Enfrentamiento entre estudiantes y autoridades generó bloqueos y cierres en la avenida El Dorado: TransMilenio reactivó su operación

Desvíos obligatorios y presencia policial redefinen el tránsito en Bogotá. Usuarios del transporte público y conductores enfrentan desafíos inéditos en medio de la tensión creciente en la zona

Hacia las 5:30 p. m., los manifestantes comenzaron a retirarse del punto de concentración en la avenida El Dorado con carrera 66 - crédito Secretaría de Movilidad

En la tarde del 1 de diciembre de 2025, se registraron enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Distrital y jóvenes encapuchados contra uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en las inmediaciones de la avenida El Dorado con carrera 66 en Bogotá.

La jornada de protestas inició con bloqueos simultáneos sobre la calzada rápida y lenta de la calle 26, en el tramo comprendido en sentido occidente-oriente, lo que llevó a un cierre total en la principal vía de este sector de la capital. A partir de estos bloqueos, las afectaciones a la movilidad se expandieron en el entorno, incluyendo el cierre de circulación en el intercambiador de la carrera 45 y en la carrera 60.

En sentido oriente, la Policía implementó cierres adicionales en la carrera 68 y en el intercambiador de la carrera 69, buscando contener las alteraciones y redirigir el flujo vehicular por corredores alternativos. Para los ciudadanos que transitaban por la zona y experimentaron los efectos del bloqueo, las autoridades recomendaron desvíos por la carrera 68 de occidente a oriente y por la carrera 50 de oriente a occidente, con el objetivo de mantener la conectividad y prevenir mayores congestiones.

La situación obligó a que el sistema de transporte público TransMilenio implementara cambios operativos de forma inmediata. Las rutas troncales realizaron retornos en los puntos de Corferias y avenida Rojas como parte del plan de contingencia.

La manifestación estudiantil provoca el cierre completo de la calle 26 en sentido occidente-oriente, afectando la movilidad en Bogotá - crédito X

Simultáneamente, se suspendió temporalmente la operación en las estaciones de Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre - El Greco y El Tiempo - Cámara de Comercio, afectando el acceso de los usuarios al servicio en un horario de alta demanda. Las rutas de TransMiZonal también modificaron su recorrido, realizando desvíos para sortear las zonas de concentración de manifestantes y facilitar el tránsito en corredores menos comprometidos.

Hacia las 5:30 p. m., de acuerdo con reportes de las autoridades, los manifestantes comenzaron a retirarse del punto de concentración en la avenida El Dorado con carrera 66. Este retiro permitió recuperar las condiciones normales de circulación en ambos sentidos viales sobre la avenida.

Asimismo, el sistema TransMilenio retomó la operación en las estaciones que habían sido cerradas de forma preventiva: Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre Greco y Tiempo Maloka reabrieron progresivamente para el ingreso y salida de pasajeros. Las rutas de TransMiZonal y alimentadoras en la avenida Villavicencio reanudaron también sus recorridos habituales tras el levantamiento de los bloqueos.

TransMilenio modificó temporalmente su operación
TransMilenio modificó temporalmente su operación en el corredor de la Calle 26 - crédito TransMilenio

Manifestaciones en Bogotá para la semana del 2 al 7 de diciembre

La Administración distrital recordó que a lo largo de la semana, entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, están programadas diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Gobierno invitó a la ciudadanía a consultar la agenda oficial de protestas y planificar los desplazamientos con anticipación, para evitar contratiempos relacionados con posibles desvíos o cierres temporales en las principales vías de la ciudad.

Entre las movilizaciones previstas destacan las siguientes actividades:

  • El martes 2 de diciembre, una marcha encabezada por la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores desde la sede administrativa de la Aeronáutica Civil
  • El jueves 4 de diciembre, un plantón denominado “Velatón en conmemoración por nuestras mujeres caídas” en el Monumento a La Pola, convocado por el colectivo Conductoras Púrpura
  • El viernes 5 de diciembre, la marcha “Mujeres resignificando la vida” desde el Portal de las Américas, liderada por colectivos feministas
  • El sábado 6 de diciembre incluye dos eventos: la manifestación contra la pirotecnia en Parque Nacional convocada por colectivos animalistas y, más tarde, un plantón titulado “Nobel es Nuestro – Una Luz por la Libertad / Marcha Global Sincrónica” en la Plazoleta Carulla Calle 85, impulsado por la organización Venezuela sin fronteras.
La Secretaría de Gobierno anunció
La Secretaría de Gobierno anunció una serie de movilizaciones que reducirá temporalmente la movilidad en la ciudad del 2 al 7 de diciembre - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las entidades de tránsito, planificar los desplazamientos considerando cierres o desvíos y participar en las protestas de manera pacífica y respetuosa, evitando afectar los derechos de terceros.

