Álvaro Uribe confesó que sufrió de ansiedad cuando estuvo detenido en 2020: “Pasaba pegado al teléfono”

El expresidente reveló detalles inéditos sobre el impacto emocional que vivió durante su arresto domiciliario, en el marco del proceso judicial en su contra por presunto fraude procesal y soborno a testigos, del que fue declarado inocente en segunda instancia

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez - crédito EFE/Giorgio Viera/Archivo

El expresidente colombiano Álvaro Uribe reveló que uno de los momentos más difíciles de su vida personal ha sido enfrentar episodios de ansiedad.

En un conversatorio con jóvenes realizado en Bogotá durante noviembre, el exmandatario narró cómo afrontó esta situación, que se desencadenó tras la orden de detención domiciliaria dictada en 2020 por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso judicial que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

En su intervención, revelada por Semana, el exmandatario recordó que, para ese entonces, se desempeñaba como senador de la República, en la que se encontraba liderando el proyecto de reducción de jornada laboral.

Cuando me pusieron preso tenía una agenda en el Senado muy importante, como el proyecto de reducción de la jornada de trabajo, entre otros. Y venía con un ritmo de lectura muy acelerado”, indicó el exjefe de Estado.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Incluso, manifestó que, en medio del confinamiento por la pandemia del covid-19, tuvo espacio para ver documentales en la plataforma digital Netflix. “Tenía mucha disciplina para estar viendo en Netflix los 60 capítulos o más sobre el Libertador, los documentales sobre Fidel Castro, Cuba Libre y sobre su santidad, el papa Francisco”, agregó.

También, señaló que la decisión judicial le generó afectaciones en sus actividades deportivas.

“Hago deporte, cinco, siete veces a la semana, o una hora de elíptica, más unos ejercicios de estiramiento, o nado entre 800 y 1.600 metros. Realizo, más o menos, 4.000 metros de natación en la semana (...) Fui a nadar, yo nado sin estilo, pero resisto mucho, y cuando llevaba 200 metros me tuve que salir de la piscina. Se me bajó la saturación a 82. Y después empecé a sentir una gran ansiedad en el agua, cuando ya había recuperado el estado físico”, mencionó.

La crisis del sistema de salud en Colombia genera alarma por el deterioro de la atención médica y la escasez de medicamentos, según el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

De igual forma, Uribe señaló que los episodios de ansiedad se presentaban con mayor frecuencia cuando se refería a su proceso judicial en sus redes sociales.

O no fui capaz de manejarlo. Ojalá lo consiguiera. Y en la elíptica pasaba la hora pegado del teléfono y no estaba bien. Ahora, afortunadamente, paso la hora de elíptica informándome a través de The Economist y CNN Brasil”, recalcó.

Por último, el expresidente Álvaro Uribe reflexionó sobre el impacto de las crisis personales en los hábitos saludables y subrayó la importancia del acompañamiento familiar para la recuperación de dicha enfermedad.

“Los buenos hábitos se afectan mucho con las crisis personales. Hay que hacer un gran esfuerzo para volver a ellos. Y la mejor ayuda son las compañías. Volvía más fácilmente a la natación cuando un hijo mío nadaba al lado. Sin esas compañías es muy difícil la adaptación a superar las crisis personales”, concluyó.

Adelina Guerrero, esposa de Benedetti, solicitó sin éxito el levantamiento de restricciones sobre la mansión de Pradomar en Puerto Colombia - crédito @adeguerrerocovo/Instagram

Esposa de Armando Benedetti respaldó a Álvaro Uribe

Luego de que se revelara la confesión del líder natural del Centro Democrático, las reacciones no se hicieron esperar.

Una de ellas fue Adelina Guerrero, la esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, donde no solo respaldó al exmandatario, sino que relató su experiencia frente a esta enfermedad.

“Las crisis personales llegan de muchas formas: presiones, persecuciones judiciales, mediáticas, noticias malintencionadas, señalamientos injustos, momentos y peligros difíciles de superar. Yo también he vivido ansiedad y meses difíciles en varios momentos de mi vida donde pierdo mis hábitos sanos y la mente no se vuelve mi amiga”, indicó la mujer en su cuenta de X.

- crédito @Adeguerreroco/X
- crédito @Adeguerreroco/X

A su vez, Guerrero señaló que dos factores fundamentales han sido claves para superarlo. “Dios y mi familia han sido mi refugio”, indicó.

El revelador testimonio del exmandatario se conoce en medio de las tensiones que presenta su partido Político Centro Democrático, tras la salida de Miguel Uribe Londoño de la contienda presidencial.

Incluso, el expresidente Uribe ha manifestado la intención de que se consolide una coalición con varios dirigentes políticos que hayan expresado cuestionamientos hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, entre ellos, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

