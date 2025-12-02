Donald Trump advirtió que Colombia es “susceptible” a ser atacada debido a la fabricación de cocaína: “Cualquiera que haga eso”

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

En una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre los riesgos que corre Colombia por la fabricación de cocaína y otros estupefacientes en el territorio. De acuerdo con su intervención, el país podría ser blanco de ataques por parte del Ejército norteamericano, que busca hacer frente a la problemática mediante operaciones ofensivas.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, detalló el jefe de Estado estadounidense a los medios de comunicación.

En ese sentido, aclaró que otras naciones, además de Venezuela, pueden estar bajo la lupa de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, resaltó que el Gobierno considera al régimen venezolano como un verdadero problema, bajo el mandato del dictador Nicolás Maduro.

“No, no solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Enviarían asesinos a nuestro país, vaciarían sus cárceles en nuestro país, envían personas a nuestro país que no queremos, envían a sus traficantes de drogas y a su gente relacionada con las drogas a nuestro país”, señaló.

Donald Trump recalcó que en Colombia hay fábricas de cocaína - crédito Brian Snyder/Reuters

En desarrollo...