Exvicepresidente Francisco Santos le pidió a Donald Trump salvar la democracia en Colombia: “En gran riesgo con Gustavo Petro“

Exvicepresidente Francisco Santos le pidió afirmó que Colombia está en riesgo bajo el mandato de Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos utilizó la red social X para dirigirse directamente al presidente estadounidense Donald Trump y solicitar una intervención activa frente al régimen de Venezuela.

Santos escribió que “usted acaba la dictadura mafiosa de Nicolás Maduro y compañía y va a ser un héroe para los que amamos la libertad y la democracia”, invitando a Trump a desconocer las voces críticas de quienes, según el político colombiano, avalaron la continuidad del régimen venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje público, Santos cuestionó la postura de sectores demócratas y resaltó las consecuencias que tuvo la migración venezolana durante el año 2019 en la frontera estadounidense.

“Los demócratas que hoy critican vieron en carne propia el desastre de la migración masiva en el 2019 en la frontera”, añadió el exvicepresidente.

La publicación destaca la visión de Santos sobre el papel de Estados Unidos en la política regional: “Panamá es hoy una democracia vibrante gracias a Estados Unidos”.

Exvicepresidente Francisco Santos pidió al presidente Donald Trump acabar con la dictadura en Venezuela - crédito @PachoSantosC

Además del llamado a Trump para actuar sobre la situación venezolana, el dirigente lanzó una advertencia sobre el contexto nacional.

Solicitó que se tomen medidas para “salvar la democracia en Venezuela y de paso la de Colombia hoy en gran riesgo con Gustavo Petro”, en referencia al actual presidente colombiano.

En otro trino, el exvicepresidente opinó en su cuenta de X sobre la situación política en Venezuela y la influencia de Cuba.

Según Santos, “la dictadura cubana se la juega toda en Venezuela”, argumentando que el régimen no permite que Nicolás Maduro negocie. Añadió que el régimen cubano “prefiere sacrificarlo y aumentar el costo para Estados Unidos de esta operación pues saben lo que les viene pierna arriba”.

Santos mencionó en su mensaje a Donald Trump, Marco Rubio y Gustavo Petro, sugiriendo que estos actores serán relevantes en el futuro del país vecino.

Francisco Santos arremetió contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito @PachoSantosC

Exvicepresidente Pacho Santos advirtió que dictadura venezolana es un problema también para Colombia

El exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, emitió una advertencia hace dos semanas sobre la situación actual de Venezuela, señalando que el país vecino constituye el epicentro de una red de narcoterrorismo internacional con repercusiones globales.

A través de su cuenta en la red social X, Santos alertó sobre el papel de Venezuela como base de operaciones para organizaciones como Hezbolá, representantes iraníes y el Cartel de los Soles, cuyas actividades criminales se concentran a menos de cincuenta kilómetros de la frontera del departamento de Arauca.

Santos afirmó que la problemática ya no se limita a la naturaleza autoritaria del régimen venezolano, sino que involucra economías ilícitas relacionadas con cocaína, oro y captagon manejadas de manera conjunta por estos actores.

“Venezuela ya no es solo una dictadura: es el corazón del narcoterrorismo global”, afirmó en un video publicado en X.

El exfuncionario citó información del subsecretario del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea, ante el Senado de Estados Unidos, al sostener que Hezbolá controla amplias zonas del país, con cuatrocientos de sus comandantes reubicados desde el Líbano a Venezuela en 2025.

Pacho Santos instó a la comunidad internacional a identificar a Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo - crédito @PachoSantosC

Santos mencionó al exministro Tarek El Aissami, señalado de facilitar cerca de diez mil pasaportes falsos a miembros de grupos extremistas y funcionarios iraníes.

Calculó que la estructura financiera montada en Venezuela emplea el narcotráfico y la minería ilegal para mover hasta trescientos millones de dólares anuales.

La geografía venezolana, con más de dos mil kilómetros de frontera, facilita el paso de cocaína hacia Colombia, mientras que zonas como Apure y Amazonas contarían con pistas clandestinas supuestamente protegidas por el Cártel de los Soles y disidencias de las Farc.

“Reclutas entrenados en el Zulia” y la existencia de alianzas criminales donde “Hezbollah recibe el 15%” son parte del esquema descrito por Santos, quien mencionó el flujo de droga mediante vías marítimas desde Puerto Cabello y La Guaira, con destinos en República Dominicana, Puerto Rico, Haití y Jamaica.

El exvicepresidente Francisco Santos expuso rutas de narcotráfico y lavado de dinero operadas por redes transnacionales desde Venezuela - crédito @PachoSantosC

Los centros de entrenamiento mencionados operarían en Isla Margarita, y la red criminal estaría vinculada al tráfico transatlántico hacia África y Europa, enviando el dinero generado hacia Caracas, Teherán y Damasco usando rutas aéreas desde América Central. Santos subrayó la preocupación por el alcance de la amenaza, detallando que “Estados Unidos ha interceptado 74 toneladas solo en ese pedacito del Caribe en el 2025”.

Dentro del narcotráfico, explicó, los vuelos desde el Amazonas venezolano aterrizan en Honduras y El Salvador, desde donde carteles mexicanos mueven la mercancía hacia la frontera sur estadounidense. Santos también reveló que “Hezbollah alquila estas rutas y cobra en efectivo o armas”.

En su declaración final, el exvicepresidente llamó a reconocer a Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo, subrayando: “Esto no es un problema solo venezolano, es una amenaza a Colombia, a México, a Estados Unidos”.