Conmoción en Barranquilla por la muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

Lisette Malkun Zarur, chef de 52 años, murió el lunes 1 de diciembre de 2025 - crédito @lisettemalkun/Instagram

La ciudad de Barranquilla atraviesa un momento de consternación tras la muerte de la chef Lisette Malkun Zarur, de 52 años, cuyo fallecimiento fue confirmado por la Policía Metropolitana luego de que se registrara su caída desde el octavo piso del edificio donde residía, en la carrera 57 con calle 81 – 15, barrio Alto Prado.

El hecho ocurrió a las 8:16 p. m. del 1 de diciembre de 2025, cuando según reportes oficiales, vecinos del lugar fueron los primeros en alertar a las autoridades al escuchar el impacto que se produjo en la entrada del edificio.

De acuerdo con la información suministrada por testigos, paramédicos llegaron al lugar pocos minutos después del aviso, pero Malkun Zarur ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada mientras agentes del CTI de la Fiscalía y peritos forenses adelantaban la inspección técnica.

La Policía Metropolitana anunció la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas de la caída.

Primeras versiones del caso

Agentes del CTI y peritos forenses inspeccionaron el lugar para dar con las primeras hipótesis del caso - crédito CTI

Las autoridades han indicado que aún no existe un informe definitivo sobre lo ocurrido. En las primeras horas posteriores al fallecimiento circularon diversas versiones entre fuentes cercanas y medios locales. Una de ellas apuntaba a un posible accidente doméstico; sin embargo, esta hipótesis fue perdiendo fuerza debido a las condiciones del lugar desde donde se habría producido la caída.

Otra línea de investigación contempla la posibilidad de un suicidio. Esta versión se analiza con prudencia mientras los investigadores revisan comunicaciones recientes, actividad digital y testimonios de personas cercanas. La madre de la chef confirmó que Malkun Zarur padecía depresión, por lo que los peritos esperan los resultados de la necropsia y demás exámenes para establecer si estos factores pudieron influir en lo sucedido.

Las autoridades también verifican si la chef recibió visitas en las horas previas al hecho. De manera preliminar, se reportó que se encontraba sola en su apartamento, aunque esa información continúa en proceso de verificación.

El cuerpo de la chef fue trasladado a Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, donde se adelanta la necropsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Reacciones de familiares

Orlando Malkun, chef hermano de Lisette Malkun, expresó su dolor y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales - crédito @orlandomalkunchef/Instagram

El fallecimiento de Malkun Zarur generó manifestaciones de solidaridad desde distintos sectores de la gastronomía y de personas que la conocieron. Su hermano, el chef Orlando Malkun, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su hermana. En un fragmento del texto, escribió: “Lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces“.

En su mensaje, también añadió palabras de agradecimiento: “Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad. Gracias por acompañarme siempre, aun cuando yo no siempre estuve a tu altura”.

Por su parte, exalumnas del antiguo colegio Saint Mary School, al que perteneció la chef, también expresaron su tristeza por lo ocurrido. Una de ellas manifestó: “Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza“. Añadieron además un mensaje dirigido a su familia con condolencias y palabras de acompañamiento en medio de la pérdida.

Trayectoria y legado culinario

Lisette era reconocida por su cocina árabe y tradicional, especializada en recetas familiares de Medio Oriente - crédito @orlandomalkunchef/Instagram

Lisette Malkun Zarur era una chef radicada en Barranquilla, de ascendencia libanesa, reconocida por su especialidad en la cocina árabe tradicional. Su propuesta culinaria buscaba rescatar y difundir sabores del Medio Oriente, adaptándolos al contexto caribeño — platos como quibbe, arroz con almendras, hojas de parra rellenas, tahini, entre otros — formaban parte de su repertorio habitual.

Aunque no contaba con un restaurante fijo, Malkun Zarur estableció una reputación como chef independiente, prestando servicios de catering para eventos sociales, reuniones privadas y celebraciones familiares o corporativas. Su trabajo era solicitado especialmente en temporadas de festividades o reuniones donde la comida árabe tradicional era apreciada, lo que le dio un lugar destacado en la escena gastronómica local.

Su labor la llevó a ganarse el reconocimiento en Barranquilla, debido a que atendía a clientes de renombre; entre ellos se menciona al exfutbolista Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, a quien ella consideraba uno de sus clientes más cercanos. También se informa que tuvo relación profesional con la reconocida chef Leonor Espinosa de la Ossa, figura de relevancia nacional en la gastronomía.

Lisette Malkun Zarur se destacó por preservar y difundir la auténtica cocina árabe, transmitiendo recetas familiares y técnicas tradicionales de generación en generación - crédito @lisettemalkun/Instagram

Líneas de atención para apoyo emocional

En medio de la investigación, las autoridades recordaron la importancia de acceder a servicios de acompañamiento emocional cuando existan señales de riesgo o afectaciones en la salud mental. La Secretaría de Salud del Atlántico dispone del Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), una estrategia enfocada en la prevención del suicidio y el seguimiento de casos de riesgo.

La Línea Departamental de Salud Mental del Atlántico opera las 24 horas del día y está disponible a través del número 317 621 8394, donde profesionales brindan orientación y apoyo a quienes lo requieran.

Si usted o alguien conocido está pasando por un momento de malestar emocional, busque ayuda y recuerde: ¡No está solo!

A continuación, el directorio de líneas de atención en salud mental en toda Colombia: