Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!: números ganadores del premio mayor de $12.000 millones

Resultados del Sorteo Extraordinario: ¡Mi Navidad Vé!

La Lotería del Valle dio a conocer los números ganadores de su Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! celebrado este lunes 1 de diciembre de 2025.

Esta edición especial del tradicional juego de azar entrega un premio mayor de $12.000 millones y más de 30 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

Fecha: lunes 1 de diciembre de 2025.

Sorteo: 002.

Premio Mayor de $12.000 Millones

5483 Serie 193

Seco de $1.500 Millones

1235 Serie 240

Seco de $500 Millones

5373 Serie 006

Seco de $300 Millones

0172 Serie 133

Seco de $150 Millones

6378 Serie 391

Seco de $50 Millones

4091 Serie 299

Seco de $40 Millones

2968 Serie 028

Secos de $20 Millones

7836 Serie 264

7665 Serie 194

8897 Serie 291

8220 Serie 285

1168 Serie 354

3059 Serie 352

2349 Serie 225

3344 Serie 234

5595 Serie 369

1926 Serie 231

4219 Serie 375

6686 Serie 177

1883 Serie 189

9972 Serie 365

9898 Serie 102

4328 Serie 323

0313 Serie 361

7429 Serie 058

6498 Serie 021

6093 Serie 039

3092 Serie 103

4252 Serie 205

6582 Serie 249

5635 Serie 099

1527 Serie 262

3128 Serie 364

1247 Serie 245

A qué hora se juega el Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

Tradicionalmente la Lotería del Valle celebra un juego cada semana, todos los miércoles. Sin embargo este Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! representa un acontecimiento especial,siendo esta si segunda edición.

En esta ocasión se celebró el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 22:30 horas.

El precio de los billetes estuvieron disponibles desde casi un mes antes a un valor de $21.000 pesos, en puntos de venta autorizados, distribuidores, concesionarios y vendedores tradicionales.

Plan de premios del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!

En esta edición especial del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! se aumentó el plan de premios a comparación del anterior. Se trata de más de 30 premios principales que pasó de $22.000 millones a $33.000 millones en total que se divide de esta manera.

Premio mayor de 12.000 millones de pesos

Un seco de 1.500 millones de pesos

Un seco de 500 millones de pesos

Un seco de 300 millones de pesos

Un seco de 150 millones de pesos

Un seco de 50 millones de pesos

Un de 40 millones de pesos

27 secos de 20 millones de pesos

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.