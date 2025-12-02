Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque a pesar de que estaba en sus planes: “Él nunca quiso”

Carolina Cruz destapó la verdad de por qué no se casó con Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/Instagram y

Carolina Cruz, reconocida presentadora y ex reina de belleza, habló por primera vez en profundidad sobre las razones detrás de su separación con el actor Lincoln Palomeque, con el que compartió más de una década de relación y tiene dos hijos en común.

En recientes declaraciones para los pódcast A-nótelo, y como lo dijo alguna vez en su propio segmento Mi Mundo Mis Huellas Mi Verdad, Cruz reveló que, aunque siempre soñó con casarse, fue Palomeque quien no quiso formalizar la unión, una decisión que, según sus palabras, marcó el rumbo de su historia juntos.

Contexto de la relación y separación

Durante más de once años, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque mantuvieron una relación estable y vivieron en unión libre. De esa relación nacieron sus hijos Matías y Salvador.

La pareja anunció su separación en marzo de 2022, tras lo cual surgieron múltiples especulaciones sobre las causas de la ruptura. Cruz, que ha mostrado reserva sobre su vida personal, decidió hablar y compartir su versión de los hechos en los mencionados pódcast.

Declaraciones sobre el matrimonio y el deseo de casarse

En el pódcast A-nótelo, la comunicadora expresó abiertamente su anhelo de haber llegado al altar con Palomeque: “Yo sí siempre soñé casarme, tener hijos... Y cuando empecé a salir con el papá de mis hijos, sí quise hacerlo, pero él nunca lo quiso hacer”, afirmó la presentadora en el pódcast.

Añadió que, a lo largo de su vida, solía priorizar el bienestar de quienes la rodeaban, incluso por encima de sus propios sueños y deseos, para evitar confrontaciones o situaciones incómodas.

Razones por las que no se casaron y su impacto en la relación

Cruz relató que la decisión de no casarse fue, en la práctica, una consecuencia de la dinámica de la pareja: “Nunca me casé, siempre viví en unión libre con el papá de mis hijos, once años. Y pues de esa unión muy linda y de una relación muy valiosa y muy especial, nacieron mis dos hijos, Matías y Salvador”, compartió en la conversación.

Según sus palabras, la relación fluyó de manera natural hacia la convivencia sin matrimonio, y ella permitió que las cosas siguieran ese curso.

Reconoció que, tras la separación, ambos reflexionaron sobre la posibilidad de que el matrimonio hubiera cambiado el desenlace: “Cuando nosotros nos separamos, sí lo comentamos. Decíamos: ‘De pronto, si nos hubiéramos casado, las cosas hubieran sido diferentes’”, agregó en A-nótelo.

Reflexión sobre el arrepentimiento y el valor del matrimonio

La presentadora no ocultó su arrepentimiento por no haber formalizado la relación: “Si me dices hoy en día: ‘¿Te arrepientes de no haberte casado?’. Claro que sí. Seguramente, si me hubiera casado, todo hubiera sido diferente”, confesó antes de reflexionar sobre el significado del matrimonio y su posible influencia en la fortaleza de la pareja.

Y agregó: “Mucha gente dice: ‘No, pero es que muchas personas se han casado por la Iglesia y eso no te asegura que vayas a ser feliz’. Sí, puede que no te lo asegure, pero yo siento que, que estando casado, tienes como esa protección, como esa fuerza entre, entre los tres... Que seguramente sí te hubiera fortalecido. Yo sí creo que ese sacramento, si existe es por algo, te fortalece de alguna manera la relación en pareja”, afirmó en el mismo pódcast.

Las reacciones en la publicación en las redes sociales del pódcast no tardaron en aparecer, con mensajes que destacan: “Cuanta sabiduría en cada palabra”; “Que bonito Carolina todo lo que dice, Dios la bendiga”; “definitivamente se nota que la madurez no solo son los años sino cada experiencia que tienes en la vida”, entre otros.