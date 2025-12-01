Luis Gilberto Murillo llegó al millón de firmas y se aproxima a inscribir su candidatura a la presidencia, en representación de las regiones

En Cartagena, Luis Gilberto Murillo celebró que ya llegó al millón de firmas para su candidatura presidencial - crédito suministrada a Infobae Colombia

El precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo consolidó su campaña de cara a las elecciones de 2026 al anunciar el domingo 30 de noviembre la recolección de un millón de firmas válidas para su inscripción, y la adhesión del Partido Ecologista Colombiano (PEC) a su movimiento. El cierre de su gira en Cartagena marcó un punto de quiebre en la disputa electoral, con especial énfasis en el desafío al centralismo y la inclusión de las regiones históricamente marginadas.

La jornada de proclamación del excanciller como el representante se llevó a cabo en el sector de La Boquilla, enclave representativo de la Colombia profunda, en la que Murillo oficializó la validación de las firmas obtenidas. “Hoy, desde La Boquilla, donde no llegan los candidatos tradicionales ni quienes toman decisiones centralizadas, anunciamos que ya contamos con un millón de firmas validadas y vamos por más”, expresó Murillo ante la comunidad.

El aspirante, en su discurso, esbozó un ambicioso objetivo de ampliar la base de su movimiento popular. Es por ello que se propuso ahora extender esa cifra hasta 1.200.000 firmas ante la Registraduría Nacional, al superar con amplitud los requisitos legales para la inscripción de candidaturas a la presidencia, pues se requieren 630.000 rúbricas válidas para ser avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como uno de los que entraría en la contienda electoral.

El acto celebrado en la Heroica destacó la estrategia de la campaña de Murillo, enfocada en recorrer espacios populares, dialogar con organizaciones de base y priorizar el contacto directo con la ciudadanía. En su visita, el precandidato visitó barrios, espacios culturales, líderes comunitarios y mercados locales, en espacios en los que reafirmó su interés de representar a las regiones, con base en su experiencia como líder político del orden nacional.

“Cada firma es una historia, un sueño y una esperanza de esa Colombia olvidada”, afirmó Murillo desde la visita al Mercado de Bazurto, principal centro de abastos de la ciudad, y que, según él, ha sido un espacio generalmente ignorado por figuras políticas nacionales. Por tal motivo, quiso destacar que su campaña se ha construido “a pulso, lejos de la chequera y de las maquinarias”; lo anterior, en referencia a la ausencia de apoyos tradicionales a su aspiración.

Partido Ecologista apoyará campaña de Luis Gilberto Murillo a la presidencia

El respaldo formal del Partido Ecologista Colombiano (PEC) constituye un elemento clave en la ampliación de la plataforma política de Murillo. El presidente nacional del PEC, Ney Navarro, el vicepresidente Orlando Parra y el secretario general Líner Campo Tejedor oficializaron la adhesión en la capital de Bolívar, con el respaldo de 49 concejales activos elegidos por cerca de 385.000 votantes en Cundinamarca, la región Caribe, Valle del Cauca y Magdalena.

Campo Tejedor, reconocido líder de La Boquilla y candidato al Senado por el PEC, remarcó la importancia de este hito señalando que “Murillo encarna la entereza y la dedicación de quienes se han hecho desde las zonas marginales”. Y llamó a las comunidades a “hacer historia” y consideró el acto “un paso fundamental en la conquista de derechos sociales y ambientales” de las poblaciones.

La convocatoria sumó también la presencia de figuras de la cultura y la religiosidad popular, como la reina del Bullerengue y Vallenato, Sheila Verona Julio, que brindó su adhesión al acto, y el pastor Marcos Urrutia, encargado de hacer una oración colectiva en apoyo. Con estos gestos, el excanciller –que se ha desmarcado del Gobierno Petro– reafirmó la convergencia de la convocatoria, capaz de conjugar un apoyo político, social, cultural y espiritual.

“Este millón de firmas es solo el inicio. La meta es llevar la voz de las regiones al centro del debate y construir una Colombia más justa, equitativa y verde”, indicó Murillo, que agradeció el respaldo recibido en Cartagena y reiteró su compromiso con los territorios históricamente relegados por el centralismo político y económico. El evento sirvió de plataforma para reunir a delegaciones y representantes de Atlántico, Córdoba, Huila, Chocó y Cesar, entre otros.