Convocan a velatón en memoria de Jean Claude Bossard en el lugar donde fue asesinado durante atraco en Bogotá

La velatón se llevará a cabo en el lugar de los hechos, en la calle 108 con carrera 19, en el norte de Bogotá - crédito redes sociales/X

El asesinato del joven empresario Jean Claude Bossard en medio de un atraco armado en la calle 108 con carrera 19, en el norte de Bogotá, causó profunda conmoción en la ciudadanía capitalina.

En redes sociales se leen mensajes de indignación por la creciente inseguridad en Bogotá, ya que cada vez son más frecuentes las denuncias contra motorizados que andan al acecho en varios barrios de la localidad de Usaquén, en medio de los reportes de hurtos en el resto de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por eso, el edil de Usaquén, Andrés Ardila Vega, que desde noviembre lleva denunciando la presencia de delincuentes que harían parte de la banda de ‘la moto naranja’ en este sector de la localidad, anunció que llevarán a cabo una velatón en memoria del joven.

"Se invita a toda la comunidad de vecinos en Bogotá a la Velatón por el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto. Será en el lugar de los hechos (calle 108 con kr 19) desde las 7:30 p. m. Favor llevar sus velas y flores blancas”, escribió el servidor local.