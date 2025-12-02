Colombia

“Es declarar guerra”: Petro respondió a Donald Trump, tras advertir que Colombia puede ser atacada por Estados Unidos

El presidente norteamericano aseguró que el país es susceptible a operaciones militares orientadas al combate del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre las declaraciones que dio el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa. El jefe de Estado norteamericano advirtió que Colombia puede ser blanco de ataques por parte del Ejército estadounidense, debido al rol que cumple en el narcotráfico.

Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, precisó el presidente Trump.

Petro reaccionó instando al jefe de Estado a visitar el país y participar en las operaciones militares que desarrolla el Ejército, en conjunto con otros miembros de la fuerza pública, en las que se logra la destrucción de laboratorios de sustancias ilícitas como la cocaína.

El presidente Gustavo Petro pidió a Donald Trump no atacar la soberanía de Colombia y aprender de su política antidrogas - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”, señaló el presidente colombiano.

Aseguró que bajo su liderazgo se han destruido 18.400 laboratorios. Aclaró que cada 40 minutos es desmantelado uno de estos centros de producción de sustancias ilícitas en Colombia, buscando demostrar que en su administración no se han detenido las acciones contra el narcotráfico. En ese sentido, insistió en la importancia de la presencia de Trump en el territorio, con el fin de entregar resultados de su política antidrogas, que difiere de la del mandatario estadounidense.

Así las cosas, indicó que no debe atacar al país, porque podría ser interpretado como un acto de guerra, que pondría a tambalear todavía más las relaciones bilaterales entre las naciones. “Venga conmigo y le enseño como se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que bajo su liderazgo se han destruido 18.400 laboratorios de cocaína y otras sustancias ilícitas en Colombia - crédito Armada Nacional de Colombia/Handout/Reuters

Asimismo, recordó que el mandatario estadounidense lo señaló de ser un “líder del narcotráfico” y que lo añadió a la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), al considerar que con sus acciones ha contribuido al fortalecimiento del flagelo en el país.

También añadió en el listado a la primera dama Verónica Alcocer, que ya no tiene una relación con el presidente; a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos; y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por distintas irregularidades.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”, escribió el presidente en la red social.

El presidente Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Colombia para que participe en la destrucción de laboratorios de cocaína - crédito @petrogustavo/X

La inclusión de Petro en la Lista Clinton

El presidente Petro fue incluido en la Lista Clinton en octubre de 2025. De acuerdo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, las acciones del mandatario en la lucha contra el narcotráfico no han dado los resultados esperados y, más bien, han empeorado la situación que viven Colombia y el país norteamericano.

El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, explicó el funcionario, citado en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.

El presidente aseguró que no tiene dólares en Estados Unidos - crédito @infopresidencia/X

El hecho de que esté en el listado tiene serias implicaciones a nivel financiero, puesto que Estados Unidos aplica sanciones a cualquier persona natural o jurídica que participe en transacciones o actividades que involucren a personas bloqueadas o designadas dentro de la lista.

Durante Marcha por La Paz, la soberanía y la democracia, llevada a cabo el 24 de octubre de 2025 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el jefe de Estado colombiano se refirió a la decisión tomada por el Gobierno Trump, asegurando no percibir ninguna repercusión en su economía.

“No hay ninguna cuenta qué congelarme. No tengo ni ganas, ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo.

