Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Alias Wilson es señalado por múltiples atentados terroristas contra la fuerza pública en Colombia - crédito Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y unidades de Contrainteligencia de Venezuela, fue recapturado un hombre identificado como alias Wilson, considerado como segundo cabecilla militar del frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc.

Según el reporte oficial, la operación se desarrolló en la localidad de San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira (Venezuela), lugar al que habría llegado tras permanecer prófugo de la justicia.

De acuerdo con la investigación policial, alias Wilson desempeñaba funciones como operador logístico bajo las órdenes de alias Chifle, principal cabecilla de la estructura mencionada, y que está al servicio de Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

Adicionalmente, las autoridades le atribuyen una serie de ataques dirigidos tanto contra la población civil como contra la fuerza pública colombiana. Uno de ellos fue el asesinato de tres jóvenes en la vereda Puerto Triunfo, sector El Oasis, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), ocurrido el 13 de diciembre de 2022.

También, la trayectoria delictiva de alias Wilson ha estado marcada por reiteradas capturas y evasiones. En 2023, las autoridades lo detuvieron en Puerto Gaitán (Meta, Colombia), pero consiguió escapar.

Posteriormente, en febrero de 2025, fue arrestado de nuevo tras su implicación en varios atentados contra comerciantes en la ciudad de Neiva (Huila), aunque volvió a fugarse poco después.

Ejército capturó a cabecilla del Frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

En aquel procedimiento, las fuerzas militares le incautaron dos armas de fuego, tres proveedores, cuarenta y ocho cartuchos calibre nueve milímetros, cerca de dos millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y documentos que evidencian actividades de extorsión.

Su desplazamiento reciente lo llevó desde el estado Barinas hasta Táchira, estado venezolano donde finalmente fue interceptado por las autoridades.

De acuerdo con un informe revelado por Cambio, ingresó a la estructura hace cuatro años como guerrillero raso y, tras un proceso de ascenso interno, fue designado en 2025 como uno de los cabecillas del frente.

Se le atribuyen responsabilidades en diversas actividades terroristas y delictivas ejecutadas por esta facción, así como una posible vinculación con atentados perpetrados mediante artefactos explosivos en la ciudad de Neiva durante 2024. Estos ataques habrían servido como mecanismo de presión para el cobro de extorsiones a comerciantes locales.

Este hombre estaría vinculado con diferentes atentados terroristas a diferentes comerciantes en la ciudad de Neiva - crédito Ejército Nacional

Tras la detención, se activaron los mecanismos de cooperación internacional. Las autoridades venezolanas establecieron contacto con Migración Colombia y la Policía del departamento Norte de Santander para coordinar la entrega del detenido, quien será puesto a disposición de la justicia colombiana para su procesamiento.

Este operativo constituye un nuevo golpe a las estructuras residuales de las Farc que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela, y refuerza los esfuerzos conjuntos de ambos países en la lucha contra el crimen organizado que afecta a la región.

Cayó alias Richard, líder de las disidencias y autor de un ataque explosivo en Huila

La captura de alias Wilson se suma a otros operativos adelantados por la fuerza pública colombiana, con la que busca contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el país.

Entre ellos, se destaca la detención de Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias Richard, señalado líder de las disidencias de las Farc en el departamento de Huila.

Alias Richard fue capturado tras una operación conjunta de la Policía Nacional y el Ejército, con una recompensa de 300 millones de pesos - crédito Ejército Nacional

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien recordó que este sujeto sería el presunto autor material del ataque con moto-bomba perpetrado en el municipio de La Plata (Huila), ocurrido el 17 de abril de 2025, hecho que dejó un saldo de dos víctimas mortales y una treintena de heridos.

Por este hecho, el jefe de cartera aseveró que existía una recompensa de hasta 300 millones de pesos por su ubicación, aunque recalcó que las investigaciones iniciales señalan que la autoría intelectual del ataque recaería en alias El Viejo y Carla, quienes habrían planeado la acción casi en simultáneo con otro atentado explosivo en Mondomo (Cauca), durante los días santos. En total, las acciones terroristas de esa semana dejaron cuatro fallecidos y al menos cincuenta heridos, según el balance oficial.

“Con esta captura, aseguran, se envía un mensaje de que ningún responsable de crímenes contra la vida quedará en la impunidad. A las familias de las víctimas y a toda la comunidad del Huila: no están solos. Seguimos avanzando y no descansaremos hasta garantizar justicia y seguridad”, expresó el funcionario.

Alias Richard fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la detención del presunto autor material del atentado con moto-bomba en La Plata, Huila - crédito Ejército Nacional