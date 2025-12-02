Perrito se hizo viral por video en el que se ve cómo se roba un salchichón en un D1: escogió el más grande

El video rápidamente circuló en redes sociales y sumó miles de reacciones en pocas horas - crédito Colombia Oscura / X

Un nuevo video generó conversación y reacciones en redes sociales después de mostrar cómo un perro salió de un supermercado D1 ubicado en Rionegro, Antioquia, llevando un salchichón en el hocico.

La grabación, que se publicó en X (antes Twitter), muestra al animal de pelo negro cruzando la puerta del comercio mientras varias personas lo observan y comentan el incidente.

En las imágenes, el perro sale del local moviendo la cola y transporta uno de los salchichones más grandes del establecimiento, mientras avanza hacia la calle ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos informaron que el hecho ocurrió a plena luz del día y recorrió algunos pasillos y seleccionó el producto antes de salir rápidamente hacia la zona exterior.

Las cámaras del local y los teléfonos de clientes que se encontraban presentes permitieron captar toda la secuencia y compartirla en diferentes plataformas.

Durante el hecho, varios transeúntes manifestaron su sorpresa y comentaron la acción. Algunos de ellos exclamaron frases como “¡Ay, qué lindo!” mientras registraban el momento con sus dispositivos.

El video sumó más de 1.000 ‘me gusta’ en menos de un día y múltiples reacciones que destacan la actitud del perro.

“Exigimos todo el peso de la ley a ese ladrón y premiarlo con comida de por vida y un buen hogar con mucho amor”, publicó un usuario tras ver la escena.

Otros comentarios sugirieron que la cantidad de salchichón debía aprovecharse para alimentar a otros animales que permanecen en la calle. Usuarios de varias ciudades y regiones empezaron a distribuir el clip, valorando la astucia y determinación del can al conseguir su botín.

Un video protagonizado por un perro en un establecimiento comercial de Antioquia captó la atención de usuarios en redes sociales y generó diversas reacciones en internet - crédito Colombia Oscura

Entre las reacciones se observó una tendencia a pedir más protección y alimento para animales callejeros en Rionegro y otras zonas de Antioquia.

Animales en situación de calle en Antioquia

Datos de la Policía de Antioquia arrojan que, en lo que va del año, han atendido 849 casos de rescate de animales que se encontraban en abandono o habían sufrido maltrato.

Durante el mismo periodo, las autoridades capturaron a 15 personas implicadas en acciones en contra de la protección animal.

En Medellín, informes de la Secretaría de Medio Ambiente indican que el número de animales rescatados por abandono en 2025 asciende a 3.781, de los cuales 1.828 corresponden a perros.

Las cifras reflejan que la problemática de fauna callejera continúa vigente en la capital antioqueña y en municipios cercanos.

Otro caso que se viralizó en las últimas semanas en la región fue el de Bizcocho, un perro que sufrió malos tratos en el departamento de Bolívar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, intervino tras conocer la situación y facilitó que el animal fuera trasladado a una clínica veterinaria especializada. El proceso de recuperación quedó documentado y fue ampliamente compartido en redes.

Varios testigos celebraron el momento y compartieron frases de simpatía al ver al perro cargar el alimento robado - crédito pantallazo @ColombiaOscura / X

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín dispone de un programa de Protección y Bienestar Animal que recibe denuncias y quejas en torno a casos de abandono o peligro.

Si una mascota se encuentra en una situación de riesgo inminente, los ciudadanos deben comunicarse a la Línea de Emergencias 123 para alertar a las autoridades.

El video del perro que robó el salchichón vuelve a poner sobre la mesa la realidad de cientos de animales que buscan comida en calles y comercios de Antioquia.

Las imágenes, que despertaron reacciones de tanto humor como solidaridad, desencadenaron una ola de comentarios donde se pide acompañar la viralidad con medidas efectivas de atención, alimento y protección para la fauna doméstica y callejera.

Las autoridades y organizaciones animalistas insisten en la importancia de reportar cualquier situación de maltrato o abandono para que los animales puedan recibir el auxilio médico y el resguardo necesarios.

El video abrió el debate sobre los perritos de la calle en Antioquia - crédito Infobae

La convivencia y la sensibilidad frente a la situación de los animales sin hogar vuelven a tomar relevancia gracias al alcance que generan estos episodios difundidos en redes sociales.