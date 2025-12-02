Colombia

Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!: números ganadores del premio mayor de $12.000 millones

Esta edición especial de la Lotería del Valle entrega una larga lista de premios que suma $33.000 millones

Guardar
Resultados del Sorteo Extraordinario: ¡Mi
Resultados del Sorteo Extraordinario: ¡Mi Navidad Vé!

La Lotería del Valle dio a conocer los números ganadores de su Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! celebrado este lunes 1 de diciembre de 2025.

Esta edición especial del tradicional juego de azar entrega un premio mayor de $12.000 millones y más de 30 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

Fecha: lunes 1 de diciembre de 2025.

Sorteo: 002.

Premio Mayor de $12.000 Millones

  • 5483 Serie 193

Seco de $1.500 Millones

  • 1235 Serie 240

Seco de $500 Millones

  • 5373 Serie 006

Seco de $300 Millones

  • 0172 Serie 133

Seco de $150 Millones

  • 6378 Serie 391

Seco de $50 Millones

  • 4091 Serie 299

Seco de $40 Millones

  • 2968 Serie 028

Secos de $20 Millones

  • 7836 Serie 264
  • 7665 Serie 194
  • 8897 Serie 291
  • 8220 Serie 285
  • 1168 Serie 354
  • 3059 Serie 352
  • 2349 Serie 225
  • 3344 Serie 234
  • 5595 Serie 369
  • 1926 Serie 231
  • 4219 Serie 375
  • 6686 Serie 177
  • 1883 Serie 189
  • 9972 Serie 365
  • 9898 Serie 102
  • 4328 Serie 323
  • 0313 Serie 361
  • 7429 Serie 058
  • 6498 Serie 021
  • 6093 Serie 039
  • 3092 Serie 103
  • 4252 Serie 205
  • 6582 Serie 249
  • 5635 Serie 099
  • 1527 Serie 262
  • 3128 Serie 364
  • 1247 Serie 245
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

A qué hora se juega el Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

Tradicionalmente la Lotería del Valle celebra un juego cada semana, todos los miércoles. Sin embargo este Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! representa un acontecimiento especial,siendo esta si segunda edición.

En esta ocasión se celebró el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 22:30 horas.

El precio de los billetes estuvieron disponibles desde casi un mes antes a un valor de $21.000 pesos, en puntos de venta autorizados, distribuidores, concesionarios y vendedores tradicionales.

Plan de premios del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

En esta edición especial del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! se aumentó el plan de premios a comparación del anterior. Se trata de más de 30 premios principales que pasó de $22.000 millones a $33.000 millones en total que se divide de esta manera.

  • Premio mayor de 12.000 millones de pesos
  • Un seco de 1.500 millones de pesos
  • Un seco de 500 millones de pesos
  • Un seco de 300 millones de pesos
  • Un seco de 150 millones de pesos
  • Un seco de 50 millones de pesos
  • Un de 40 millones de pesos
  • 27 secos de 20 millones de pesos

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

Temas Relacionados

Lotería del ValleSorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!colombia-noticiascolombia-loteríasNoticias

Más Noticias

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

El delantero del Suwon, Pablo Sabbag, se convierte en la principal figura extranjera de la K League 1 del país asiático

Futbolista colombiano fue reconocido como

“La minería no es una amenaza para el medio ambiente y las comunidades”, concluyen expertos en foro de la Universidad Ean

El evento reunió a académicos, empresarios y ambientalistas para debatir el impacto de minería en Colombia, resaltando la importancia de regulaciones estrictas y el rol de la comunidad académica

“La minería no es una

Video | El partido de fútbol en una cancha de Manizales que no finalizó con el pitazo del árbitro, sino en una balacera

Uno de los jueces tuvo que salir corriendo con un menor de edad que lo acompañaba, por la gresca que se desató y que dejó como saldo dos personas detenidas por la intervención de la Policía

Video | El partido de

Un perro que robó un salchichón en un D1 se volvió la sensación en redes sociales: escogió el más grande

Un video protagonizado por un canino en un establecimiento comercial de Antioquia captó la atención de los usuarios y generó diversas reacciones en Internet

Un perro que robó un

Miguel Polo Polo afirmó que el único candidato que puede vencer al petrismo es Abelardo de la Espriella: “Es un tema de elegir, la libertad o elegir la ruina”

La reacción del representante a la Cámara posterior a la revelación de la encuesta puso el foco en el enfrentamiento ideológico, porque recalca que solo el abogado es una opción real para frenar al Pacto Histórico

Miguel Polo Polo afirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

J Balvin eliminó los fragmentde

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín y se rumora una aparente enemistad

Luinny le dio millonario premio a Yina Calderón a pesar de no haber ganado el ‘reality’: “Lo que ella me pida”

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’, el documental sobre cómo creó su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Así fue se vivió la chiva de Feid para el concierto de J Balvin: el artista recorrió las calles de Medellín

Aida Victoria Merlano dejó poderoso mensaje para las madres solteras: “Con una mamá con ovarios, la ausencia paterna ni se siente”

Deportes

James Rodríguez le cerraron una

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista deportiva se burló del Tino Asprilla por asegurar que Nacional ganaría los dos duelos ante Junior: “Yo no estaba en la cancha”