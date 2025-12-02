No es la primera vez que ocurre una implosión en el Centro Democrático: esta fue la polémica que hubo para las elecciones presidenciales del 2022

Para las elecciones del 2022, Óscar Iván Zuluaga ganó la encuesta interna del Centro Democrático - crédito Colprensa

Crecen las tensiones en el partido Centro Democrático, luego de que la colectividad anunciara la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la consulta interna que definirá al candidato presidencial para las elecciones del 2026.

La decisión se conoció tras la publicación de una encuesta de la firma Invamer en la que el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo un respaldo del 18,2 %, frente al 4,2 % alcanzado por Uribe Londoño.

No obstante, el precandidato negó rotundamente haber renunciado al partido o al proceso de selección, por lo que expresó su inconformidad con la manera en que se manejó la situación y cuestionó la veracidad de la información difundida por la dirigencia.

Esta situación ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y ha puesto en evidencia las profundas divisiones dentro de la colectividad, que aún no define su aspirante para las elecciones de 2026.

Sin embargo, no ha sido la primera vez en la que la colectividad se ha visto involucrada en escándalos al interior de la colectividad.

Para las elecciones presidenciales del 2022, también se evidenciaron fracturas para la escogencia del candidato presidencial del partido político que lidera naturalmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En esa ocasión, el candidato elegido fue Óscar Iván Zuluaga, tras obtener la victoria en una encuesta interna revelada en noviembre de 2021, donde obtuvo el 41 % de respaldos, seguido de la senadora María Fernanda Cabal que logró el 22 % de apoyos.

Justamente, la congresista había manifestado su inconformidad con el procedimiento y exigió que el partido publicara los detalles de las encuestas, incluida la muestra y los datos recaudados, mencionando que incluso se habían descartado tres mil encuestas.

Adicionalmente, el entonces senador Ernesto Macías también había pedido a la directiva del Centro Democrático que se publique el sondeo digital en su totalidad, con el propósito de generar tranquilidad en el sector.

“Para que los colombianos conozcan todo el proceso de selección de la candidatura presidencial del Centro Democrático, solicito a las directivas del Partido hacer públicos oficialmente los resultados de las encuestas, las firmas que las realizaron y la auditoría que verificó”, escribió el entonces congresista en su cuenta de X.

Posteriormente, pese a expresar reparos sobre el proceso, Cabal declaró que respaldaría a Zuluaga y al partido por la importancia de la unidad política.

“Yo soy una persona de palabra, jamás en la vida he conocido la deslealtad porque es más fácil ser bueno que ser malo. Vamos a acompañar un partido que es el legado de Uribe, el enemigo es la extrema izquierda, el continente no está fácil”, manifestó la senadora en declaraciones a Semana, aunque señaló que las diferencias reflejaron las divisiones internas entre las bases del partido político.