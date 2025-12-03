Colombia

En imágenes: así fue el reencuentro de Giovanni Ayala con su hijo Miguel, liberado tras dos semanas de cautiverio

La familia volvió a reunirse tras días de incertidumbre y la emotividad fue la protagonista de la jornada

Guardar
Las autoridades recuperaron a las víctimas sanas y salvas tras el traumático episodio - crédito

El desenlace del secuestro que mantuvo atenta a la opinión pública colombiana desde el 18 de noviembre de 2025 se produjo en la vereda Chorritos, en el departamento del Cauca, donde el cantante Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, recuperaron la libertad tras 14 días de cautiverio.

La operación fue ejecutada por el Gaula de la Policía Nacional con el respaldo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que no solo permitió la liberación de las víctimas, sino la captura de uno de los presuntos responsables de su retención en plena carretera del Cauca, después de dar un show.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras dos semanas de angustia,
Tras dos semanas de angustia, una acción coordinada de fuerzas especiales permitió que ambos recobraran la libertad - crédito Policía Nacional

De acuerdo con el reporte oficial, el secuestro se llevó a cabo en inmediaciones de la vía Panamericana, específicamente en la jurisdicción de Cajibío, en el departamento de Cauca.

Desde entonces, los captores, identificados como integrantes del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, mantuvieron retenidos a Ayala y Pantoja, exigiendo a sus familias un pago de $7.500 millones para su liberación.

Además, los secuestradores habían impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión, lo que incrementó la presión sobre los allegados de las víctimas y las autoridades.

Gracias a una acción coordinada
Gracias a una acción coordinada de la Policía Nacional y fuerzas especiales se permitió la captura de un presunto secuestrador - crédito Policía Nacional

La intervención policial se desarrolló de manera táctica en el municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron al lugar de cautiverio y garantizaron la seguridad de los secuestrados.

Del mismo modo, se confirmó que durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento que será entregado a la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

Las investigaciones en curso permitieron establecer la presunta responsabilidad del Frente Carlos Patiño en este hecho, aunque las diligencias continúan con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los demás miembros de esta estructura criminal.

Entre tanto, el Gaula de la Policía Nacional mantiene sus esfuerzos operacionales y de inteligencia para desarticular el grupo responsable y evitar nuevos atentados contra la libertad de los colombianos y los visitantes del territorio colombiano.

Las autoridades lograron liberar a
Las autoridades lograron liberar a las víctimas de un secuestro que conmocionó a Colombia - crédito Policía Nacional

En el pronunciamiento oficial realizado por la Policía Nacional, sus miembros reiteraron su compromiso con la protección de la vida de los ciudadanos: “La Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

Continúan las investigaciones para desmantelar
Continúan las investigaciones para desmantelar al grupo criminal responsable del plagio - crédito Policía Nacional

Giovanni Ayala agradeció a las autoridades

Mientras abrazaba a su hijo, el artista de música popular no dudó en dirigirse a la Policía para agradecer su apoyo en medio del proceso y reiterar el sentimiento de respaldo que sintió por parte de las autoridades en esta etapa tan difícil de su vida: “Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia. Gracias señores por existir”, declaró en un video que él mismo difundió a través de las redes sociales.

El cantante y su mánager recuperaron la libertad luego de 14 días de cautiverio - crédito Giovanni Ayala / Instagram

Del mismo modo, en otros mensajes para expresar su gratitud, el famoso indicó lo siguiente: “En mi nombre y en nombre de toda mi Familia agradezco hoy a Dios y a la Virgen y a toda la organización de Fuerzas Armadas de Colombia. Agradezco al Gaula de la Policía (@gaulapolicia), Comandos Jungla, Fuerza Aérea (@fuerzaaereacol), Policía, Ejército Nacional, que hizo parte de esta gran misión que hoy trae devuelta sano y salvo a mi hijo Miguel Ayala y a su Mánager Nicolás Pantoja a casa”, puntualizó otro de sus mensajes virales.

El operativo terminó en la
El operativo terminó en la incautación de armas y la detención de uno de los implicados - crédito Policía Nacional

Temas Relacionados

Giovanni AyalaMiguel AyalaSecuestro de Miguel AyalaMiguel Ayala cantanteHijos de Giovanni AyalaColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la ruta navideña de Funza: el municipio ofrecerá uno de los alumbrados más impactante de Cundinamarca

La Administración local ofrece rutas temáticas, conciertos y actividades para todas las edades, promoviendo la unión familiar, la herencia cultural y la seguridad en cada jornada de la programación

Esta es la ruta navideña

Motocicleta empleada en el caso de Jean Bossard registra un historial millonario en infracciones de 2023 a 2025, todas en Antioquia

El vehículo implicado en el crimen acumulaba sanciones graves y fue señalado en investigaciones previas, lo que pone en evidencia fallas en el control de automotores usados para actividades delictivas en Bogotá

Motocicleta empleada en el caso

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 3 de diciembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

El hijo del famoso cantante y su mánager recuperaron la libertad en el Cauca tras dos semanas de incertidumbre

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Reconocido creador de contenido se lanzará al Senado de la República: pide el apoyo de sus seguidores para avanzar

En entrevista con Infobae Colombia, el ‘influencer’ afirmó que busca trasladar su labor de vigilancia ciudadana al Congreso, respaldado por sus miles de seguidores

Reconocido creador de contenido se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares