, publicaciones y videos en los que estaban desmintiendo varios de los aspectos narrados por Ocampo y cuestionando la manera en que expresó su dolor.

En primer lugar, una tía y una prima salieron a indicar que los hechos no habrían ocurrido de esa manera, incluso aseguraron que la compañía y presencia de parte de Raúl en los días más difíciles de la enfermedad fue casi que nula y sin el cuidado necesario.

Después, Jackeline Osorio, hermana de la actriz, aseguró en entrevista con Buen día, Colombia, del Canal RCN, que Ocampo no estuvo presente de manera constante en esos momentos, y que fue la madre de Villafañe quien acompañó a Alejandra de forma permanente.

De hecho, en esas declaraciones, Osorio aseguró que la relación actualmente era nula con Raúl Ocampo, que el actor no tiene conocimiento del lugar en el que están las cenizas de la actriz fallecida y que en su momento hubo conflictos hasta legales entre los familiares de Villafañe y Ocampo.

Osorio también afirmó que el actor solo asistía de manera ocasional y que ella logró ver a su hermana decepcionada por algunas actitudes, según la familia, evidenciaron una distancia emocional mayor a la que él ha manifestado públicamente. Además, la familia ha señalado cuestiones económicas, como el hecho de que Villafañe asumía parte del alquiler de la vivienda, y ha solicitado que Ocampo deje de abordar el tema en entrevistas.

Esta declaración contrastó de manera evidente con la imagen recientemente revelada, que muestra una relación cercana entre el actor y su exsuegra.

La aparición de la fotografía junto a la dedicatoria cálida y agradecida de la madre de Villafañe hacia Raúl Ocamp ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la relación entre ambas partes en ese momento y sobre los motivos que llevaron a un cambio tan drástico en la dinámica familiar.

La imagen se ha convertido en el centro de un debate en el mundo del entretenimiento que involucra dolor, versiones enfrentadas y recuerdos personales, mientras el conflicto permanece abierto y la historia continúa desarrollándose con episodios cada vez más inesperados,

“Sigo creyendo que fueron muy felices y se amaron mucho. Fin”, “Yo le creo a Raúl”, “Yo no creo que Raúl se comportara como esas señoras dicen”, “Ese muchacho se ve que es buena persona. Hablaron de Cristo que fue puro amor”, “¿Y qué pasa que él cuente lo que él sintió? De esa manera se libera el alma y el duelo se hace más liviano", “Respeten el amor que hubo entre Raúl y Alejandra. ¿Qué querrá la familia?“, ”No entiendo por que ese afán de las madres o suegras igualarse con los sentimientos de la pareja o sus hijos, hay que entender que son amores diferentes y que cada quien vive su dolor o su duelo a su manera y que un amor no es más fuerte que otro, simplemente son distintos", “Nadie sabe lo que pasó realmente, solo ellos y ellas sabrán por qué dicen eso de él”, dicen algunos de los comentarios en las publicaciones.