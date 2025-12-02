Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!: números ganadores del premio mayor de $12.000 millones

La Lotería del Valle dio a conocer los números ganadores de su Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! celebrado este lunes 1 de diciembre de 2025.
Esta edición especial del tradicional juego de azar entrega un premio mayor de $12.000 millones y más de 30 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!
Fecha: lunes 1 de diciembre de 2025.
Sorteo: 002.
Premio Mayor de $12.000 Millones
- 5483 Serie 193
Seco de $1.500 Millones
- 1235 Serie 240
Seco de $500 Millones
- 5373 Serie 006
Seco de $300 Millones
- 0172 Serie 133
Seco de $150 Millones
- 6378 Serie 391
Seco de $50 Millones
- 4091 Serie 299
Seco de $40 Millones
- 2968 Serie 028
Secos de $20 Millones
- 7836 Serie 264
- 7665 Serie 194
- 8897 Serie 291
- 8220 Serie 285
- 1168 Serie 354
- 3059 Serie 352
- 2349 Serie 225
- 3344 Serie 234
- 5595 Serie 369
- 1926 Serie 231
- 4219 Serie 375
- 6686 Serie 177
- 1883 Serie 189
- 9972 Serie 365
- 9898 Serie 102
- 4328 Serie 323
- 0313 Serie 361
- 7429 Serie 058
- 6498 Serie 021
- 6093 Serie 039
- 3092 Serie 103
- 4252 Serie 205
- 6582 Serie 249
- 5635 Serie 099
- 1527 Serie 262
- 3128 Serie 364
- 1247 Serie 245
A qué hora se juega el Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!
Tradicionalmente la Lotería del Valle celebra un juego cada semana, todos los miércoles. Sin embargo este Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! representa un acontecimiento especial,siendo esta si segunda edición.
En esta ocasión se celebró el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 22:30 horas.
El precio de los billetes estuvieron disponibles desde casi un mes antes a un valor de $21.000 pesos, en puntos de venta autorizados, distribuidores, concesionarios y vendedores tradicionales.
Plan de premios del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!
En esta edición especial del Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve! se aumentó el plan de premios a comparación del anterior. Se trata de más de 30 premios principales que pasó de $22.000 millones a $33.000 millones en total que se divide de esta manera.
- Premio mayor de 12.000 millones de pesos
- Un seco de 1.500 millones de pesos
- Un seco de 500 millones de pesos
- Un seco de 300 millones de pesos
- Un seco de 150 millones de pesos
- Un seco de 50 millones de pesos
- Un de 40 millones de pesos
- 27 secos de 20 millones de pesos
¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?
No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.
Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.