Pese al conflicto interno en el Centro Democrático, Álvaro Uribe insiste en coalición que busque ganar las elecciones del 2026: “Desde Abelardo hasta Fajardo”

El expresidente le salió al paso a la crisis interna de su partido por la salida de Miguel Uribe Londoño - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez volvió a insistir en una estrategia política que promueva la llegada de la derecha al poder en las elecciones presidenciales de 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario reiteró que en esta alianza podrían participar varios dirigentes políticos que hayan expresado cuestionamientos hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, entre ellos, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Incluso, se refirió al proceso que adelanta el partido Centro Democrático, en la que confirmó que seguirá su curso con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, lo que confirma la salida del precandidato Miguel Uribe Londoño.

“Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Fajardo. El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la Presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, explicó el exjefe de Estado.

