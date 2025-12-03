Armando Benedetti se pronunció sobre la salida de Angie Rodríguez del Dapre y confirmó su reemplazo: “No entiendo las razones”

Armando Benedetti afirmó que la salida de Angie Rodríguez del Dapre fue inesperada para el Gobierno - crédito X

La reciente salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) abrió un nuevo capítulo de movimientos internos en el Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió públicamente al tema y aseguró que la decisión no había sido socializada previamente entre los altos funcionarios del Ejecutivo. La situación tomó relevancia horas después, cuando Rodríguez divulgó un video en el que denunció intimidaciones y un ingreso irregular a la vivienda de su familia ocurrido en noviembre.

En declaraciones entregadas en la mañana del miércoles 3 de diciembre, Benedetti afirmó que el retiro de Rodríguez fue inesperado y que desconocía las razones oficiales de su salida.

La reacción del ministro

El ministro explicó que la notificación de la salida de Rodríguez lo tomó por sorpresa, al igual que a otros miembros del Gobierno: “Todavía a la hora que me cuesta trabajo admitir que se va. No entiendo mucho todavía las razones, pero ya las iré entendiendo, aunque no he tenido mucha información. Eso fue desde ayer y nos cogió a todos por sorpresa”.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo miércoles, Angie Rodríguez publicó un video de más de seis minutos en sus redes sociales, en el que ofreció detalles sobre un episodio que, según relató, habría puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que el pasado 21 de noviembre, cinco hombres ingresaron a la vivienda de su familia, ubicada en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Según su relato, los sujetos entraron durante la madrugada a través de la terraza del tercer piso y permanecieron dentro por más de una hora. Sostuvo que las cámaras de seguridad registraron el ingreso y que, de acuerdo con análisis que aseguró haber recibido, las características del ingreso indicarían un conocimiento previo de la infraestructura del lugar.

En la comunicación, Rodríguez dijo que los individuos no sustrajeron objetos de valor, pero sí se llevaron una bolsa con documentos personales; y que hubo daños en chapas, puertas, ventanas y muebles. Resaltó además un hecho que consideró preocupante: el retiro de las monedas de dos alcancías de su hijo, lo cual, según afirmó, fue interpretado por expertos consultados por ella como una “amenaza directa”.

Rodríguez sostuvo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación.

El reemplazo de Rodríguez en el Dapre

Frente a la pregunta de quién asumiría la dirección del organismo, Armando Benedetti respondió que ya existe una decisión al interior del Gobierno. “Está Letty Leal, es la persona que la va a reemplazar”, aseguró el ministro durante su intervención a los medios de comunicación.

Letty Rosmira Leal Maldonado es una abogada con una trayectoria amplia en asuntos jurídicos y administrativos del sector público. Actualmente ocupa la subdirección del Dapre y ha tenido un papel activo en la estructuración técnica e institucional del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En medio del seguimiento al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, Leal ha coordinado la mesa técnica de la Csivi, la instancia encargada de verificar la implementación. Antes de su llegada al Dapre, Leal se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, cargo en el que se ocupó de asuntos relacionados con convivencia, seguridad y seguimiento normativo. Fue posesionada durante la gestión del entonces ministro Juan Fernando Cristo Bustos.

Su formación académica incluye el título de abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia y especializaciones en Gestión de Gobierno y Desarrollo Regional y Municipal, Derecho Disciplinario, y Derecho Penal y Justicia Transicional.