Colombia

Pese al conflicto interno en el Centro Democrático, Álvaro Uribe insiste en coalición que busque ganar las elecciones del 2026: “Desde Abelardo hasta Fajardo”

El exmandatario explicó que la estrategia política pretende impulsar a un candidato único que compita contra el aspirante cercano a Gustavo Petro

Guardar
El expresidente le salió al
El expresidente le salió al paso a la crisis interna de su partido por la salida de Miguel Uribe Londoño - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez volvió a insistir en una estrategia política que promueva la llegada de la derecha al poder en las elecciones presidenciales de 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario reiteró que en esta alianza podrían participar varios dirigentes políticos que hayan expresado cuestionamientos hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, entre ellos, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, se refirió al proceso que adelanta el partido Centro Democrático, en la que confirmó que seguirá su curso con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, lo que confirma la salida del precandidato Miguel Uribe Londoño.

“Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Fajardo. El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la Presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, explicó el exjefe de Estado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alvaro UribeSergio FajardoAbelardo de la EspriellaCentro DemocráticoEncuestaElecciones ColombiaInvamerMiguel Uribe LondoñoMaría Fernanda CabalPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Ignacio Baladán les sacó unas emotivas palabras y consejos a famosos cantantes que estuvieron en el concierto de J Balvin

La presentación del artista en Medellín, sirvió para que el uruguayo creador de contenido lograra detrás del escenario confesiones y mensajes motivadores de artistas como Maluma y De la Ghetto, entre otros

Ignacio Baladán les sacó unas

Caída del dólar en Colombia se desacelera y peso respira este martes 2 de diciembre

La divisa estadounidense se mantuvo prácticamente estable ante la moneda colombiana durante las primeras horas de este martes

Caída del dólar en Colombia

Autoridades de Medellín inmovilizan camioneta dorada de creador de contenido bogotano, por infracciones de tránsito: esto se sabe

El vehículo de lujo de El Billetudo fue retenido por la alteración de placas y color, además de la agresión a agentes de tránsito durante una caravana en Las Palmas

Autoridades de Medellín inmovilizan camioneta

La Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro por presunta apropiación de recursos públicos

La fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, al señalar que el exdiputado habría direccionado contratos y accedido a información privilegiada del proceso

La Fiscalía pidió cárcel para

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

El futbolista colombiano, luego de su paso por el Club León, de México, es jugador libre y escucha ofertas de varios países para seguir con ritmo de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026

James Rodríguez le cerraron una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Ignacio Baladán les sacó unas

Ignacio Baladán les sacó unas emotivas palabras y consejos a famosos cantantes que estuvieron en el concierto de J Balvin

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Luinny le dio millonario premio a Yina Calderón a pesar de no haber ganado el ‘reality’: “Lo que ella me pida”

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’, el documental sobre cómo creó su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Así fue se vivió la chiva de Feid para el concierto de J Balvin: el artista recorrió las calles de Medellín

Deportes

James Rodríguez le cerraron una

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista deportiva se burló del Tino Asprilla por asegurar que Nacional ganaría los dos duelos ante Junior: “Yo no estaba en la cancha”