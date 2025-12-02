Colombia

Donald Trump advirtió que Colombia es “susceptible” a ser atacada debido a la fabricación de cocaína: “Cualquiera que haga eso”

El presidente de Estados Unidos aseguró que naciones como Venezuela están bajo la lupa de las autoridades norteamericanas

Guardar
El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

En una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre los riesgos que corre Colombia por la fabricación de cocaína y otros estupefacientes en el territorio. De acuerdo con su intervención, el país podría ser blanco de ataques por parte del Ejército norteamericano, que busca hacer frente a la problemática mediante operaciones ofensivas.

Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, detalló el jefe de Estado estadounidense a los medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese sentido, aclaró que otras naciones, además de Venezuela, pueden estar bajo la lupa de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, resaltó que el Gobierno considera al régimen venezolano como un verdadero problema, bajo el mandato del dictador Nicolás Maduro.

No, no solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Enviarían asesinos a nuestro país, vaciarían sus cárceles en nuestro país, envían personas a nuestro país que no queremos, envían a sus traficantes de drogas y a su gente relacionada con las drogas a nuestro país”, señaló.

Donald Trump recalcó que en
Donald Trump recalcó que en Colombia hay fábricas de cocaína - crédito Brian Snyder/Reuters

En desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpAtaquesEstados UnidosNarcotráficoCocaínaVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro negó que su Gobierno diera la orden de crear “empresa criminal” para la entrega de cupos parlamentarios: “Es falsa la crítica de la oposición”

El presidente de la República, en sus redes sociales, trajo a colación sus viejas denuncias sobre la manera en que se habrían repartido contratos a los congresistas en pasadas administraciones, como la de Andrés Pastrana, además de salir en defensa de la senadora Martha Peralta Epieyú

Petro negó que su Gobierno

Liberación de Miguel Ayala: así fue el momento cuando su padre, el cantante Giovanny Ayala, se enteró de la noticia

El hijo del intérprete de música popular y su mánager recuperaron la libertad después de 14 días de secuestro

Liberación de Miguel Ayala: así

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Real Santander, final del Torneo BetPlay 2025: se define el campeón del semestre y el ascenso

Los cundinamarqueses van ganando la serie por 1-0 y solo necesitan defenderla para llegar al repechaje, mientras el Motilón le apunta a una victoria y el título para volver a la “A”

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

Huevos libres de jaulas: informe internacional expuso las empresas colombianas que no cumplen con el compromiso

El documento revela que la mayoría de las compañías del país ha iniciado la transición hacia sistemas en los que las gallinas no son violentadas, aunque persisten desafíos para cumplir la meta fijada para diciembre de 2025

Huevos libres de jaulas: informe

Sinuano Día resultados 2 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados 2 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Limp Bizkit en Bogotá: nuevos

Limp Bizkit en Bogotá: nuevos detalles y recomendaciones tras el cambio de escenario

A lo Anuel AA: rapero condenado a más de 10 años usa TikTok para contar su vida en prisión y promocionar su música

Este es el video de J Balvin llorando atrás del escenario tras su ‘show’ en Medellín que conmovió a sus seguidores

Daddy Yankee enfrenta a Raphy Pina y a su ex esposa Mireddys González en una demanda millonaria

Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque: “Las cosas hubieran sido diferentes”

Deportes

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Real Santander, final del Torneo BetPlay 2025: se define el campeón del semestre y el ascenso

Estos son los grupos que ha enfrentado la selección Colombia en la historia de las Copas del Mundo

Sorteo Mundial 2026: este sería el grupo de la selección Colombia, según ranking FIFA

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división