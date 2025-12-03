Crece la polémica entre el comediante Ibrahim Salem y Doña Toche: “A usted los hijos le salen enfermos”

La mujer comentó que no le ofende el humor, lo que le molestó fue que se metiera con su vida personal - crédito @soydonatoche / TikTok

La controversia entre la creadora de contenido Descire Díaz, conocida como Doña Toche y el comediante Ibrahim Salem ha escalado en las redes sociales tras la publicación de un video en el que la creadora de contenido expone su versión sobre el origen del conflicto.

En su relato, Doña Toche explicó que la confusión generalizada entre sus seguidores radica en la creencia de que asistió a un espectáculo de Salem como espectadora, cuando en realidad ambos fueron invitados a participar en un evento organizado por el comediante Camilo Díaz, Culotauro como se ha hecho llamar en redes.

Según Doña Toche, la invitación al show titulado “Anulo estas palabras” provino directamente de Culotauro, quien le manifestó su admiración por su autenticidad y espontaneidad.

“Culotauro me contactó, y me dijo: ‘Doña Toche, yo la sigo, me encanta su contenido. Usted es una persona auténtica, berraca y espontánea. Yo quiero tenerla en mi show’”, relató la creadora de contenido en el video.

La propuesta consistía en que ella, junto a otros humoristas como Polilla, Barr y el propio Ibrahim Salem, subieran al escenario para contar chistes, tarea por la que recibiría una remuneración.

Doña Toche subrayó que su participación no respondía a una vocación humorística, sino a una oportunidad laboral.

“Yo no soy humorista, yo soy costurera y estoy en este momento cosiendo y me dedico a vender fajas, no a hacer humor ni a hacer chistes”, afirmó, destacando que los chistes que presentó en el escenario le fueron proporcionados por la organización del evento.

“Cuando yo me paré en la tarima, pues eché los chistes como los que ellos me redactaron y me escribieron, porque ustedes saben, yo no soy humorista”, puntualizó.

El conflicto surgió, según Doña Toche, cuando Ibrahim Salem la increpó durante el espectáculo con comentarios que ella consideró ofensivos y fuera de lugar.

La creadora de contenido relató que, tras pedirle respeto, Salem respondió con insultos y una frase que la indignó profundamente: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”. Doña Toche expresó que su malestar no se debe a la incapacidad de tolerar bromas, sino a la naturaleza de la ofensa.

“Vuelvo y lo digo métase conmigo, dígame lo que quiera, malhablada, arrastrada, cucuteña, mala mujer, lo que quiera, pero no me diga que solamente se hacer hijos enfermos y que lo que boto son hijos enfermos, porque yo creo que aquí en cualquier lugar del mundo eso ninguna mujer lo quiere escuchar”, manifestó.

Toda la polémica empezó con un video difundido el 2 de diciembre, en el cual Doña Toche explicó que la motivación para compartir su historia surgió al ver a Salem entre los candidatos a podrían ingresar a la Casa de los Famosos.

Mientras alimentaba a su hija, narró que había postergado el testimonio por sentirse vulnerada tanto como madre como mujer, pero que la noticia de la participación de Salem la impulsó a romper el silencio. “Si yo no hago esto y no lo cuento, a veces por eso es que muchas mujeres cuando las violentan prefieren quedarse encalladas y no lo voy a permitir”, afirmó.

Allí relató toda la experiencia que recalcó en su última publicación y horas más tarde publicó un nuevo video respondiendo a Salem, luego que él comentara a un seguidor en Instagram: “Me metí con la mamá, no con el niño. ¿Para qué va a un show de humor si no sabe reírse de si misma? Muy vieja para eso".

En ese segundo video ella confirma su posición y le dice: “A unos Dios los manda de esta condición y otros Dios los puede mandar a que queden en esta condición, así que mida su lengua, no escupa pa’ arriba porque en la jeta le cae”.

Por ahora, no se conoce pronunciamiento oficial de Salem ni de Culotauro, organizador del evento. No obstante, los usuarios en redes han brindado apoyo a la denuncia de la mujer.