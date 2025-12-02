Videos de las cámaras y relato de testigo clave revelan los detalles del asalto a joyería en Chapinero

Imágenes de seguridad muestran a un grupo encapuchado irrumpiendo en una joyería, intimidando empleados y clientes, y disparando durante la fuga, lo que dejó a un hombre lesionado y generó pánico entre los presentes - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Los registros audiovisuales y los testimonios directos se convirtieron en piezas centrales para reconstruir el violento asalto perpetrado el lunes 1 de diciembre en una joyería ubicada en el centro comercial Colors 61, en Chapinero, Bogotá.

Las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que al menos cinco personas ingresan al establecimiento y, tras intimidar con armas, rompen las vitrinas para sustraer joyas valoradas en más de $30 millones. El hecho dejó como saldo una persona herida y desató una respuesta inmediata de las autoridades.

De acuerdo con las secuencias captadas por las cámaras a las que tuvo acceso Infobae Colombia, un grupo de delincuentes encapuchados ingresó al centro comercial dirigiéndose directamente hacia una joyería.

Las cámaras de seguridad captaron el asalto a la joyería en el centro comercial Colors 61 de Chapinero, Bogotá - crédito X

En imágenes se observa cómo emplean un objeto pesado para romper las vitrinas y se apropian de varias piezas de valor, mientras uno de los empleados es intimidado con un arma de fuego. La maniobra, ejecutada en pocos segundos, dejó escenas de pánico entre comerciantes y visitantes que, sorprendidos, intentaban resguardarse.

Mientras los delincuentes avanzaban en el robo, otras cámaras ubicadas en diferentes puntos del establecimiento captaron el instante en que los asaltantes, al huir, accionan sus armas. Infobae Colombia conoció que uno de los disparos impactó a un hombre que se hallaba en el lugar, identificado como Edgar León Muñoz.

El testimonio que conecta los hechos: el relato de la fuente y el rol del escolta de la UNP

Una fuente humana ofreció detalles a este medio sobre la identidad de la víctima, indicando que se trató de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Fue hoy en un centro comercial que está pegado a la JEP. El escolta de la UNP que presta sus servicios a la JEP, fue muy de malas. Estaban atracando el centro comercial, hubo tiros, él se asoma y en el momento que se asoma, el tiro le da en la cara y uno en la pierna. Como lo vieron con pinta de escolta, lo hirieron”, relató la fuente, que pidió reserva de identidad.

El asalto dejó una persona herida, identificada como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito suministrado a Infobae Colombia

Infobae Colombia revisó los videos en los que se aprecia la secuencia narrada por el testigo, reforzando la versión de que la víctima fue atacada tras ser identificada por su vestimenta como escolta. La versión de la fuente señala lesiones en el rostro y una pierna.

La versión policial: detalles del operativo y reporte médico

La Policía Nacional confirmó los hechos en declaraciones atribuidas al teniente coronel Ricardo Chaves, que expuso: “Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños. Uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar. Intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento e ingresan y hurtan varios paños con diferentes joyas. Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en $30 millones”.

Las autoridades analizan grabaciones y testimonios tras el atraco que dejó a una persona herida y pérdidas millonarias, en un hecho que expuso la inseguridad en zonas comerciales de Bogotá - crédito Policía Nacional

De acuerdo el reporte policial, durante la huida los responsables realizaron disparos e impactaron a un ciudadano. La víctima sufrió una herida en la pantorrilla y fue trasladada para recibir atención médica, donde permanece bajo observación; detalle que se contrasta con lo revelado por la fuente de Infobae Colombia.

“En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas, que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”, indicó el oficial a medios.

Investigación y búsqueda de los responsables

Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar y ubicar a los autores del robo a la joyería - crédito suministrado a Infobae Colombia

Tras los hechos, tanto la Policía de Vigilancia como la Policía Judicial iniciaron la investigación del asalto. Los equipos revisan las grabaciones de cámaras en el sector para identificar a los autores y ubicar su paradero.

“Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”, explicó el coronel Chaves.

Los responsables lograron huir con las joyas y hasta el cierre de esta edición continúan prófugos. Las autoridades mantienen abiertos todos los canales de denuncia y solicitan a la ciudadanía contacto inmediato ante cualquier información que permita avanzar en la identificación y captura de los asaltantes.