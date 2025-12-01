Juan Carlos Cárdenas se sumó a la ‘Selección AntiPetro’: será candidato al Senado por el Partido Oxígeno

Juan Carlos Cárdenas Rey destacó la importancia de dar representación a ciudadanos con experiencia y preparación - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Partido Oxígeno oficializó la incorporación de Juan Carlos Cárdenas Rey a su lista de aspirantes para la contienda legislativa que se realizará el 8 de marzo de 2026.

El exalcalde de Bucaramanga (2020-2023) y exprecandidato presidencial por ‘La Fuerza de las Regiones’ asumirá el reto como candidato al Senado de la República, respaldado con el aval de esta colectividad para integrar la denominada ‘Selección AntiPetro’.

Cárdenas Rey cuenta con una trayectoria profesional de más de cuatro décadas en el ámbito empresarial. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander y posee un Emba otorgado por la Universidad de los Andes.

A lo largo de su carrera, ha ejercido funciones directivas como vicepresidente de Cemex y presidente de Asocapitales, además de integrar de forma estable la Misión de Descentralización.

Exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas será candidato al Senado por el partido Oxígeno

Ha recibido reconocimientos como el Premio a la Alta Gerencia por su gestión pública en 2023 y fue destacado entre los tres mandatarios locales más reconocidos, según el ranking elaborado por Colombia Líder.

Frente a su postulación, Cárdenas Rey expresó: “Ya el país le regaló ocho años a los guerrilleros curules en el Congreso sin sacar un solo voto, ahora es momento de que ciudadanos de a pie con la mejor preparación ocupen espacios en el Senado y la Cámara y se les dé voz a las víctimas del Conflicto Armado”, marcando así un énfasis en la representación de sectores sociales y la renovación de liderazgos dentro del Legislativo.

La llegada de Cárdenas Rey al Partido Oxígeno fortalece la estrategia de la ‘Selección AntiPetro’, una coalición de figuras políticas que busca disputarle influencia al actual sector oficialista en el Congreso.

Según la colectividad, el objetivo consiste en “defender la democracia, fortalecer la seguridad, impulsar la productividad del país y proteger los derechos de todos los colombianos”, articulando una propuesta legislativa que busca reunir perfiles técnicos y experiencia en gestión para asumir un papel protagónico durante el próximo periodo parlamentario.

Juan Carlos Cárdenas Rey fue alcalde de Bucaramanga del 2020 al 2023

Cambio Radical, Oxígeno y la U anunciaron coalición para las elecciones a la Cámara de Representantes de Bogotá

Las colectividades Cambio Radical, Oxígeno y Partido de la U anunciaron la formación de una alianza para disputar, de manera conjunta, la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026.

Este bloque, identificado como Una Bogotá de centroderecha, busca consolidar una alternativa unificada y conservadora orientada a responder los retos actuales de la capital.

La decisión, difundida a través de un comunicado conjunto, responde según sostienen los partidos, a una crisis de desinstitucionalidad que atribuyen al desgaste de los liderazgos y la pérdida de efectividad de políticas públicas durante los años recientes.

Las organizaciones subrayaron que esta coyuntura ha mermado la capacidad estatal para enfrentar desafíos estructurales asociados a la seguridad y la convivencia, generando un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes.

En su plataforma, los líderes de la coalición remarcaron la urgencia de construir consensos para restablecer el orden, defendiendo un modelo urbano basado “en la educación, el empleo, la seguridad, la movilidad sostenible y el desarrollo social”.

La Cámara de Representantes aprueba en primer debate la iniciativa de reactivación económica para cubrir el déficit fiscal de Colombia en 2026

El grupo ratificó su intención de impulsar una agenda legislativa que privilegie la protección de la institucionalidad y promueva soluciones efectivas a los problemas más apremiantes de la ciudad.

La alianza informó que pronto iniciará el proceso de selección de candidatos y dará a conocer su propuesta legislativa, comprometiéndose a dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas y “rescatar a Bogotá del deterioro actual y recuperar el rumbo de la ciudad”.

Tras lo anterior, la política Ingrid Betancourt anunció el miércoles 19 de noviembre de 2025 que será candidata al Congreso en las elecciones de 2026 por el partido Oxígeno.

Con esta estrategia, Cambio Radical, Oxígeno y la U buscan captar a un electorado que demanda orden, estabilidad y eficiencia desde el Congreso, sumando esfuerzos para reposicionar la centroderecha en el debate público y político de la capital en los próximos comicios.