Precio del dólar en Colombia asusta con nueva subida y con Iván Cepeda como protagonista: así de caro cerró el 2 de diciembre

El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.832,00 en la jornada del 2 de diciembre - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 2 de diciembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.817,77, lo que representó una subida de $33,34 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.784,43. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.017 millones en 1.680 transacciones, con un precio de apertura de $3.819,99, un mínimo de $3.806,10 y un máximo de $3.832,00.

Con relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,84%; pero en términos interanuales aún conserva una bajada del 7,07%.

Si se compara la cifra con jornadas pasadas, acumuló dos fechas consecutivas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días fue de 12,16%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (10,29%), lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Al cierre de la jornada del 2 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.728,31, mientras que el de venta se ubicaba en $ 3.855,99 – crédito José Luis González/Reuters

Invasión de Rusia a Ucrania

Dicho movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EE. UU., Donald Trump, y su yerno, Jared Kushner, para analizar la posibilidad de poner fin al conflicto con Ucrania.

Además, Trump indicó que anunciará de manera formal su elección de quién podría suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (FED) a comienzos de 2026.

El peso colombiano se comportó en línea con las monedas de la región y pese a la estabilidad del dólar a nivel global. El índice MSCI, que sigue a las divisas latinoamericanas, completó cuatro meses de ganancias, lo que evidencia que las divisas latinoamericanas se fortalecieron en un entorno de menor aversión al riesgo.

Incertidumbre política local

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, anotó que la moneda se mueve de nuevo al alza en medio la incertidumbre política local, que empezó a ganar protagonismo. Destacó que las más recientes encuestas, que posicionan al petrista Iván Cepeda como uno de los candidatos con mayores opciones en la carrera presidencial, elevaron la percepción de riesgo entre los inversionistas y reforzaron el sesgo alcista sobre el peso colombiano.

Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 - crédito Colprensa

“En el frente técnico, el mercado empieza a acercarse a niveles decisivos. La zona de $3.830 asoma como un punto de validación clave para evaluar si se configura un cambio estructural hacia una posible fase de apreciación del dólar en el corto plazo, un movimiento que dependerá en buena parte del rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y del ritmo de monetizaciones derivadas de las operaciones de crédito del Gobierno colombiano”, precisó.

Según ella, hacia abajo, el nivel de $3.688 sigue siendo la referencia para confirmar la continuidad del sesgo macro de fortaleza del peso si llegara a romperse con convicción.

Caídas generalizadas

Por su parte, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, anotó que la semana comenzó con los mercados internacionales mostrando señales mixtas, con caídas generalizadas en los índices de renta variable y un salto superior al 10% en el índice VIX.

Según dijo, las monedas latinoamericanas también siguen mostrando solidez, apoyadas por el aumento del flujo de divisas hacia la región, por el repunte en los commodities y en las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en su reunión del 10 de diciembre.

El dólar se debilitó a nivel global y, en Colombia, cerró por debajo de los $3.800 en noviembre de 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Agenda económica de Estados Unidos

Recordó que esta semana se volverá a tener una agenda recargada de datos económicos en Estados Unidos, que sin duda marcarán el paso de los mercados y el dólar esta semana.

“En caso de mantenerse un entorno constructivo en materia arancelaria nivel global, una reducción de la volatilidad, un mensaje coherente con el inicio del ciclo de relajación monetaria por parte de la FED acompañadas cifras débiles de empleo e inflación en Estados Unidos, el apetito por riesgo podría fortalecerse nuevamente y el dólar tenderá a debilitarse frente a las monedas emergentes, el dólar en Colombia podría consolidarse dentro de rango de precio de $3.750–$3.700”, indicó el experto.

Pero en el escenario contrario, de acuerdo con Lama, si la volatilidad global vuelve a repuntar, los datos privados de empleo entregan señales de fortaleza y los datos de inflación en Estados Unidos sorprende al alza, el dólar en Colombia podría repuntar hacia la zona de $3.800.