Colombia

Armando Benedetti se pronunció sobre la salida de Angie Rodríguez del Dapre y confirmó su reemplazo: “No entiendo las razones”

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que un episodio que denunció ante las autoridades estaría relacionado con sus funciones en el Gobierno y pidió medidas de protección adicionales para ella y sus allegados

Guardar
Armando Benedetti afirmó que la salida de Angie Rodríguez del Dapre fue inesperada para el Gobierno - crédito X

La reciente salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) abrió un nuevo capítulo de movimientos internos en el Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió públicamente al tema y aseguró que la decisión no había sido socializada previamente entre los altos funcionarios del Ejecutivo. La situación tomó relevancia horas después, cuando Rodríguez divulgó un video en el que denunció intimidaciones y un ingreso irregular a la vivienda de su familia ocurrido en noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En declaraciones entregadas en la mañana del miércoles 3 de diciembre, Benedetti afirmó que el retiro de Rodríguez fue inesperado y que desconocía las razones oficiales de su salida.

La reacción del ministro

Benedetti aseguró que no recibió
Benedetti aseguró que no recibió información completa sobre los motivos de la salida - crédito Colprensa

El ministro explicó que la notificación de la salida de Rodríguez lo tomó por sorpresa, al igual que a otros miembros del Gobierno: “Todavía a la hora que me cuesta trabajo admitir que se va. No entiendo mucho todavía las razones, pero ya las iré entendiendo, aunque no he tenido mucha información. Eso fue desde ayer y nos cogió a todos por sorpresa”.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo miércoles, Angie Rodríguez publicó un video de más de seis minutos en sus redes sociales, en el que ofreció detalles sobre un episodio que, según relató, habría puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que el pasado 21 de noviembre, cinco hombres ingresaron a la vivienda de su familia, ubicada en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Según su relato, los sujetos entraron durante la madrugada a través de la terraza del tercer piso y permanecieron dentro por más de una hora. Sostuvo que las cámaras de seguridad registraron el ingreso y que, de acuerdo con análisis que aseguró haber recibido, las características del ingreso indicarían un conocimiento previo de la infraestructura del lugar.

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

En la comunicación, Rodríguez dijo que los individuos no sustrajeron objetos de valor, pero sí se llevaron una bolsa con documentos personales; y que hubo daños en chapas, puertas, ventanas y muebles. Resaltó además un hecho que consideró preocupante: el retiro de las monedas de dos alcancías de su hijo, lo cual, según afirmó, fue interpretado por expertos consultados por ella como unaamenaza directa”.

Rodríguez sostuvo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación.

El reemplazo de Rodríguez en el Dapre

Letty Leal, actual subdirectora del
Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, tiene trayectoria en asuntos jurídicos y en la implementación del acuerdo de paz - crédito @DapreCol/X

Frente a la pregunta de quién asumiría la dirección del organismo, Armando Benedetti respondió que ya existe una decisión al interior del Gobierno. “Está Letty Leal, es la persona que la va a reemplazar, aseguró el ministro durante su intervención a los medios de comunicación.

Letty Rosmira Leal Maldonado es una abogada con una trayectoria amplia en asuntos jurídicos y administrativos del sector público. Actualmente ocupa la subdirección del Dapre y ha tenido un papel activo en la estructuración técnica e institucional del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En medio del seguimiento al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, Leal ha coordinado la mesa técnica de la Csivi, la instancia encargada de verificar la implementación. Antes de su llegada al Dapre, Leal se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, cargo en el que se ocupó de asuntos relacionados con convivencia, seguridad y seguimiento normativo. Fue posesionada durante la gestión del entonces ministro Juan Fernando Cristo Bustos.

Su formación académica incluye el título de abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia y especializaciones en Gestión de Gobierno y Desarrollo Regional y Municipal, Derecho Disciplinario, y Derecho Penal y Justicia Transicional.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAngie RodríguezDapreDenunciaLetty LealReemplazo en el DapreGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Paola Holguín demandó decreto con el que Gustavo Petro creó una jurisdicción especial para delitos del estallido social de 2021

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático presentó un recurso frente al Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, que creó un comité de expertos ad hoc para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante las protestas, no solo de ese año, sino de 2019

Paola Holguín demandó decreto con

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Los Gigantes de Baviera buscan su paso a los ocho mejores del certamen local, en el que son favoritos a quedarse con el título por su buen arranque en Bundesliga y Champions

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Exdirectora del Dapre denunció que atacaron su hogar y parece que todo tiene tintes de conspiración tras su salida del Gobierno de Petro

Angie Rodríguez denunció un ataque dirigido a su seguridad y la de su familia, al señalar que los agresores sabían detalles específicos de su vida personal y profesional

Exdirectora del Dapre denunció que

Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, confesó “crisis personales” que la llevaron a sufrir de ansiedad

A través de una publicación en X, Guerrero habló sobre episodios que ha enfrentado, mientras continúa la atención pública sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en España en 2024

Adelina Guerrero, esposa de Armando

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es ‘el Billetudo’, el ‘influencer’ que insultó a un policía en Medellín: una carrera de lujos y excentricidades

Rating Colombia: estas son las producciones más vistas tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Linda Caicedo fue incluida entre las mejores futbolistas del mundo en 2025: este es el listado de The Guardian