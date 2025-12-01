Rescatan a ocho personas tras colapso de vivienda en Pasto: así fue el operativo

La rápida intervención de la Policía y Bomberos permitió evacuar a dos familias, incluidos dos niños, sin víctimas ni heridos - crédito @bomberospasto/X

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió el rescate exitoso de ocho personas en el barrio Obrero de Pasto, tras el colapso parcial de una vivienda antigua construida en tapia y adobe.

El incidente ocurrió el domingo 30 de noviembre cuando la parte posterior de una casona se desplomó, dejando a dos familias —incluidos dos niños— atrapadas en el interior.

Los equipos de rescate, conformados por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, ejecutaron un operativo minucioso para liberar a los afectados.

Según el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, “se recibió la alerta de una afectación en una vivienda que se encontraba aledaña a una construcción y la información que algunas personas se encontraban atrapadas adentro de la misma”.

La distribución interna de la casa evitó una tragedia mayor, aunque la estructura principal quedó totalmente colapsada - crédito Bomberos Pasto

El oficial destacó que la rápida intervención permitió evacuar a todos los ocupantes en buen estado de salud, aunque visiblemente conmocionados por la experiencia.

El sargento William Pascuaza Caicedo, director de Gestión Integral del Riesgo de los Bomberos, explicó que la configuración interna del inmueble fue determinante para que el incidente no tuviera consecuencias mortales.

“De acuerdo con el diseño y la distribución de la vivienda, esto hizo que la parte de atrás, que es donde ellos habitaban, no resultará afectada. Sin embargo, la estructura por donde tienen que transitar diariamente sí quedó totalmente colapsada”, puntualizó Pascuaza Caicedo, quien añadió que ya iniciaron el análisis técnico de las afectaciones.

Al lugar también se desplazó el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, que escuchó personalmente a las familias y a los vecinos, quienes se mostraron alarmados por el accidente y los riesgos potenciales en casas similares.

Las autoridades de Pasto otorgarán subsidio de arrendamiento a las familias damnificadas para garantizar su reubicación segura - crédito Bomberos Pasto

Toro señaló: “No hubo hechos que lamentar, en cuanto a que no hubo muertos ni heridos, pero los daños son cuantiosos; los constructores están haciendo un compromiso para arreglar la vivienda afectada”.

Por ahora, los damnificados serán beneficiados con un subsidio de arrendamiento que permitirá su reubicación provisional en otra zona de la ciudad, mientras la Dirección de Gestión del Riesgo revisa la estabilidad del sector.

Las autoridades sostienen, además, una investigación para determinar si la construcción vecina incidió en la pérdida de sustento de la vieja casona, como dejó entrever la policía: “Se continúa con la investigación por parte del Cuerpo de Bomberos en este hecho ocurrido en Pasto”.

El barrio Obrero, reconocido por su antigüedad y por la presencia de numerosas casas construidas con técnicas tradicionales, enfrenta un riesgo latente. Muchas de estas edificaciones, similares a la que se desplomó, no han sido sometidas a modificaciones estructurales a pesar del paso del tiempo, lo que incrementa la preocupación entre los residentes y las autoridades locales.