Héctor Olimpo Espinosa tendrá el coaval del Partido Liberal en su aspiración presidencial, tras separarse de La Fuerza de las Regiones

El exgobernador de Sucre, que hacía parte de la coalición de exmandatarios regionales, de la que se apartó por diferencias en el mecanismo de escogencia del aspirante único, tendría el respaldo del partido dirigido por el exmandatario César Gaviria Trujillo

Durante 2020 y 2023, Héctor Olimpo Espinosa se desempeñó como gobernador de Sucre

Superada la controversia por la salida del exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa de La Fuerza de las Regiones, la candidatura del político, con miras a la Presidencia de la República en 2026 sumó el martes 2 de diciembre de 2025 un respaldo trascendental: el del Partido Liberal, que optó por coavalar su aspiración, pese a que el exmandatario seccional radicó 1,3 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para formalizar su inscripción.

La decisión de la colectividad roja, según informó Caracol Radio y pudo confirmar Infobae Colombia, se produjo tras la renuncia del senador Mauricio Gómez Amín a su propia candidatura, y su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que abrió la puerta a un ofrecimiento formal del partido al exgobernador. De esta manera, uno de los dos partidos más longevos del país empezó a definir sus posibilidades en la contienda electoral del primer semestre de 2026.

El partido Liberal respaldará a Héctor Olimpo Espinosa como candidato a la presidencia para el 2026

El proceso de validación de la aspiración de Espinosa ya había avanzado de manera significativa, pues como se indicó, ya había puesto a disposición de la autoridad electoral las rúbricas para su validación, cuando se requerían para este fin 630.000 firmas. Ahora, la organización dispone de un plazo de un mes y 19 días, es decir, hasta el 21 de enero de 2026, para certificar la validez de las mismas y formalizar la aspiración del exgobernante, que tomó camino aparte.

Así avanza la precandidatura de Héctor Olimpo Espinosa a la presidencia

Es válido destacar que el antiguo miembro de La Fuerza de las Regiones, de la que salió el 14 de noviembre por desencuentros con los demás precandidatos, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, aspirará al primer cargo de la Nación por el movimiento Colombia Diferente y, ahora, con el respaldo del liberalismo. Con ello estaría listo para entrar en cualquier negociación hacia lo que sería una consulta de los sectores de centro y centroderecha.

Héctor Olimpo Espinosa ya radicó 1,3 millones de firmas para su aspiración a la presidencia

Y es que, justamente, ese es el paso que todavía el aún precandidato no ha confirmado: si se hará contar en la jornada del 8 de marzo, cuando se efectuarían consultas para decantar candidaturas, o si optará por presentarse directamente en la primera vuelta, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026: y que, por lo visto, podría tener a un primer aspirante fuerte, como el senador Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre.

Espinosa es abogado con especializaciones en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública y Control Fiscal por la Universidad del Rosario. Comenzó su trayectoria política como alcalde del municipio de Sincé, en Sucre, en 2008 y durante este periodo, fue reconocido por poner en marcha el proyecto Sincé Digital, considerado un modelo de aplicación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que le dio reconocimiento en la región.

Por diferencias con los demás integrantes de La Fuerza de las Regiones, Héctor Olimpo Espinosa se apartó de la coalición

Del mismo modo, a nivel nacional y dentro del Partido Liberal, ocupó el cargo de Secretario General desde 2012 y fue designado como Viceministro del Interior para Relaciones Políticas. Estos roles le permitieron fortalecer su perfil político y ampliar su red de contactos dentro de la esfera pública colombiana, para posteriormente dar el salto a la arena electoral, en la que aspiró como gobernador de Sucre en los comicios regionales del 27 de octubre de 2019.

En efecto, y gracias a una coalición integrada por los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático y otros, Espinosa fue escogido para el periodo 2020-2023. Su gestión priorizó la modernización de la infraestructura, al obtener inversiones relevantes para el golfo de Morrosquillo y la mejora de la conectividad vial; y por estas ejecutorias recibió en 2023 el galardón Gobernador Solidario e Incluyente de Colombia.

Héctor Olimpo EspinosaPartido LiberalLa Fuerza de las RegionesLiberalismo ColombiaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Precandidatos presidencialesColombia-Noticias

