Colombia

Luis Gilberto Murillo llegó al millón de firmas y se aproxima a inscribir su candidatura a la presidencia, en representación de las regiones

El exministro de Relaciones Exteriores continúa en su gira por el país y confirmó que ya cuenta con las rúbricas necesarias para formalizar su aspiración ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

Guardar
En Cartagena, Luis Gilberto Murillo
En Cartagena, Luis Gilberto Murillo celebró que ya llegó al millón de firmas para su candidatura presidencial - crédito suministrada a Infobae Colombia

El precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo consolidó su campaña de cara a las elecciones de 2026 al anunciar el domingo 30 de noviembre la recolección de un millón de firmas válidas para su inscripción, y la adhesión del Partido Ecologista Colombiano (PEC) a su movimiento. El cierre de su gira en Cartagena marcó un punto de quiebre en la disputa electoral, con especial énfasis en el desafío al centralismo y la inclusión de las regiones históricamente marginadas.

La jornada de proclamación del excanciller como el representante se llevó a cabo en el sector de La Boquilla, enclave representativo de la Colombia profunda, en la que Murillo oficializó la validación de las firmas obtenidas. “Hoy, desde La Boquilla, donde no llegan los candidatos tradicionales ni quienes toman decisiones centralizadas, anunciamos que ya contamos con un millón de firmas validadas y vamos por más”, expresó Murillo ante la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde Cartagena, el excanciller confirmó que ya cuenta con más de las firmas necesarias para avalar su aspiración presidencial - crédito @LuisGMurillo/X

El aspirante, en su discurso, esbozó un ambicioso objetivo de ampliar la base de su movimiento popular. Es por ello que se propuso ahora extender esa cifra hasta 1.200.000 firmas ante la Registraduría Nacional, al superar con amplitud los requisitos legales para la inscripción de candidaturas a la presidencia, pues se requieren 630.000 rúbricas válidas para ser avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como uno de los que entraría en la contienda electoral.

El acto celebrado en la Heroica destacó la estrategia de la campaña de Murillo, enfocada en recorrer espacios populares, dialogar con organizaciones de base y priorizar el contacto directo con la ciudadanía. En su visita, el precandidato visitó barrios, espacios culturales, líderes comunitarios y mercados locales, en espacios en los que reafirmó su interés de representar a las regiones, con base en su experiencia como líder político del orden nacional.

Luis Gilberto Murillo ha sido
Luis Gilberto Murillo ha sido enfático en querer separarse de las posturas del actual Gobierno frente a diferentes asuntos - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

“Cada firma es una historia, un sueño y una esperanza de esa Colombia olvidada”, afirmó Murillo desde la visita al Mercado de Bazurto, principal centro de abastos de la ciudad, y que, según él, ha sido un espacio generalmente ignorado por figuras políticas nacionales. Por tal motivo, quiso destacar que su campaña se ha construido “a pulso, lejos de la chequera y de las maquinarias”; lo anterior, en referencia a la ausencia de apoyos tradicionales a su aspiración.

Partido Ecologista apoyará campaña de Luis Gilberto Murillo a la presidencia

El respaldo formal del Partido Ecologista Colombiano (PEC) constituye un elemento clave en la ampliación de la plataforma política de Murillo. El presidente nacional del PEC, Ney Navarro, el vicepresidente Orlando Parra y el secretario general Líner Campo Tejedor oficializaron la adhesión en la capital de Bolívar, con el respaldo de 49 concejales activos elegidos por cerca de 385.000 votantes en Cundinamarca, la región Caribe, Valle del Cauca y Magdalena.

Campo Tejedor, reconocido líder de La Boquilla y candidato al Senado por el PEC, remarcó la importancia de este hito señalando que “Murillo encarna la entereza y la dedicación de quienes se han hecho desde las zonas marginales”. Y llamó a las comunidades a “hacer historia” y consideró el acto “un paso fundamental en la conquista de derechos sociales y ambientales” de las poblaciones.

Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial,
Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial, desde Cartagena (Bolívar), en donde recibió el respaldo del Partido Ecologista Colombiano - crédito suministrado a Infobae Colombia

La convocatoria sumó también la presencia de figuras de la cultura y la religiosidad popular, como la reina del Bullerengue y Vallenato, Sheila Verona Julio, que brindó su adhesión al acto, y el pastor Marcos Urrutia, encargado de hacer una oración colectiva en apoyo. Con estos gestos, el excanciller –que se ha desmarcado del Gobierno Petro– reafirmó la convergencia de la convocatoria, capaz de conjugar un apoyo político, social, cultural y espiritual.

Este millón de firmas es solo el inicio. La meta es llevar la voz de las regiones al centro del debate y construir una Colombia más justa, equitativa y verde”, indicó Murillo, que agradeció el respaldo recibido en Cartagena y reiteró su compromiso con los territorios históricamente relegados por el centralismo político y económico. El evento sirvió de plataforma para reunir a delegaciones y representantes de Atlántico, Córdoba, Huila, Chocó y Cesar, entre otros.

Temas Relacionados

Luis Gilberto MurilloGobierno PetroGustavo PetroElecciones presidencialesPrecandidatos presidencialesPrecandidato Luis Gilberto MurilloElecciones Colombnia 2026Elecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del lunes 1 de diciembre en Santander

Toma precauciones y conoce donde serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Petro dijo que los chats de las disidencias fueron creados con inteligencia artificial, pero ‘pisotearon’ su idea: estás son las pruebas

Después de meses de análisis, la unidad investigativa de un noticiero descubrió el complejo rompecabezas de comunicaciones entre las disidencias de Calarcá, altos mandos del Ejército y funcionarios del Gobierno, poniendo en duda las declaraciones oficiales del mismo presidente

Petro dijo que los chats

Paisa sorprendió al expresar su amor por Bogotá y su cultura: “Amo esta neverita”

La joven resaltó la diversidad de la capital, así como la vida nocturna, clima y gastronomía, cuestionando estereotipos negativos

Paisa sorprendió al expresar su

Galería|Así es el recorrido luminoso de Monserrate que trae la Navidad del mundo a Bogotá: toda una experiencia multicultural

Una travesía sensorial y artística espera a quienes buscan nuevas formas de celebrar la temporada decembrina en la capital colombiana

Galería|Así es el recorrido luminoso

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

La DJ colombiana reveló detalles sobre el inicio de su relación con el chef, destacando el papel de las redes sociales y la distancia como factores clave en el acercamiento entre ambos

Alejandra Rosales relató cómo comenzó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Rosales relató cómo comenzó

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

La Jesuu se arrepintió de presentarle ‘El Agropecuario’ a Aida Victoria y lanzó fuerte advertencia contra él: “Me avisa si quiere más”

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial