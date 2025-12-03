Corporación ATS se pronunció tras denuncias de violencia sexual contra Julián Quintero: “Nos dirigimos a ustedes con el corazón roto”

Julián Quintero, exdirector de Échele Cabeza, fue denunciado por abuso sexual. Tres mujeres testificaron en su contra - crédito redes sociales

El proyecto de reducción de riesgos y daños por el consumo de drogas Échele Cabeza, propio de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), está envuelta en un escándalo por las denuncias que expusieron tres mujeres en contra de su exdirector Julián Quintero. La primera en exponer los hechos, que son materia de indagaciones, fue la investigadora Yarelix Estrada.

Según su relato, presuntamente fue agredida sexualmente por Quintero en marzo de 2025 en Viena (Austria), luego de una fiesta en la que participaron varias personas. Aseguró haber bebido mucho alcohol y no haber estado en condiciones para consentir ninguna actividad sexual.

“En el cuarto, empezó a quitarme la ropa (creo que llevaba un vestido) y también me quitó el sostén. Comenzó a tocarme. No recuerdo hasta dónde llegaron las cosas porque cuando empecé a recuperar un poco la consciencia, me di cuenta de lo que estaba pasando y decidí fingir que me quedaba dormida. No me gustaba lo que estaba ocurriendo. No quería estar con él”, contó la denunciante.

Una de las denuncias contra Quintero involucra el abuso de sustancias y tocamientos indebidos - crédito Pablo Rodríguez/EFE

Tras haber revelado su experiencia, Quintero fue removido del cargo y otras dos mujeres expusieron situaciones similares a la revista Volcánicas.

La Corporación Acción Técnica Social emitió un comunicado en el que condenó los hechos de violencia denunciados. “Nos dirigimos a ustedes con el corazón roto, pero también con una firme determinación, tras los recientes y dolorosos acontecimientos relacionados con Julián Quintero”, indicó.

En la comunicación, la organización expresó su “rechazo absoluto e incondicional” a este tipo de situaciones, asegurando que actos como los que se le endilgan al exdirector resultan “inaceptables y contrarios a cada valor que la Corporación Acción Técnica Social ha defendido durante años”.

La corporación anunció la incorporación de una especialista en género para diseñar y ejecutar un protocolo que garantice la seguridad de las mujeres - crédito Jesús Avilés Infobae Colombia

En ese sentido, la corporación informó que su prioridad ahora son las víctimas directas e indirectas de Quintero. Por eso, según precisó, la organización se compromete a escuchar, acompañar y garantizar un proceso de reparación integral y de garantías de no repetición que sea genuino y efectivo.

Además, confirmó que Julián Quintero fue apartado de sus funciones y que ahora deberá entregar los proyectos que estaban bajo su cargo hasta 31 de diciembre, con el objetivo de asegurar una transición ordenada antes de su retiro definitivo.

Aunado a ello, anunció la implementación de una serie de acciones concretas con perspectiva de género a partir de enero de 2026. Entre las medidas previstas se encuentra la incorporación de una especialista en género para diseñar y ejecutar un protocolo que garantice la seguridad, el respeto y la no repetición de violencias en todos los ámbitos de la organización. Además, se ampliará y diversificará la Junta Directiva.

La corporación se comprometió a escuchar a las víctimas - crédito @echelecabeza/X y @acciontecnica/X

La corporación también creará un comité externo asesor e independiente, cuya función principal será promover la transparencia y el acceso a la información institucional. Además, se impulsará una reestructuración que asegure la participación y el bienestar de todas las personas que forman parte de la organización y sus aliados.

Asimismo, se iniciará un ciclo de conversaciones y foros participativos con la comunidad para definir, de manera conjunta, los protocolos de cuidado y prevención de violencias basadas en género más efectivos para las organizaciones sociales.

“Queremos reafirmar con toda nuestra fuerza que la Corporación Acción Técnica Social y sus proyectos, que son la materialización de 20 años de lucha y dedicación, no se cerrarán. Nuestro compromiso con la reducción de daños y la dignificación de las personas que usan drogas sigue más firme que nunca”, añadió.

La representante legal de la Corporación ATS rechazó insinuaciones que ponen en duda su profesionalismo - crédito @echelecabeza/X y @acciontecnica/X

En la parte final del comunicado, la representante legal, Vanessa Morris, expresó su rechazo a las insinuaciones que cuestionan su profesionalismo, carácter y experiencia en la dirección. Recordó que tiene una trayectoria de 12 años en la organización.

“Resulta profundamente injusto que, como mujer y víctima de esta situación, se me revictimice al poner en duda mi idoneidad a través de hostigamientos en redes sociales y medios de comunicación. En este momento decisivo, en el que he optado por liderar de manera transitoria la organización hacia un futuro mejor, solicito apoyo y hermandad para enfrentar estas dificultades”, aclaró.