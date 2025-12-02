Colombia

Videos de las cámaras y relato de testigo clave revelan los detalles del asalto a joyería en Chapinero

Infobae Colombia accedió a imágenes exclusivas en las que se observa el accionar de los asaltantes y la agresión a un escolta durante el atraco en el centro comercial Colors 61

Guardar
Imágenes de seguridad muestran a un grupo encapuchado irrumpiendo en una joyería, intimidando empleados y clientes, y disparando durante la fuga, lo que dejó a un hombre lesionado y generó pánico entre los presentes - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Los registros audiovisuales y los testimonios directos se convirtieron en piezas centrales para reconstruir el violento asalto perpetrado el lunes 1 de diciembre en una joyería ubicada en el centro comercial Colors 61, en Chapinero, Bogotá.

Las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que al menos cinco personas ingresan al establecimiento y, tras intimidar con armas, rompen las vitrinas para sustraer joyas valoradas en más de $30 millones. El hecho dejó como saldo una persona herida y desató una respuesta inmediata de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las secuencias captadas por las cámaras a las que tuvo acceso Infobae Colombia, un grupo de delincuentes encapuchados ingresó al centro comercial dirigiéndose directamente hacia una joyería.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron el asalto a la joyería en el centro comercial Colors 61 de Chapinero, Bogotá - crédito X

En imágenes se observa cómo emplean un objeto pesado para romper las vitrinas y se apropian de varias piezas de valor, mientras uno de los empleados es intimidado con un arma de fuego. La maniobra, ejecutada en pocos segundos, dejó escenas de pánico entre comerciantes y visitantes que, sorprendidos, intentaban resguardarse.

Mientras los delincuentes avanzaban en el robo, otras cámaras ubicadas en diferentes puntos del establecimiento captaron el instante en que los asaltantes, al huir, accionan sus armas. Infobae Colombia conoció que uno de los disparos impactó a un hombre que se hallaba en el lugar, identificado como Edgar León Muñoz.

El testimonio que conecta los hechos: el relato de la fuente y el rol del escolta de la UNP

Una fuente humana ofreció detalles a este medio sobre la identidad de la víctima, indicando que se trató de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Fue hoy en un centro comercial que está pegado a la JEP. El escolta de la UNP que presta sus servicios a la JEP, fue muy de malas. Estaban atracando el centro comercial, hubo tiros, él se asoma y en el momento que se asoma, el tiro le da en la cara y uno en la pierna. Como lo vieron con pinta de escolta, lo hirieron”, relató la fuente, que pidió reserva de identidad.

El asalto dejó una persona
El asalto dejó una persona herida, identificada como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito suministrado a Infobae Colombia

Infobae Colombia revisó los videos en los que se aprecia la secuencia narrada por el testigo, reforzando la versión de que la víctima fue atacada tras ser identificada por su vestimenta como escolta. La versión de la fuente señala lesiones en el rostro y una pierna.

La versión policial: detalles del operativo y reporte médico

La Policía Nacional confirmó los hechos en declaraciones atribuidas al teniente coronel Ricardo Chaves, que expuso: “Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños. Uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar. Intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento e ingresan y hurtan varios paños con diferentes joyas. Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en $30 millones”.

Las autoridades analizan grabaciones y testimonios tras el atraco que dejó a una persona herida y pérdidas millonarias, en un hecho que expuso la inseguridad en zonas comerciales de Bogotá - crédito Policía Nacional

De acuerdo el reporte policial, durante la huida los responsables realizaron disparos e impactaron a un ciudadano. La víctima sufrió una herida en la pantorrilla y fue trasladada para recibir atención médica, donde permanece bajo observación; detalle que se contrasta con lo revelado por la fuente de Infobae Colombia.

“En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas, que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”, indicó el oficial a medios.

Investigación y búsqueda de los responsables

Las autoridades revisan grabaciones de
Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar y ubicar a los autores del robo a la joyería - crédito suministrado a Infobae Colombia

Tras los hechos, tanto la Policía de Vigilancia como la Policía Judicial iniciaron la investigación del asalto. Los equipos revisan las grabaciones de cámaras en el sector para identificar a los autores y ubicar su paradero.

“Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”, explicó el coronel Chaves.

Los responsables lograron huir con las joyas y hasta el cierre de esta edición continúan prófugos. Las autoridades mantienen abiertos todos los canales de denuncia y solicitan a la ciudadanía contacto inmediato ante cualquier información que permita avanzar en la identificación y captura de los asaltantes.

Temas Relacionados

Robo a joyeríaPolicía NacionalChapineroBogotáPolicía de BogotáUNPDelincuenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a la minería ilegal en Chocó: incautan maquinaria vinculada al Clan del Golfo

Fuerzas Militares y policiales decomisaron 25 equipos usados para extracción ilícita en el río Atrato, vinculados a este GAO en una operación conjunta que busca frenar el daño ambiental y la criminalidad en la región

Golpe a la minería ilegal

Expobar 2025: negocios, arte y tecnología en la gran cita del entretenimiento nocturno colombiano

La feria reunirá a empresarios, DJs y chefs en Bogotá y Santa Marta para impulsar la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad del sector

Expobar 2025: negocios, arte y

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Una operación conjunta entre policía, fiscalía y entidades de control permitió desmantelar un centro de distribución de bebidas alcohólicas falsificadas, evitando riesgos para consumidores y pérdidas millonarias para organizaciones delictivas

Golpe a las finanzas delincuenciales

Alianza Verde confirmó a Catherine Juvinao como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: continúa lucha por los puestos en el Senado

El partido, que cuenta con diferentes facciones, algunas de ellas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, empezó a conformar el orden en el que se presentarán algunos de sus candidatos a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026

Alianza Verde confirmó a Catherine

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

El silbato antioqueño, considerado en la actualidad el mejor árbitro del país, no le hizo el quite al parangón que hicieron de su trayectoria con el exjuez metense, y habló de lo que quiere hacer una vez se retire de la actividad profesional

Wilmar Roldán encendió las redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Fan de Jhonny Rivera se

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada