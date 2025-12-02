Buscan a Yenny Higuera, la enfermera que asesinó a su hijo en una playa de Santa Marta: la condenaron a más de 36 años de prisión

Yenny Higuera Casallas fue finalmente condenada a 36 años de prisión - crédito Juan José Castro/Instagram

Luego de más de tres años de altibajos en el proceso judicial que buscaba esclarecer el infanticidio de Samuel Guerrero, la justicia colombiana tomó una decisión contundente.

Una jueza emitió una nueva orden de captura contra Yenny Higuera Casallas, señalada como responsable de la muerte de su hijo, de un año y tres meses, en una playa de Santa Marta el 3 de abril de 2022.

La mujer, que ejercía como enfermera y viajó desde Bogotá hasta la capital del Magdalena para cometer el acto cruel contra el menor, fue condenada a 36 años de prisión por el homicidio, aunque permanece en libertad mientras avanza el trámite para su detención.

Yenni Alexandra Higuera Casallas, la mujer que ahogó a su propio hijo en las playas de Buritaca, en Santa Marta (Magdalena)- crédito Redes sociales/Facebook

La sentencia indicó que, antes del viaje, una comisaría de familia en Bogotá había establecido que el padre del menor, Edwin Guerrero, tenía autorización para compartir tiempo con su hijo en lugares y fechas específicas. No obstante, el documento judicial señala que ese mismo día la madre salió de la ciudad acompañada del niño.

Yenny Higuera Casallas está prófuga de la justicia

Higuera había sido arrestada poco después de ocurrido el hecho, en junio de 2022. Sin embargo, el 17 de junio de 2024 recuperó la libertad por vencimiento de términos, pese a la gravedad del caso, situación que generó controversia.

Las investigaciones descartaron inicialmente la hipótesis de un accidente. De acuerdo con los elementos recolectados por los organismos judiciales, el acto habría sido intencional.

El análisis forense determinó que Higuera ingresó con el niño al mar, en la playa de Buritaca, y lo mantuvo sumergido hasta causarle la muerte, dejando luego el cuerpo en el lugar.

La orden de captura contra Yenny Higuera Casallas se expide más de tres años después del fallecimiento del menor - crédito Colprensa

El cadáver del menor fue hallado al día siguiente. El dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa fue asfixia por sumersión, dato que la Fiscalía corroboró durante el proceso judicial.

La jueza desestimó la posibilidad de un accidente y concluyó que la conducta fue intencional, considerando que la víctima era un menor de edad, hijo de la acusada y se encontraba en situación de indefensión.

Reacción del padre de Samuel Guerrero

Tras conocerse la sentencia que condenó a Higuera Casallas, el padre del menor, Edwin Guerrero, expresó en entrevista con Alerta Bogotá que, aunque existe una condena en firme, persiste un vacío en tanto la procesada siga sin ser detenida.

“Esperábamos una condena un poco más alta, pero creemos que es una condena ejemplarizante… Hoy puedo decir que el caso de mi hijo Samuel Guerrero no quedó en la impunidad y que se ha hecho justicia, aunque queda el sin sabor de que Jenny se encuentre en libertad”, afirmó en conversación con el medio.

El padre detalló que, desde hace seis meses, pesa una orden de captura contra la condenada, pero continúa en libertad, lo que considera un episodio doloroso para su familia. “Ya en este momento Yenny ya lleva seis meses con orden de captura… es un golpe duro. Me ha dolido mucho saber de que la asesina de mi hijo está en libertad, pero confiamos en que la justicia haga su trabajo y la capturen nuevamente”, indicó Guerrero.

La mujer habría tomado la decisión de asesinar a su hijo por una venganza contra su expareja - crédito Redes sociales/Facebook

Durante la entrevista, relató que antes del crimen no tuvo oportunidad de despedirse del niño. “Ella prefirió asesinar a mi hijo que dejármelo… No lo pude ver ni en el ataúd, no me pude despedir de él”, recordó.

Asimismo, mencionó el último contacto con Higuera antes de los hechos, ocurrido el 4 de marzo de 2022. De acuerdo con Guerrero, en esa ocasión intentó ver a Samuel, pero Higuera se opuso si no se cumplían sus condiciones: “La última vez que yo hablé con Jenny fue el 4 de marzo de 2022. Yo le dije que iba a pasar por el niño y ella me dijo que si no era como ella decía, no me lo dejaba ver. Esa fue la última vez que hablé con ella”.

Finalmente, el padre reiteró su llamado a las autoridades para dar cumplimiento a la orden judicial y proceder con la recaptura de Higuera Casallas, confiando en que la justicia continuará su curso.