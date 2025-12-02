Colombia

Hasta el 20 de diciembre puede aplicar a las becas que ofrece la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha: este es el proceso

Las cien becas de educación superior (para pregrado, maestría y doctorado) están dirigidas a todo público e incluyen varias carreras del sector tecnológico

Las becas se repartirán en
Las becas se repartirán en 50 para Soacha y 50 para Bogotá

El acceso a la educación superior en áreas tecnológicas y económicas recibe un nuevo impulso en Colombia con la entrega de cien becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Soacha y Educa Edtech Group.

Esta convocatoria, que busca responder a la creciente demanda del mercado laboral y el ecosistema emprendedor, ofrece oportunidades de formación virtual en disciplinas que actualmente concentran el interés de las empresas en el país.

La distribución de las becas contempla cincuenta cupos para Bogotá y otros cincuenta para Soacha. Los programas seleccionados se centran en áreas tech y económicas, consideradas prioritarias por su relevancia en el entorno profesional colombiano.

Según explicó Tatiana Fuentes, Gerente de Operaciones de Educa Edtech Group, el objetivo es beneficiar a personas que aspiran a iniciar estudios profesionales en 2026 o desean actualizar sus conocimientos para fortalecer su perfil laboral.

Fuentes señaló que la convocatoria está dirigida a quienes, independientemente de sus recursos, buscan formarse en los campos más valorados por el sector empresarial. El proceso de postulación estará abierto hasta el 20 de diciembre y se realiza a través del portal www.alcaldiascol.com.

Los aspirantes deben seleccionar la ciudad de interés, registrar su hoja de vida, adjuntar el documento de identidad y el diploma de bachiller si optan por un pregrado, o el título universitario en caso de postularse a una maestría o doctorado. No se exigirán puntajes mínimos, entrevistas ni filtros adicionales, lo que facilita el acceso a un mayor número de candidatos.

La oferta académica contempla cuarenta becas para pregrados, cuarenta para maestrías y vedinte para doctorados, todos respaldados por reconocidas universidades internacionales: E-Campus University (Italia), Universidad de Udavinci (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases, que se impartirán en modalidad virtual, comenzarán en enero.

Entre los programas de pregrado disponibles destacan Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas, Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software. En el nivel de maestría, sobresalen Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes Sostenibles e Inteligencia Artificial. Para quienes buscan doctorados, la convocatoria incluye opciones en Administración y Sistemas Computacionales.

