Abogado de familia de la subteniente asesinada en el Cantón Norte aseguró que el asesino tendría antecedentes por violencia de género

La versión sobre la supuesta presencia de una testigo dentro del vehículo donde murieron la subteniente María Camila Mora y el capitán Pablo Andrés Másmela en el Cantón Norte, de Bogotá, ha sido desmentida por el abogado de la familia de la oficial, Luis Eduardo Leyva, así, como confirmar que el uniformado figuraba en el sistema judicial por una presunta agresión a una mujer.

Con respecto a los antecedentes del capitán Másmela, el togado mencionó, en conversación con La FM, que ya estaba reseñado por agredir verbalmente a una mujer.

“Había un antecedente con otra mujer a la que también había amenazado con las mismas palabras: ‘Si usted no es para mí, no es para nadie’“.

Al conocerse la información, la defensa afirmó que en vista de la más mínima muestra de violencia de género que este hombre habría ejercido, se debieron haber tomado las medidas pertinentes.

Defensa de la familia de la subintendente desmintió versión

De igual manera, Leyva, se permitió aclarar en diálogo con la emisora que la tercera persona mencionada en versiones iniciales nunca estuvo dentro del automóvil en el momento de los hechos.

El caso, que sigue bajo investigación, ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025 en el interior del complejo militar. Según la reconstrucción de los hechos, el capitán Másmela citó a la subteniente Mora para conversar dentro de un vehículo estacionado en el recinto.

Al parecer, tras un breve intercambio, el oficial extrajo su arma y disparó contra la subteniente, para luego quitarse la vida. Las autoridades continúan indagando para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos, según relató Leyva al medio de comunicación.

En las primeras horas, tras el suceso, circularon versiones que apuntaban a la presencia de una amiga de Mora dentro del vehículo, lo que sugería la existencia de una testigo presencial.

Sin embargo, Leyva explicó que la subteniente tenía planes para asistir a un evento con amigos, posiblemente un concierto, y que antes de dirigirse allí se reunió con una de sus amigas, también oficial del Ejército.

Fue en ese momento cuando Mora accedió a la solicitud del capitán para conversar en el automóvil.

El abogado detalló que “en ese momento en que ella se reúne con esta amiga, otra oficial del Ejército, le pide un momento y accede a la petición del señor Pablo, del capitán, a dialogar y lo hacen en un vehículo que está estacionado allí”, dijo Leyva en entrevista.

Según su testimonio, la subteniente se sentía segura por encontrarse dentro de las instalaciones militares, lo que la llevó a aceptar el encuentro.

“Esa fue la razón por la que ella accedió a hablar con él. No pensó que eso pudiese ocurrir allí”, afirmó el abogado al mismo medio.

Respecto a la supuesta testigo, Leyva fue enfático al señalar que en el automóvil solo se encontraban la víctima y el presunto agresor.

La amiga de Mora, aunque cercana al lugar, no presenció directamente los hechos, pero sí fue quien alertó de inmediato sobre lo sucedido.

“La tercera persona no es ni cómplice ni estaba dentro del vehículo. Escuchó y percibió lo que ocurrió y fue la que primero dio las voces de alerta. No hay ni complicidad ni nada”, puntualizó Leyva a La FM.

El jurista también abordó la relación previa entre los dos oficiales. Confirmó que, aunque Mora y Másmela mantuvieron un vínculo sentimental, este ya había finalizado antes del incidente. Mora buscaba distanciarse del capitán, según relató el abogado.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido dentro del vehículo, la familia de la subteniente insiste en que la verdad sobre la supuesta testigo ha quedado aclarada, descartando cualquier implicación o presencia de una tercera persona en el interior del automóvil.