Gustavo Petro reveló detalles de la liberación del hijo de Giovanny Ayala y su mánager tras intenso operativo en Cauca

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y a su mánager, Nicolás Pantoja, que habían sido secuestrados el 18 de noviembre en la vía Panamericana, en zona rural del Cauca.

El mandatario divulgó detalles preliminares de la operación y del estado de la investigación sobre los responsables del secuestro.

Miguel Ayala y su mánager habían sido retenidos cuando se movilizaban por el corredor vial a la altura de Cajibío. El rescate se produjo hacia el mediodía del martes 2 de diciembre en la vereda Chorritos, en El Bordo. Las autoridades reportaron que ambos fueron evacuados sin lesiones y que en el operativo fue capturado uno de los presuntos responsables.

Sobre el reporte entregado al presidente

El presidente Petro publicó en su cuenta de X un mensaje sobre la liberación, en el que señaló: “La policía logra el rescate del hijo de Giovany Ayala, Miguel Ayala, en El Bordo Cauca, sin pago de rescate y en operación de inteligencia”. Minutos después compartió un comunicado enviado a la Casa de Nariño con los detalles iniciales del procedimiento.

En el documento se indicó: “Para su conocimiento, en El Bordo (Cauca), el GAULA de la Policía Nacional con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados (...) en la vía Panamericana del departamento del Cauca”.

El informe añadió que, según datos preliminares, “el secuestro habría sido materializado por un grupo de delincuencia común. No se descarta una subcontratación criminal por parte de un Grupo Armado Organizado”. También señaló que al momento del reporte “se encuentra en desarrollo la maniobra de evacuación de las personas rescatadas”.

El procedimiento involucró a los Comandos Jungla, el GOES, personal del Área de Aviación Policial y unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con la información suministrada, los comandos ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio y lograron la liberación sin enfrentar afectaciones sobre las víctimas.

