Petro acusó a la Corte Constitucional de sabotear la reforma pensional: “El egoísmo social está destruyendo los derechos”

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció en redes sociales sobre la reforma pensional después de que la Corte Constitucional dejara en suspenso su futuro, producto de un inesperado empate entre los magistrados. Esta situación, que tiene al país pendiente de una resolución definitiva, provocó un fuerte debate entre los diferentes sectores políticos y sociales.

La Corte Constitucional quedó dividida sobre si la reforma pensional, aprobada por el Congreso, cumple con los requisitos necesarios para ser considerada válida. Un empate en la Sala Plena dejó la decisión en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez, que tendrá que dirimir las diferencias entre dos bloques de magistrados.

Por un lado, los magistrados Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Roso, Vladimir Fernández y Natalia Ángel defienden la postura de que el debate realizado en la Cámara de Representantes cumplió con los requisitos establecidos para subsanar los errores señalados por la Corte en una resolución previa. Según estos magistrados, el proceso realizado fue el adecuado y debería ser suficiente para que la reforma avance sin más dilaciones.

No obstante, un grupo de magistrados, encabezado por Jorge Enrique Ibáñez, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo, considera que el debate no cumplió con los estándares mínimos de deliberación y discusión democrática. Este bloque propone que la reforma sea devuelta al Congreso para una nueva “resubsanación”, dado que, según su criterio, el proceso llevado a cabo no fue suficiente para cumplir con los principios constitucionales.

El origen de la controversia radica en la interpretación de los procedimientos parlamentarios, puesto que en la primera resolución de la Corte, se advirtió que el debate en la Cámara de Representantes no había sido lo suficientemente claro ni detallado, lo que dio pie a la propuesta de una nueva subsanación.

Esta propuesta fue vista como un reconocimiento del alto tribunal a sus propios errores en la redacción de las instrucciones previas, lo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional.

Petro denuncia sectarismo ideológico por el camino estancado de su reforma pensional

Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para hacer un fuerte pronunciamiento. Según el jefe de Estado, no existe justificación para que la reforma pensional sea nuevamente debatida, especialmente en medio de la campaña electoral.

El mandatario resaltó que la iniciativa ya había sido sancionada y que cualquier nuevo retraso solo agregaría presión innecesaria sobre un tema que debería ser resuelto con urgencia.

“No hay razón para devolver por tercera vez la reforma pensional y ponernos en medio de la campaña electoral, a una presión innecesaria”, afirmó Petro. El presidente argumentó que si el proyecto de su Gobierno es rechazada, los fondos privados de pensión, por su propia naturaleza, enfrentarán dificultades que podrían llevarlos a la quiebra en un futuro cercano.

“Lo he advertido, y les parece amenaza cuando es simple matemática proyectada a pocos años adelante”, comentó.

Petro también arremetió contra la postura de los magistrados que se oponen a la reforma. En particular, el presidente criticó a Jorge Enrique Ibáñez, al que acusó de actuar movido por un “sectarismo ideológico” que ha empañado su objetividad en el caso.

“El problema mayor es el sectarismo ideológico del magistrado Ibáñez, que lo inhabilita por haber tratado de una manera tan desastrosa este asunto”, expresó Petro, que defendió que la reforma pensional busca garantizar un derecho fundamental para los colombianos: el derecho a una pensión digna.

El presidente destacó en su extenso mensaje que este derecho es esencial para garantizar una vida digna a las personas mayores que, en muchos casos, enfrentan situaciones de extrema pobreza: “El derecho para un viejo o vieja de vivir dignamente y no morir tirado solo en una calle o en una plaza de mercado. Este es un derecho de la gente de Colombia”.

El “egoísmo social” como obstáculo, advirtió el presidente

Petro continuó su discurso acusando a quienes se oponen a la reforma de ser prisioneros de un “egoísmo social” que priorizó a los intereses de una élite económica y política sobre el bienestar de la población más vulnerable.

De acuerdo con el mensaje del presidente, “les parece bien que un hermano de un presidente ayude a matar a 500 campesinos humildes por codicia alrededor del territorio de su hacienda”, mientras que lo que él considera un derecho fundamental de la ciudadanía, como la pensión, es visto como una amenaza por estos sectores.

El presidente denunció que la oposición a la reforma pensional responde a un cálculo político y económico que no tiene en cuenta las necesidades reales de la población colombiana: “Les parece terrible, inaudito declarar constitucional una ley al ‘guerrillero’, solo porque busca que la gente vieja tenga sus derechos y alegría”.

Asimismo, Petro expresó su preocupación por lo que considera una contradicción histórica en la Corte Constitucional, pues según el mandatario, algunos magistrados, al resistirse a la reforma pensional, están socavando los principios fundamentales de la Constitución de Colombia: “Estado social de derecho no es Estado de derecho. Si quieren lo último, ganen elecciones y deroguen la constitución actual”.

El mandatario insistió en que la pensión es un derecho para aquellos que han trabajado toda su vida, y que el Congreso de Colombia ha aprobado la reforma en dos ocasiones: “Lo que se tiene que salvar es la Corte Constitucional”.

“No es inconstitucional luchar contra la pobreza, es el corazón del Estado social de derecho”, afirmó el presidente, al destacar que su Gobierno está comprometido con la erradicación de la pobreza en el país.