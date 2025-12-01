Colombia

Petro pidió a Trump “aceptar que los venezolanos se reúnan” y ofreció Cartagena para un diálogo democrático

El presidente propuso utilizar la experiencia colombiana de cogobernanza temporal como referencia y reafirmó la necesidad de buscar soluciones políticas sin injerencias externas

El mandatario colombiano se pronunció
El mandatario colombiano se pronunció sobre la conversación entre Estados Unidos y Venezuela, planteando una alternativa pacífica para la resolución del conflicto político en Caracas.

El presidente Gustavo Petro, propuso que Cartagena sea sede de un encuentro entre los distintos sectores políticos de Venezuela, en respuesta a la confirmación de una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La iniciativa fue expuesta por el mandatario en su cuenta oficial de X, donde publicó: “Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”.

Con este mensaje, el jefe de Estado planteó que la solución a la crisis política venezolana debe pasar por un proceso de diálogo interno, con garantías y sin restricciones externas. El ofrecimiento de Cartagena fue presentado como una alternativa para facilitar ese encuentro, al considerarse un espacio adecuado para conversaciones formales entre delegaciones políticas.

Petro además explicó que, a su juicio, la única salida viable para Venezuela es que los propios venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas, y advirtió que cualquier intervención externa solo complica la situación.

Al mismo tiempo, recordó la experiencia colombiana de cogobernanza temporal para reducir la violencia y organizar elecciones libres, señalando que su propuesta buscaba poner esa experiencia sobre la mesa como referencia para la negociación en Venezuela.

Petro destacó que la única
Petro destacó que la única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos, usando la experiencia colombiana como referencia.

Contexto del pronunciamiento y confirmación de la llamada Trump–Maduro

El mensaje de Petro se dio tras las declaraciones de Donald Trump desde el Air Force One, donde confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con Nicolás Maduro. El presidente estadounidense evitó entregar detalles y señaló que “fue una llamada telefónica… no diría que salió bien ni mal”.

La confirmación de este contacto ocurre en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Periodistas también consultaron a Trump sobre la decisión de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, una instrucción que había generado especulaciones sobre un posible aumento de la confrontación entre ambos gobiernos. Frente a ello, Trump respondió: “No le des ninguna interpretación”.

Cuestionamientos de Petro sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

En días anteriores, Petro ya había manifestado inquietudes sobre la medida anunciada por Trump respecto al espacio aéreo de Venezuela. En otro mensaje publicado en X, el mandatario colombiano planteó un interrogante en torno a su validez jurídica:

“Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación? (…) Si no existe (…) se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’. Hablo como presidente de la CELAC y de la República de Colombia”.

Petro cuestiona la legalidad de
Petro cuestiona la legalidad de que un presidente extranjero cierre el espacio aéreo de otra nación y advierte sobre la falta de acción de la OACI frente a esta situación.

El presidente colombiano solicitó claridad a los organismos internacionales, particularmente a la OACI, sobre los límites normativos que regulan las decisiones de esta naturaleza.

Reacciones desde Venezuela y denuncias ante la OPEP

Mientras se conocían los detalles de la llamada, el gobierno venezolano sostuvo posiciones paralelas en distintos escenarios. Maduro aseguró públicamente que Venezuela vivirá “las mejores navidades”, pero también divulgó una carta dirigida a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que solicitó apoyo ante lo que calificó como una “agresión” por parte de Estados Unidos.

En el documento, leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante una reunión ministerial de la OPEP+, se afirmó que Washington buscaría “apoderarse” de las reservas petroleras venezolanas mediante acciones militares en el mar Caribe. Además, se indicó que cualquier intervención podría afectar la estabilidad del mercado energético internacional.

Posturas en Estados Unidos y declaraciones adicionales

En Estados Unidos, el senador Markwayne Mullin declaró a CNN que a Maduro “le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país” y que se le habría propuesto viajar a Rusia u otro país. Estas afirmaciones no fueron ampliadas por la Casa Blanca durante la jornada.

Caracas denunció ante la OPEP
Caracas denunció ante la OPEP posibles acciones de Estados Unidos sobre sus reservas petroleras, mientras Washington mantiene operaciones militares en la región, generando tensión bilateral.

Petro insiste en un diálogo entre actores venezolanos

Con su ofrecimiento de Cartagena, el presidente Petro reiteró que el diálogo entre sectores venezolanos debe darse sin interferencias externas y con el objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática. Su mensaje subraya la necesidad de un espacio neutral que permita un encuentro entre representantes con posiciones diversas, en un contexto donde las declaraciones de Estados Unidos y Venezuela contribuyen al incremento de tensiones bilaterales.

La propuesta quedó abierta como una opción para facilitar gestiones políticas dirigidas a abordar la situación venezolana en medio de un escenario internacional marcado por incertidumbre.

