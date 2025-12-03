En imágenes: así fue el reencuentro de Giovanni Ayala con su hijo Miguel, liberado tras dos semanas de cautiverio

Las autoridades recuperaron a las víctimas sanas y salvas tras el traumático episodio - crédito

El desenlace del secuestro que mantuvo atenta a la opinión pública colombiana desde el 18 de noviembre de 2025 se produjo en la vereda Chorritos, en el departamento del Cauca, donde el cantante Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, recuperaron la libertad tras 14 días de cautiverio.

La operación fue ejecutada por el Gaula de la Policía Nacional con el respaldo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que no solo permitió la liberación de las víctimas, sino la captura de uno de los presuntos responsables de su retención en plena carretera del Cauca, después de dar un show.

De acuerdo con el reporte oficial, el secuestro se llevó a cabo en inmediaciones de la vía Panamericana, específicamente en la jurisdicción de Cajibío, en el departamento de Cauca.

Desde entonces, los captores, identificados como integrantes del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, mantuvieron retenidos a Ayala y Pantoja, exigiendo a sus familias un pago de $7.500 millones para su liberación.

Además, los secuestradores habían impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión, lo que incrementó la presión sobre los allegados de las víctimas y las autoridades.

La intervención policial se desarrolló de manera táctica en el municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron al lugar de cautiverio y garantizaron la seguridad de los secuestrados.

Del mismo modo, se confirmó que durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento que será entregado a la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

Las investigaciones en curso permitieron establecer la presunta responsabilidad del Frente Carlos Patiño en este hecho, aunque las diligencias continúan con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los demás miembros de esta estructura criminal.

Entre tanto, el Gaula de la Policía Nacional mantiene sus esfuerzos operacionales y de inteligencia para desarticular el grupo responsable y evitar nuevos atentados contra la libertad de los colombianos y los visitantes del territorio colombiano.

En el pronunciamiento oficial realizado por la Policía Nacional, sus miembros reiteraron su compromiso con la protección de la vida de los ciudadanos: “La Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

Giovanni Ayala agradeció a las autoridades

Mientras abrazaba a su hijo, el artista de música popular no dudó en dirigirse a la Policía para agradecer su apoyo en medio del proceso y reiterar el sentimiento de respaldo que sintió por parte de las autoridades en esta etapa tan difícil de su vida: “Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia. Gracias señores por existir”, declaró en un video que él mismo difundió a través de las redes sociales.

Del mismo modo, en otros mensajes para expresar su gratitud, el famoso indicó lo siguiente: “En mi nombre y en nombre de toda mi Familia agradezco hoy a Dios y a la Virgen y a toda la organización de Fuerzas Armadas de Colombia. Agradezco al Gaula de la Policía (@gaulapolicia), Comandos Jungla, Fuerza Aérea (@fuerzaaereacol), Policía, Ejército Nacional, que hizo parte de esta gran misión que hoy trae devuelta sano y salvo a mi hijo Miguel Ayala y a su Mánager Nicolás Pantoja a casa”, puntualizó otro de sus mensajes virales.

