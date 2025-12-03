Colombia

El Frente Amplio gana fuerza con la llegada del expresidente Ernesto Samper: se integró el movimiento Poder Popular

El exmandatario presidencial destacó la importancia de la unión de los sectores progresistas y aseguró que la integración de su movimiento fortalece a la coalición en la carrera hacia las elecciones de 2026

En un acto político, Ernesto Samper confirmó su integración al Frente Amplio, invitando a los liberales a unirse al proyecto - crédito @ernestosamperp/X

El expresidente de Colombia Ernesto Samper confirmó que su movimiento político, Poder Popular, se unirá al Frente Amplio, una coalición de fuerzas progresistas que busca consolidar un bloque electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Esta noticia marca un paso significativo hacia la consolidación de un bloque que, según sus líderes, pretende mantener y expandir las reformas e ideas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

La confirmación se produjo en un acto político en el que participaron figuras prominentes de la izquierda, como los precandidatos presidenciales Camilo Romero, Clara López y Roy Barreras, además de la senadora María José Pizarro —jefa de debate del candidato Iván Cepeda, que es la carta principal del Pacto Histórico—. También asistió el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que mostró su respaldo al proceso de integración.

Ernesto Samper anunció que su movimiento, Poder Popular, se unirá al Frente Amplio para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @ernestosamperp/X

En su intervención, el expresidente Samper no escatimó en elogios al Frente Amplio y destacó la importancia de esta nueva alianza para la política colombiana: “Quiero anunciar hoy día que el Movimiento del Poder Popular se integra al Frente Amplio Presidencial”.

“Vamos a poner las bases de la socialdemocracia colombiana. Invito a todos los liberales de Colombia, sin ningún distingo, a que abandonen el frasco que queda del partido allá en el otro lado y vengan a tomarse el jarabe que le estamos ofreciendo; que es el marispejarismo”, añadió Samper, al emplear un término con el que parece buscar unificar y revitalizar a una parte del espectro político que históricamente fue liberal, pero que en los últimos años se encuentra fragmentado.

El expresidente, además, utilizó su cuenta en la red social X para hacer un llamado más amplio: “El país que soñamos empieza en el Frente Amplio, invitamos a todas las fuerzas progresistas, a la izquierda, a los movimientos y organizaciones sociales a caminar juntos”.

El expresidente Samper destacó la importancia de la unión de los sectores progresistas para enfrentar la fragmentación política - crédito @ernestosamperp/X

El Frente Amplio: un bloque clave en el progresismo colombiano

El Frente Amplio, que comenzó a tomar forma en 2025, se presenta como una de las estrategias más discutidas y ambiciosas para las elecciones presidenciales de 2026.

Este bloque de fuerzas políticas busca dar continuidad al cambio impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro y consolidar un proyecto de centro-izquierda que defienda las reformas sociales y agrarias promovidas durante su mandato.

La coalición pretende no solo evitar la fragmentación de la izquierda, sino fortalecerla, con el fin de evitar así una dispersión de votos que podría ser aprovechada por sectores de la derecha.

La alianza con el Frente Amplio busca mantener y expandir las reformas sociales y agrarias promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro, según destacó Ernesto Samper durante su intervención - crédito @PoderPopularCo/X

El objetivo principal de este frente es construir una alianza sólida entre distintos sectores progresistas, que van desde el Pacto Histórico hasta movimientos y partidos de la centro-izquierda y algunos liberales cercanos al proyecto de Petro.

En junio de 2025, el presidente Petro promovió activamente la integración de nuevos sectores al Frente Amplio, como al Partido Verde, al Partido de la U y a liberales moderados, como Roy Barreras, que llegó con su movimiento La Fuerza de la Paz.

Una de las fechas clave en este proceso será marzo de 2026, cuando se realice la consulta final para elegir al candidato único del Frente Amplio. Para entonces, los diferentes sectores de la coalición habrán definido un programa común y, se espera, se habrá elegido un líder que represente una opción fuerte y unificada para enfrentar las elecciones de 2026.

La izquierda colombiana sigue uniendo fuerzas políticas de cara a las elecciones 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ese mismo día también se darían a conocer las consultas internas de otros partidos, que están en proceso de seleccionar a su candidato único dentro de sus respectivas coaliciones. Para esa fecha, se espera que se definan por completo los candidatos oficiales que competirán en las elecciones presidenciales de 2026, con el objetivo de enfrentar a la derecha con una propuesta sólida, o bien presentar a un candidato que continúe con las ideas impulsadas por Petro.

