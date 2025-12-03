EE. UU. anunció “tatequieto” a hinchas que piensen colarse en la Copa del Mundo, tras la final de Copa América entre Colombia y Argentina

En la final de la Copa América, en 2024, se registraron graves incidentes en las afueras y en los accesos del estadio Hard Rock de Miami - crédito AFP

Si hay un asunto que podría causar preocupación entre las autoridades norteamericanas con miras a la Copa del Mundo 2026, de la que Estados Unidos será sede junto a México y Canadá, son las falencias en los accesos de los estadios que albergarán la competencia orbital. La final de la Copa América, disputada el 14 de julio de 2024 en el Hard Rock de Miami, entre Colombia y Argentina, dejó al descubierto grandes errores en materia logística para estos eventos.

El caos generado por la irrupción de miles de aficionados sin entrada en las afueras del escenario deportivo, en su gran mayoría hinchas de la Tricolor, que saltaron las vallas que cercaban las graderías, obligó en su momento a retrasar el partido ante la Albiceleste. Y no solo eso: dejó por fuera del compromiso a miles de fanáticos que tenían su entrada en la mano, por cuenta del colapso de los accesos y la tardía reacción de la seguridad para ponerle freno al suceso.

En efecto, este delicado incidente ha llevado a las autoridades estadounidenses a tomar medidas drásticas de cara al torneo de selecciones más importante del planeta. Así lo dio a conocer el miércoles 3 de diciembre de 2025 Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo presidencial para la cita orbital, que advirtió que los controles serán mucho más estrictos y que quienes intenten colarse enfrentarán consecuencias severas por la justicia local.

Además de los colados a los estadios, los hinchas colombianos sostuvieron peleas en las tribunas, como sucedió con los jugadores de Uruguay, en la semifinal de la Copa América 2024 - crédito Julia Nikhinson/AP

Las medidas que alista EE. UU. para recibir la Copa Mundo

El conteo regresivo para recibir por segunda vez el mundial empezará el viernes 5 de diciembre, cuando se efectúe el sorteo de la fase de grupos del torneo. Por ello, frente al interrogante de la prensa colombiana, específicamente de Noticias Caracol, el directivo -hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani- explicó cuáles han sido las acciones que ya han tomado para este certamen: que congregará millones de aficionados en los tres países que serán sede.

Tras asumir su cargo a principios de este año, Giuliani indicó que lo primero que hizo fue hablar con cada uno de los responsables de seguridad en cada una de las once ciudades, para que se pudieran revisar sus perímetros alrededor de los estadios. Según el funcionario, estos perímetros “serán muy diferentes a los que hubo en la Copa América”, y tendrán mayores filtros, en pro de garantizar máxima seguridad a los asistentes, pero también a los protagonistas.

La magnitud del problema obligó a una revisión integral de los protocolos. El dirigente reiteró que la FIFA, en coordinación con la Casa Blanca y las autoridades estatales y locales, decidió organizar la seguridad de la Copa del Mundo “como si fuera un Super Bowl”. Detalló que “habrá múltiples revisiones de boletas antes de que siquiera llegues a la puerta”, lo que representa un cambio radical respecto a lo ocurrido en Miami, cuando solo hubo uno e irregular filtro.

Los aficionados tendrán que superar distintos filtros para poder ingresar a los estadios que albergarán el mundial de 2026 - crédito AFP

Los errores de Miami que no se pueden repetir, según Giuliani

El caos en la final de la disputa del título en la competición continental no solo se debió a la presencia de aficionados sin entrada, sino también a la aglomeración de personas desde tempranas horas. Giuliani relató que “había aficionados junto al estadio desde las seis de la mañana, básicamente, y, ya sabe, tal vez bebiendo un poco de más. Así que había aficionados que intentaban entrar, que tenían boletas y aficionados que no tenían”, recordó en sus afirmaciones.

Es por tal motivo que, para evitar situaciones similares, se han establecido zonas designadas para aficionados a donde pueden ir, lo que se conocen popularmente como fan zone. “Tal vez no estén necesariamente justo alrededor del estadio, donde pueden disfrutar si no van a poder entrar al partido y no tienen una boleta”, afirmó Giuliani, que advirtió de las consecuencias legales para quienes intenten ingresar sin entrada serán, sin duda, más severas.

Los hinchas de la selección Colombia están en el Top-3 de fanáticos que más boletas han pedido para la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

Tras el hecho, solo en el estado de Florida, se implementó la “ley de intrusión en eventos de gran escala con entradas”, que endurece las penas para los infractores, incluyendo posibles sentencias de cárcel. Además, miles de personas identificadas enfrentan la posibilidad de perder sus visas y ser deportadas, como de hecho ya sucedió con un buen número de colombianos que intentaron colarse al escenario deportivo, en la final disputada por los ‘cafeteros’.

“Hemos revisado los procedimientos de seguridad para los once estadios. Hemos trabajado con nuestros socios estatales y locales, quienes están liderando gran parte de esto. Y estamos seguros de que los perímetros de seguridad serán muy sólidos, similares a los que se ven en un Super Bowl en Estados Unidos o tal vez en algunas otras finales de la Copa Mundial, digamos”, concluyó en consecuencia directivo al citado medio de comunicación.