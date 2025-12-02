Colombia

Colombia expulsó a nueve integrantes de la secta Lev Tahor y entregó a los 17 menores rescatados a autoridades de EE.UU.

Los adultos de la secta judía fueron deportados tras un operativo coordinado por Migración Colombia, mientras los menores quedaron bajo custodia de servicios de protección infantil en Nueva York

La expulsión de nueve adultos
La expulsión de nueve adultos de la comunidad Lev Tahor de Colombia responde a una alerta internacional por riesgo para menores - crédito prensa Migración Colombia

La expulsión de nueve adultos de la comunidad Lev Tahor de Colombia y su entrega a las autoridades de Estados Unidos marcó el desenlace de un operativo que involucró a 26 personas, entre ellas 17 menores de edad.

La acción, ejecutada por Migración Colombia tras la emisión de una alerta internacional, incluyó la coordinación con organismos de protección infantil y fuerzas de seguridad, y culminó con el traslado del grupo en un vuelo hacia Nueva York.

La intervención de las autoridades colombianas se desencadenó luego de que Interpol emitiera una circular amarilla relacionada con cinco de los menores, que habían sido reportados en situación de riesgo por la pérdida de custodia legal en Estados Unidos.

El grupo, compuesto por adultos y menores, había ingresado a Colombia en dos tandas los días 22 y 23 de octubre, procedente de Estados Unidos y Panamá, utilizando pasaportes en regla y arribando a los aeropuertos de Cartagena y Medellín.

Migración Colombia coordinó con Interpol
Migración Colombia coordinó con Interpol y el ICBF la protección de diecisiete menores de edad vinculados al grupo Lev Tahor - crédito prensa Migración Colombia

El 13 de noviembre, tras recibir la alerta de Interpol y una denuncia anónima, Migración Colombia activó los mecanismos de verificación. El 22 de noviembre, en una operación conjunta con el Gaula Militar Oriente y el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se identificó al grupo completo, garantizando la protección inmediata de los menores.

La medida de expulsión se aplicó exclusivamente a los nueve adultos, que permanecieron durante una semana en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín. Durante ese periodo, los 17 menores de edad permanecieron junto a sus familias bajo el acompañamiento permanente, la verificación de derechos y el apoyo psicosocial del Icbf. Las autoridades constataron que los niños y adolescentes se encontraban en buenas condiciones físicas y emocionales, y que todos habían ingresado al país acompañados por al menos uno de sus padres o familiares.

La operación incluyó la verificación
La operación incluyó la verificación de derechos y el acompañamiento psicosocial a los menores durante su permanencia en Colombia - crédito prensa Migración Colombia

Sin embargo, se detectó que algunos adultos no contaban con custodia legal vigente, debido a órdenes judiciales y administrativas emitidas en Estados Unidos, lo que motivó la alerta preventiva de Interpol.

A partir de la intervención de los equipos interdisciplinarios del Icbf, se estableció la articulación con embajadas y organismos homólogos para asegurar la protección de la niñez y adolescencia en sus países de origen.

El objetivo fue garantizar acciones sin daño y el retorno seguro, en cumplimiento de las medidas adoptadas en Estados Unidos. De manera conjunta, se definió que los menores serían puestos a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad responsable de la restitución de sus derechos.

Los adultos expulsados serán recibidos
Los adultos expulsados serán recibidos por autoridades de Estados Unidos, que evaluarán su situación judicial y posibles procesos penales - crédito prensa Migración Colombia

El traslado del grupo se realizó en un vuelo hacia Nueva York, acompañado por oficiales de Migración Colombia y coordinado con las autoridades migratorias norteamericanas. Una vez en territorio estadounidense, los adultos expulsados serán recibidos por las autoridades competentes, que evaluarán su situación judicial y verificarán la existencia de procesos penales o requerimientos pendientes.

La comunidad Lev Tahor tiene presencia en diversos países de Europa y América, como Estados Unidos, Guatemala, Canadá y México. En estos lugares, varios de sus integrantes enfrentan investigaciones y condenas por delitos contra menores, incluidos secuestro y explotación sexual infantil.

En Colombia, la presencia de este grupo fue desactivada en un lapso de nueve días, desde la emisión de la circular amarilla hasta la ejecución del operativo, lo que impidió que intentaran establecer una nueva colonia en el país y eludieran las medidas de protección adoptadas en sus lugares de origen.

El operativo evitó que la
El operativo evitó que la comunidad Lev Tahor estableciera una nueva colonia en Colombia y eludiera medidas de protección internacionales - crédito prensa Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, resaltó la coordinación institucional lograda durante el operativo y subrayó:

“La protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad superior del Estado colombiano. Agradecemos de manera especial la colaboración del Icbf y el trabajo conjunto del Gaula Militar Oriente, que nos permitió actuar con rapidez frente a alertas que implicaban riesgos reales para los menores de edad. Desde Migración Colombia actuamos con total rigor, priorizando en todo momento la garantía de derechos de la niñez y cumpliendo estrictamente con la normatividad nacional e internacional”.

En un comunicado, la entidad reiteró que mantendrá la misma determinación ante cualquier intento de utilizar el país como refugio o plataforma para el traslado de menores en situación de riesgo, y continuará trabajando de manera articulada con autoridades nacionales e internacionales para detectar de forma temprana estas situaciones y activar medidas inmediatas de protección y control.

