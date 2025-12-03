Cambio Radical aprovechó la liberación de Miguel Ayala para denunciar el crecimiento del secuestro en Colombia: “Aumentó 103,6%”

Cambio Radical celebró el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, de las disidencias de las Farc, no sin antes lanzar una fuerte crítica al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Policía Nacional - @CambioRadical/X

El partido político Cambio Radical, que lidera el exvicperesidente Germán Vargas Lleras, lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Gustavo Petro, al señalar que el secuestro en Colombia aumentó un alarmante “103,6%” durante su mandato.

La declaración se produjo tras la liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su mánager, Nicolás Pantoja, que fueron secuestrados el 18 de noviembre de 2025 en el Cauca. La situación provocó una dura reacción de Cambio Radical, que advirtió sobre el incremento de la violencia y la inseguridad en el país bajo el actual Gobierno nacional.

El secuestro de Ayala y Pantoja ocurrió cuando ambos viajaban por la vía Panamericana, en el sector conocido como la vereda El Túnel, cerca de Las Tres Margaritas, en Cauca. Según las autoridades, la zona está bajo el control de disidencias de las Farc, como el frente Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos, así como de grupos narcotraficantes, pero habría sido el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), el cual exigió el pago de $7.500 millones por la liberación de los jóvenes.

Durante el tiempo de cautiverio, ambos fueron mantenidos en condiciones extremas y, según relató Miguel Ayala, vivieron un tormento psicológico y físico debido a las malas condiciones en las que fueron retenidos. Tras cerca de dos semanas de secuestro, un operativo del Gaula de la Policía Nacional, apoyado por otras fuerzas especiales, permitió su liberación el 2 de diciembre.

En su mensaje en redes sociales, Cambio Radical expresó su reconocimiento a las Fuerzas Militares por el exitoso rescate, pero no dudó en criticar fuertemente el aumento de los secuestros en el país bajo la administración de Petro.

Desde su cuenta de X, el colectivo político compartió una publicación que acompañó con la imagen de Miguel Ayala tras ser liberado y escribió: “Todo nuestro reconocimiento a las FFMM por el rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, quien permanecía secuestrado en el Cauca junto con su manager. Tristemente, en el gobierno de Petro el secuestro en Colombia ha aumentado 103,6% de acuerdo con cifras oficiales. Desastre”.

El mensaje citó un post de Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación Libremente, que había denunciado el aumento de otros delitos en el país durante el Gobierno actual, como los homicidios (1,9%) y las masacres (3,7%). El hombre también informó que, en 2025 —hasta la fecha— fueron asesinados 97 policías y advirtió sobre el creciente control de los grupos criminales sobre distintas regiones del país, lo que podría poner en peligro la libertad en las elecciones de 2026.

“La libertad de las próximas elecciones está en peligro. Los grupos criminales controlan la tercera parte del país”, alertó Armel desde su cuenta en X.

El inevitable aumento en secuestros e inseguridad en Colombia

El partido Cambio Radical basó su crítica en las preocupantes estadísticas de criminalidad que afectan a Colombia, especialmente el aumento de los secuestros. Según los informes de seguridad, los secuestros extorsivos aumentaron un 98% en los primeros cinco meses de 2025, pasando de 65 casos en 2024 a 129 en el mismo periodo de este año.

Este aumento es particularmente alarmante, ya que la modalidad de secuestro extorsivo experimentó el crecimiento más alto en comparación con otras formas de crimen.

A nivel nacional, el aumento del secuestro total en Colombia es del 57,1% en los primeros siete meses de 2025, con un notable incremento en ciudades como Bogotá, que registró un aumento del 1.200% en los casos de secuestro extorsivo, de acuerdo con las denuncias hechas en el Concejo de Bogotá.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá concentra el 16% de los secuestros a nivel nacional, lo que refleja una tendencia preocupante hacia la urbanización del secuestro, un fenómeno que antes era más común en áreas rurales controladas por grupos armados ilegales.

Además, regiones como Argelia (Cauca) y Villavicencio también registraron aumentos en los secuestros, lo que provocó un ambiente de inseguridad generalizada. Cambio Radical señaló que las políticas de seguridad del Gobierno de Petro no lograron frenar el avance de los grupos criminales, que siguen operando con impunidad y expandiendo su influencia en diversas regiones del país.